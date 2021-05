Ukrajinci prodávají falešné Bugatti Chiron za 426 tisíc, minimálně snahu jim nejde upřít před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Naprostá většina lidí na celém světě nemá reálnou šanci si kdykoli ve svém životě skutečné Bugatti koupit. Většina se s tím nepochybně smíří, ostatní se mohou vydat touto cestou.

Život je v některých ohledech trochu depresivní. Zrovna před pár hodinami jsem zabředl do diskuze se známým, který pracuje jako lékař a shodou okolností hoří pro auta. Špatně se nemá ani omylem, chudý doktor ostatně neexistuje a při svých příjmech může pomýšlet i na to, že si jednoho dne koupí slušný supersport. Jednu věc jsme si ale nad nedělním obědem řekli jasně - skutečnou smetánku aut, jako je Bugatti, si žádný z nás nebude moci dovolit, i kdyby cokoli.

Samozřejmě, teoretickou šanci nelze vyloučit nikdy, i v případě takto schopného a dobře placeného člověka je ale nanejvýš nepravděpodobné, že by se mu to kdy povedlo. Nestačilo by snad ani být nejváženější lékař na světě, museli byste rozjet byznys v tomto oboru, provozovat spoustu ordinací, nemocnice, cokoli takového. A na to už nemusíte ani být doktor, to už je podnikání jako kterékoli jiné. A když je to s šancemi na koupi takového vozu podobně marné u takového člověka, jaké naděje má přes 90 procent ostatních, kteří stěží mohou kdy dělat byť takovou práci?

Přesto nepochybujeme, že naprostá většina lidí nemá problém se s takovým stavem smířit, ono se dá i bez Bugatti žít velmi dobře. Pak jsou tu ale tací, kteří se touhy po jeho vlastnictví nemohou zbavit a Bugatti prostě mít chtějí. Jak na to bez stamilionů či spíše miliard v kapse? Replika vzniklá úpravou o mnoho obyčejnějšího vozu je asi jedinou cestou.

My bychom se po ní nevydali, raději budeme jezdit skutečným Hyundai než falešným Bugatti na jeho základech, majitel jednoho ukrajinského autobazaru to ale viděl jinak. A tak si právě z Hyundai, jmenovitě modelu Coupe z roku 2008, nechal takové auto postavit. Výsledek si asi dokážete představit. Vlastně si ho ani nemusíte představovat, je k vidění na fotkách z Instagramu níže, kterými sám majitel vozu tento stroj nabízí na prodej.

Hovoří o světovém unikátu, což je pravda. A se vší vážností musíme dodat, že stvoření něčeho takového muselo dát spoustu práce, ale jinak? Čest píli, výsledkem ale není něco, co byste si mohli se skutečným Chironem. Je to spíše bizarní hybrid, který vypadá jak špatně opravené Bugatti po nehodě a jede jako 13 let staré Hyundai s motorem 2,0 o výkonu 140 koní. Automat to jistí, tedy spíše dynamicky dále posílá k zemi, ovšem je otázkou, co by z vozu ve vyšší rychlosti začalo padat.

Jsme stále smířeni s tím, že Bugatti si nekoupíme, ale kdybyste to viděli jinak, tohle k mání je. Stojí necelých 560 tisíc ukrajinských hřiven, tedy asi 426 tisíc Kč. Výsledek si můžete srovnat s barevně podobným originálem - něco nám říká, že najít pět rozdílů tady opravdu nebude těžké.

Toto je skutečné Bugatti Chiron v bílé, které s pár příplatky snadno přijde i na 100 milionů Kč. Níže můžete vidět jeho napodobeninu v podobné barvě za 426 tisíc Kč. Žádná velká fešanda to není... Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: avtobazar_ukraina_@Instagram

