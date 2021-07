Ultra vzácné Bugatti Michaela Schumachera bylo zničeno při povodních před 3 hodinami | Petr Miler

Vzniklo v pouhých čtyřech exemplářích a přímo ten Schumacherův je pořádný kus historie, který kdysi pomohl nakopnout celé Bugatti. Právě tohle auto smetla velká voda a jeho budoucnost je velkou neznámou.

Když se řekne moderní Bugatti, většina lidí si představí Veyron a Chiron. Nejsou to ale jediná dvě auta, která nám francouzská značka v posledních dekádách dala. Tím prvním a nejméně známým je model EB110 z „italské éry” její existence, kdy koncern Volkswagen v čele s Ferdinandem Piëchem po věhlasné značce teprve začínal toužit.

Zaslouženě jsme mu kdysi věnovali jsme mu vlastní článek. Je to jedno z nejlepších aut 90. let, stroj, který překonal Ferrari F40 v počtu turbodmychadel i v maximálce a stal se tak nakrátko nejrychlejším silničním autem na světě. Z trůnu ho sesadil až legendární McLaren F1, kterému vzalo jeho titul znovu až Bugatti.

Tohle auto je dnes ceněné v jakékoli podobě, mezi asi 139 auty (historické prameny se liší) vyrobenými před smutným koncem tehdejšího Bugatti, z nichž 32 vzniklo v ostřejší verzi SS, je ale jedno tím daleko nejhodnotnějším. Pouhé čtyři exempláře byly totiž vyrobeny v žluté barvě a po jednom z nich sáhl sám Michael Schumacher, už tehdy mistr světa Formule 1.

Nebylo to ale tak, že ho „jen koupil”, automobilka mu jej předala před zraky celého světa za přítomnosti zakladatele a majitele firmy Romana Artioliho a vše řádně medializovala. Byla to tehdy obrovská událost a nebývalé zviditelnění celé značky, o jejíž novodobé existenci spousta lidí dříve ani neměla tušení. Michael Schumacher navíc tedy slavně řekl, že auto si koupil proto, že je podle něj tím úplně nejlepším na světě. Lepší PR si nelze přát a byť ani to nakonec firmu nezachránilo, přineslo to spoustu zájmu od zámožných kupců z celého světa.

Dodejme, že verze SS se oproti výchozímu EB 110 GT lišila navýšením výkonu z 560 na 612 koní, zatímco jeho hmotnost klesla z 1 620 na 1 418 kilogramů. Číslovka v názvu vozu přitom odkazovala na 110. výročí narození zakladatele značky. Schumacher si auto nechal ve svém vlastnictví až do roku 2010, kdy jej prodal německému sběrateli. A právě jeho garáže nyní vzala povodeň.

To, o čem si už pár dnů štěbetají vrabci na střeše, potvrzuje video, které jeden mladý Němec publikoval na TikToku. Není to nejkvalitnější filmové dílo, jasně ale ukazuje rozsáhlou vytopenou garáž. V ní vidíme Ferrari 812 Superfast, Ferrari 575 Superamerica nebo McLaren SLR 722 a také Schumacherovo Bugatti. Je to nepochybně ono - přes krátký záběr je po zesvětlení a probarvení snímku patrné modré čalounění, takové si objednal jen on. Zbylá žlutá Bugatti tohoto typu měla čalounění červené nebo černé.

Auto nevypadá příliš poškozené, ale víme, co s auty dělá voda. Poničené tak bude zcela nesporně a jeho další osud je ve hvězdách. Totální škodě se nám nechce věřit, tohle je vůz možná za stovky milionů, může být ale složité najít někoho, kdo jej bude schopen tak dlouho po krachu Bugatti 90. let opravit.

Toto je jeden z pouhých čtyř žlutých exemplářů Bugatti EB100 SS, které si svého času pořídil Michael Schumacher a vlastnil jej až do roku 2010. Dobové tiskové materiály způsobily velký humbuk v celém automobilovém světě. Foto: Bugatti

