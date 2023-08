Unikátní Pagani Zonda vyrobené pro Lewise Hamiltona bylo zničeno při nehodě, škoda půjde do desítek milionů před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aleš Chytráček, Autoforum.cz

Na autě pomalu nenajdeme panel karoserie, který by tuto nehodu neodskákal, škody na technice budou též rozsáhlé. Uvážíme-li, že tržní hodnota tohoto vozu se pohybuje okolo čtvrt miliardy korun, budou její finanční dopady opravdu extrémní.

Za pár dnů uběhne přesně 9 let od chvíle, kdy se našemu kolegovi podařilo při letní dovolené v Monaku nafotit Pagani Zonda 760 LH Lewise Hamiltona i se samotným pilotem. Byla to tehdy velká věc, neboť šlo o úplnou novinku, kterou měl v tu chvíli stále jen „jednonásobný” mistr světa Formule 1 k dispozici teprve chvíli. Dnes už mu nepatří, před dvěma roky se vozu zbavil, píše se o něm ale znovu.

Důvody nicméně nejsou veselé, neboť auto jeho druhý britský majitel zničil při nehodě. Není to ani trochu přehnané tvrzení, jak ukazují Ethana Galea níže pořízené krátce po incidentu. Podle jeho slov k nehodě došlo v tunelu Penmaenbach na dálnici A55 u města Conwy v Severním Walesu. Nehoda to nemohla být lehká, neboť poškozeny byly téměř všechny panely karoserie včetně světlometů, dveří a zadního nárazníku. Soudě podle stavu kol bylo poškozeno i zavěšení a přehlédnout nejde ani rozbité přední sklo.

Následky působí dojmem, jako by se auto postupně odráželo od zdí tunelu jako kulička v pinballu. Jeden velký náraz naštěstí chyběl, takže řidič z nehody odešel nezraněn, podle Galea byl ale z nehody „otřesený”. To celkem chápeme, neboť podle dobových zpráv vůz koupil za 8,5 milionu liber, dnes asi 240 milionů Kč. Celý karambol si tak rozhodně dělá čáku na překonání nejdražší pojistné události v historii aut, o kterou se postaral „Mr. Bean” se svým McLarenem F1. Tehdy se opravovalo s nákladem 26 milionů Kč, to se tu může snadno stát znovu.

Okolnosti, které vedly k havárii, nejsou známy, dosavadní zvěsti ale hovoří o tom, že řidič prostě ztratil kontrolu nad vozem. Inu, každý není Lewis Hamilton a i sám sedminásobný mistr světa Formule 1 se svého času nechal slyšet, že jde o auto příšerné na řízení. Ostatně, sám s ním také nejméně jednou boural, ve srovnání s aktuálním incidentem šlo ale o banalitu.

Připomeňme, že Zonda 760 LH je skutečně unikát, který Pagani asi dva roky po Lewisově objednávce dokončilo v roce 2014 jako jeden z prvních zakázkových exemplářů s fialovým lakem, 7,3litrovým motorem V12 s výkonem 760 koní a šestistupňovou manuální převodovkou. Nové mělo stát britského pilota 1,6 milionu GBP (dnes asi 45 milionů Kč), takže - podobně jako zmíněný Rowan Atkinson - na koupi zdánlivé absurdity rozhodně neprodělal.

Takto přímo náš kolega hned v roce 2014 nafotil Hamiltonovu Zondu i s pilotem samým v Monaku. Dnes auto vypadá o poznání hůř, jak můžete vidět níže. Foto: Aleš Chytráček, Autoforum.cz

Zdroj: ethang.supercarphotographer@Instagram

Petr Miler

