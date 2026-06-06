„Ukradené” superauto vazebně stíhaného pilota Formule 1 se najednou objevilo v prodeji za 240 milionů. Říká to vlastně vše
Petr MilerOkolnosti legálního prodeje věhlasnou aukční síní vrhají na už půl roku se táhnoucí kauzu víc světla, než by jejímu hlavnímu aktérovi bylo milé. Je zjevné, že informace o jeho vlastních kriminálních aktivitách jsou pravdě mnohem blíž než příběh o údajné krádeži.
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„Ukradené” superauto vazebně stíhaného pilota Formule 1 se najednou objevilo v prodeji za 240 milionů. Říká to vlastně vše
včera | Petr Miler
Okolnosti legálního prodeje věhlasnou aukční síní vrhají na už půl roku se táhnoucí kauzu víc světla, než by jejímu hlavnímu aktérovi bylo milé. Je zjevné, že informace o jeho vlastních kriminálních aktivitách jsou pravdě mnohem blíž než příběh o údajné krádeži.
Už od konce loňského roku sledujeme kauzu dlouholetého pilota Formule 1 Adriana Sutila, který byl tou dobou za dramatických okolností zadržen kvůli podezření ze zpronevěry a podvodu. I dnes můžeme zopakovat, že oficiálně není známo, čeho se měl dopustit, v zákulisí se ale hovoří o aktivitách, které mají k našemu oboru blízko nejen osobou údajného pachatele.
Sutil, který se rád nechával vídat v autech za stamiliony, v oděvech za miliony a před nejlepšími hotely za statisíce za noc, a dával tak na odiv životní styl, na který si ani za léta působení ve Formuli 1 nemohl vydělat, podle všeho nevydělával vůbec na ničem. Jeho byznys, firma DS Motoren GmbH, který měl být postaven na investicích právě do výjimečných aut, skončil v mezičase v insolvenci. Sutil, který nebyl schopen dát této myšlence výdělečnou podobu, pak měl své osobní finance sanovat právě jejich prostřednictvím.
Dotyčný tak měl opakovaně získávat úvěry zastavováním těch samých aut v různých zemích, na což měli věřitelé v určitý čas přijít. A zbytek už je historie. Že bude reálná, naznačuje i to, že se Sutilovo auto, po kterém ještě před měsícem marně pátral Interpol, najednou objevilo v aukčním katalogu RM Sotheby's. A neprodává ho ani Sutil, ani údajní zloději.
Opravdu podivná pohádka o tom, jak auto odcizil někdo, kdo se zaštiťoval ruskou vojenskou skupinou a vyhrožoval Sutilově rodině nepříjemnými následky, pokud mu auta nevydá, se ukázala být nepravdivou. Podle Bildu bylo auto akorát schované kdesi v Německu a po jeho objevení bylo vráceno skutečnému majiteli - mnichovské firmě AIL Leasing. Právě té měl Sutil vůz, ve kterém byl opakovaně viděn, splácet. A zjevně s tím v nějakou chvíli přestal.
Právě AIL tedy svěřila auto aukci aukční síni RM Sotheby's, aby jej poslala do světa. Je pikantní, že normálně je lákadlem pro zámožné kupce, když mezi majitele podobných aut patřil pilot Formule 1, tentokrát o tom RMS mlčí. Diplomaticky uvádí, že auto bylo registrováno u dvou dalších německých společností - a my nejspíš víme, jaké to byly.
Příběh kolem osudu tohoto vozu je jistě pozoruhodný, pozornost si ale zaslouží i vůz sám. Je to Koenigsegg One:1, auto s magický poměrem výkonu a hmotnosti 1:1 - váží 1 360 kg a pohání ho motor o výkonu 1 360 koní. Vznikl pouze v sedmi exemplářích a pouze tento má povrchovou úpravu z nelakovaného karbonu s růžovými detaily. Původního majitele neznáme, byl to jakýsi J.C. (Jeremy Clarkson? To je samozřejmě žert...), toho posledního ale známe až moc dobře.
Tak či onak nejde o levné zboží, RM Sotheby's odhaduje cenu auta na 8 až 10 milionů Eur, tedy až 240 milionů Kč. Nedivili bychom se ale, kdyby finální cena odklepnutá v aukci byla ještě vyšší, tohle je vážně mimořádné auto, kterému se v poslední době dostává mimořádné pozornosti.
Adrian Sutil s tímto autem jezdil a dojezdil. A zjevně mu ho nikdo neukradl, bylo jen schované před leasingovkou, které bylo nakonec vráceno. Ta jej teď posílá do dražby. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroje: 2015 Koenigsegg One:1@RM Sotheby's, Bild
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