Unesený řidič svou jízdou přechytračil únosce sedící za ním, všichni skončili za mřížemi před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Dva dny ho zadržovali v jeho vlastním domě, pak se ale rozhodli přesunout a svou oběť využili jako řidiče. Kardinální chyba, dá se dnes říci. I když byli po zuby ozbrojení, dokázal je přelstít bez zkřiveného vlásku.

Doufejme, že se nikdo z nás do podobné situace nedostane, kdyby k tomu ale nedej bůh přece jen došlo, dává příběh muže z americké Floridy docela slušnou inspiraci, jak se v takové chvíli zachovat. Jakkoli to mohlo dopadnout špatně hned z několika důvodů, bylo to asi to nejlepší, co mohl dotyčný udělat.

Inspirací číslo jedna ale budiž jeho chyba, když se na sociálních sítích chlubil tím, jak je úspěšný se svým byznysem, mimochodem chovem psů. Není na tom nic špatného a nechceme z oběti dělat viníka, to vůbec ne. Pokud ale dáte okolí příliš jasně najevo, jak dobře se vám daří, může to kriminální živly motivovat ve snaze přijít si zadarmo pro to, co jste si vy museli tvrdě oddřít. Chovat se decentněji je vždy lepší, ale to nyní dotyčný ví nejlépe.

Svým úspěchem se totiž chlubil tak nešikovně, že bylo jasné i to, kde bydlí. Právě na tuto adresu vyrazila trojice podezřelých a „požadovala spoustu peněz, kterými se dotyčný chlubil na internetu”, jak praví zpráva policie. Nevíme, jak moc byli úspěšní, ale asi ne tak, aby se otočili na podpatku a zase odešli. Svou oběť tak blíže neupřesněným způsobem dva dny terorizovali v jeho domě - ze zveřejněných okolností si můžeme domýšlet, že jej „navštívili” o víkendu, bylo jim chytře řečeno, že většina peněz je v bance a čekali do začátku pracovního týdne, aby se do ní mohli vypravit.

Bylo-li to tak, pak se právě to stalo, a to autem oběti se třemi ozbrojenými pachateli na zadním sedadle. Při přesunu městem si ale řidič všiml policejního auta a v hlavě se mu zrodil plán, který mu nakonec možná zachránil i život. Před zraky policie se vydal do jednosměrky a jel proti ostatnímu provozu. Hlídka si toho všimla a zastavila jej, ale co čert nechtěl... Po krátké komunikaci jej chtěla pustit dál jen s domluvou.

Řidič ale přidal zoufalý pohled a blíže neupřesněné gesto, které policistovi rozjasnilo mysl. Řidiče tedy vyzval k vystoupení z vozu k další komunikaci. Jakmile byli oba dál od vozu, řidič policistovi jasně řekl, co se děje a bylo vymalováno. Policisté vůz obklíčili, ze zadních sedadel vytáhli trojici mužů na fotkách níže i s pistolemi, noži a spoustou hotovosti. Dotyční byli pochopitelně zatčeni a obviněni z tolika trestných činů, že pokud se je podaří usvědčit - a tady by to vážně neměl být problém - stráví ve vězení nejméně několik dekád.

Rychlé myšlení a odvaha se tady vyplatila, nebylo to ale bez rizika pro nikoho ze zúčastněných. Pomineme-li možné riziko jízdy v protisměru, podezřelí, kteří nepůsobí dojmem nejostřejších tužek v penále, mohli kdykoli začít pálit po řidiči i policistech. Díky bohu, že se to nestalo, lépe se tak situace nakonec vyvinout nemohla. Oběť si snad aspoň bude pamatovat, že úspěch je - bohužel - lepší oslavovat nanejvýš v úzkém kruhu přátel.

Policie z okrsku Martin v na Floridě se s vydatnou pomocí řidiče (na poslední fotce) dokázala vypořádat s trojicí po zuby ozbrojených únosců. Chtěli peníze, kterými se oběť poněkud nešťastně chlubila na internetu, nakonec skončili za mřížemi. Foto: Martin County Sheriff’s Office, CC0 Public Domain

Zdroj: NBC News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.