Ukažte prostředníček Putinovi i Bruselu, jedno z nejúspornějších aut dějin dnes koupíte za pár desítek tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

Dobře, válku ani snahy manipulovat trhem to nevyřeší, některé z nepřímých následků obojího ale ano. Ačkoli dnes je něco takového nepředstavitelné, na přelomu milénia šlo koupit auto se spotřebou menší jak 3 litry paliva na 100 km. Dnes ho jde levně koupit ojeté.

Asi to není první věc, která vás napadne při obavách z místního dopadu aktuálního konfliktu na Ukrajině, faktem ale je, že nám nepochybně dál zdraží provoz aut. Jakýkoli geopolitický neklid má za následek dvě věci, které hrají přímo proti českým motoristům - zdražuje ropu, která je aktuálně nejdražší od roku 2014. A jako by to ale nestačilo, kapitál směřuje do bezpečnějších přístavů. To má za následek pokles kursu veškerých menších měn ve prospěch zejména amerického dolaru.

Ropa se obchoduje v dolarech, takže oba vlivy budou tlačit na růst korunových cen benzinu a nafty v českých luzích a hájích. Co se dál bude v tomto směru dít, ví asi jen bůh a Vladimir Putin. A tušíme, že na otázky nám neodpoví ani jeden. Čekat ceny paliv vysoko nad hranicí 40 Kč ale není nemístné.

I kdyby se ale Vladimir Vladimirovič nakrásně rozmyslel, že lepší bude „iďti damoj”, náklady na pořízení a provoz aut budou beztak pod tlakem z druhé strany, z Bruselu. Asi nemusíme připomínat, že EU se rozhodla ozelenit dopravu snad za každou cenu a bez zdražování konvenčních aut a tlaku na zdražování paliv do nich nemůže uspět. Jak z toho ven? Můžete zkusit jeden z bláznivě geniálních nápadů Ferdinanda Piëcha.

Německý konstruktér a manažer proslul spíše svými výkonnými šílenostmi typu Bugatti Veyron či věcí jako VW Phaeton W12 a VW Touareg V10 TDI, jako správný technik byl ale posedlý i jinou věcí - efektivitou. A tak se stále v počátcích své éry ve vedení koncernu VW rozhodl postavit nejúspornější sériově vyráběné auto světa.

Nešlo tehdy o úspornost, kterou známe z plug-in hybridů či elektromobilů, kdy se „zapomene”, že elektřina nepřijela zadarmo z Marsu a spotřeba paliva je vedle spotřeby elektřiny litrová či rovnou nulová. Ne, Piëch chtěl postavit auto, se kterým za udávanou minimální spotřebu půjde skutečně jezdit a jako většinou uspěl. Na přelomu milénia tak bylo světu představeno Lupo 3L TDI. Kdy „3L” neznačilo objem motoru, ale spotřebu paliva na 100 km jízdy.

Auto může vypadat jako lehce upravené Lupo s jinou aerodynamikou, užšími pneumatikami, delšími převody a jiným řídicím software motoru, realita ale nemůže být odlišnější. Takto se úsporné verze dělaly později, Piëch byl megaloman i v případě tohoto úsporného prcka. Auto nemělo ani stejnou karoserii jako zbytek produkce stejného modelu, VW přistoupil k použití tenčí ale pevnější oceli. Nezůstalo jen u toho, použity byly lehké slitiny hliníku a hořčíku pro dveře, kapotu, třetí dveře, rámy sedadel, blok motoru, kola, části podvozku, dokonce i konstrukce volantu byla hořčíková. Bylo to úplně jiné auto v podobném hávu, ve výsledku tak vážilo pouhých 830 kg.

Hmotnost ale byla jen jednou ze součástí hry, motor dostal krom jiného bloku dieselu 1,2 TDI také specifické turbo a vstřiky, převodovkou byl robotizovaný manuál s minimálními vnitřními ztrátami, přidaly se i ony pneumatiky a převody, dokonce systém start-stop (zde pochopitelný i přes své známé neduhy) a aerodynamika byla upravena tak, že výsledkem byl odpor vzduchu Cd jen 0,29. Výsledek? Skutečně šlo o nejúspornější sériově vyráběné auto světa a nejsme si jisti, jestli jej jiný produkční vůz od té doby „čestně překonal”.

Lupo 3L nemohlo nadchnout řidiče s rychlostí v krvi, svérázně uspokojivé ale bylo nakonec i pro nadšence. Sám jsem s ním kdysi dávno měl tu čest a jezdit s ním za 3 litry nafty na 100 km nebyl žádný problém, nebylo třeba se do ničeho nutit. A pokud za volant sedli lidé jako Gerhard Plattner či doktor Miyano, specialisté na úsporné ježdění, byla z toho spotřeba klesající až k 2,36 l nafty na 100 km ve skutečném provozu

Tohle auto bylo svého času jako výkladní síň úsporných technologií drahé, po dvou dekádách jej ale můžete mít za pár šupů, byť na poměry dobových Lup (jakkoli podivně to zní...) je stále drahé. Neprodalo se ho úplně málo, a tak když se dnes v Německu podíváte po této verzi, můžete si vybírat z desítek aut s rozumnými nájezdy. Tyto vozy jezdily, takže za rozumný je třeba považovat i nájezd kolem 150 tisíc km, v takovém případě ale dostanete slušně zachovalé auto za ceny od nějakých 50 tisíc Kč. Za 100 tisíc lze uvažovat o dodnes velmi pěkných exemplářích.

Je to tedy jedna z cest, jak se vypořádat se zmíněnými tlaky z obou stran a jednomu z následků Putinovy agrese ukázat prostředníček. Při spotřebě 3 litrů nafty na 100 km v autě za desítky tisíc vás ani růst cen paliv o 10 nebo 20 procent moc nerozhází. Škoda, že současný automobilový průmysl nemá žádného pana Piëcha, který by vývoj posouval dál i podobnými nápady za použití současných, jistě vyspělejších technologií.

VW Polo 3L byl jedním z projevů „piëchismu”, až absurdně efektivní auto vytvořené mj. extrémní minimalizací hmotnosti. Dnes se dá koupit za pár desítek tisíc jako obrana svého druhu před tlaky z Ruska i Belgie. Ilustrační foto: Volkswagen

