Uniklé detaily o nehodě moderátora Top Gearu odhalují její tragické okolnosti, pořad může úplně skončit před 7 hodinami | Petr Prokopec

Dlouho se tradovalo, že pomyslnou tečku za Top Gearem udělá Clarksonova prostořekost, nakonec to ale může být něco úplně jiného. Incident, který Freddie Flintoff odskákal nejen zlomenými žebry, je typickou ukázkou úspor na nesprávném místě.

S televizním Top Gearem je možná definitivní konec. Pokud v této chvíli lapáte po dechu, nedivíme se. Pravděpodobně nejznámější motoristický pořad světa byl totiž pro stanici BBC dojnou krávou, jenž dávala více mléka než několik ostatních stád dohromady. Paradoxem je, že o potopení show by se v případě takového scénáře zasloužil sám mediální moloch. Ten totiž měl zavelet k úsporám, které nikterak nekorespondovaly s podstatou pořadu. Jeho stěžejní součástí jsou totiž nebezpečné šílenosti. BBC nicméně rozhodlo, že šetřit se bude hlavně na bezpečnostních opatřeních.

Vrátit se nyní musíme k nehodě Andrewa „Freddieho“ Flintoffa, ke které došlo loni v prosinci. Někdejší kapitán britského kriketového týmu totiž tehdy havaroval s tříkolkou od Morganu na aerodromu v Dunsfoldu, který je domovským okruhem i testovací dráhou Top Gearu. Od té doby se na veřejnosti objevil pouze jednou, na sociálních sítích pak naposledy publikoval příspěvek tři dny před nehodou. Za závoj tajemna se nicméně ukrylo i BBC, a to přesto, že stanice rozjela své vlastní vyšetřování nehody, jehož výsledky byly známé již dávno.

Na oficiální publikaci detailů nicméně dosud nedošlo, na veřejnost ale unikly i tak. A soudě podle jejich povahy má BBC k jejich zamlčování velmi dobrý důvod. Tím jsou ony škrty, které vedly ke snížení bezpečnostních opatření. Flintoff tak měl po nehodě ležet dlouhých 45 minut na zemi ve velkých bolestech, než byl letecky transportován do nemocnice. Na okruhu totiž chyběla jak nosítka, tak lékařský personál. Sám moderátor pak za volant usedl bez helmy, což u tříkolky bez airbagu schopné dosahovat rychlosti 210 km/h opravdu nebyl dobrý nápad.

„Nehoda sama o sobě byla mnohem horší, než si kdokoli uvědomoval. Je vůbec těžké to nějak popsat slovy. Čím si nicméně prošel, to je nepředstavitelné. Vůz v podstatě šel ve velké rychlosti takříkajíc přes boudu a Freddie, který si zlomil pár žeber, je z celé věci pochopitelně traumatizován,“ uvedl zdroj z BBC listu The Sun. Stav moderátora je pak sice týden od týdne lepší, před kameru se ale zatím vrátit nechce. Kromě zlomených žeber totiž utrpěl rozsáhlá poranění obličeje a čelisti.

Flintoff tak prý nezvažuje pouze konec v Top Gearu, ale i konec své televizní kariéry. Pokud by na něco takového došlo, pak BBC bude čelit jeho armádě právníků. Snaha stanice ušetřit by jí pak vyšla neskutečně draho, neboť bývalému hráči kriketu by musela vyplatit obrovské peníze. Kromě toho by ovšem pojišťovny BBC nemalou měrou zvedly sazby. Náklady na výrobu každého dílu by se tak podstatně zvýšily.

Zájem o Top Gear navíc v poslední době začal spíše klesat. Poté, co Chrise Harrise doplnil právě Flintoff a Paddy McGuinness, sice sledovanost šla nahoru, a to dokonce na stejnou úroveň, jako tomu bylo za Clarksona a spol., loni však čísla začala jí znovu dolů. Natáčení 34. série pak bylo oficiálně zastaveno v březnu, přičemž momentálně je odloženo na neurčito. A pokud se stane, že se kamery znovu nerozjedou, víte, proč tomu tak je.

Nehoda Freddieho Flintoffa sice nebyla tak hrozivá, jako tomu kdysi bylo v případě Richarda Hammonda, tragické jsou však její okolnosti. Právě ty by totiž pořad mohly definitivně potopit. Foto: BBC, tiskové materiály

