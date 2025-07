Uniklé e-maily ukazují, jak zoufalé kroky musí Nissan podnikat, aby se vyhnul totálnímu kolapsu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Zástupci japonské automobilky se tváří, že firma bezprostřední problém s hotovostí díky nerozděleným ziskům minulých let nemá, reálně je ale situace zjevně složitější. A tak se management nechal inspirovat tuzemskými filmovými Básníky.

V roce 1993 byl natočen čtvrtý díl populárních Básníků. Oproti původní trilogii už to nebylo tak úplně ono, dění zasazené do nového prostředí porevolučního Česka ale přineslo pár nových hlášek, z nichž některé zůstávají relevantní dodnes. Třeba základní pravidlo efektivního podnikání - levně nakoupit, draze prodat a pozdě platit faktury.

I když se tím řada českých podnikatelů řídila a řídí dodnes, v kultivovanějším byznysu větších firem se zejména to poslední už moc nenosí. O to víc může zarazit, že se přesně touto cestou vydává Nissan. Japonská automobilka totiž vykazuje jednu rekordní ztrátu za druhou a jakkoli má v pokladně miliardy nerozdělených zisků z předchozích let, ani s těmito penězi nevydrží věčně. Její novinky jako třeba Leaf třetí generace pak nepůsobí jako bestsellery. A proto se Japonci rozhodli přistoupit k docela zoufale působícím krokům.

Agentura Reuters se totiž dostala k několika uniklým emailům, ze kterých vyplývá, že Nissan oslovil část svých evropských dodavatelů, aby přistoupili na pozdní proplácení svých faktur za dodané zboží či služby. Nissan si tak od nich v podstatě chce půjčit, a to dokonce s řádným úrokem. Ten ovšem musí být nižší než ten, za který firmě půjčuje banka HSBC, která se v případě nesouhlasu postará o okamžitou úhradu dlužných faktur. I to je zvláštní, vypadá to jako faktoring naruby.

Automobilka již agentuře potvrdila, že emaily jsou autentické. Nissan si prý potřebuje vytvořit finanční polštář, který by mu umožnil odvrátit riziko totálního kolapsu. Výrobce totiž čelí splatností některých obligací, kterou odložit nelze. Proto po svých dodavatelích požaduje větší flexibilitu, kdy splatnost červnových faktur má být odložena až na polovinu srpna, v krajních případech pak dokonce až na září.

Zdroje blízké celé věci přitom naznačují, že se tak neděje poprvé. S podobnou strategií měla značka přijít už v březnu, kdy se blížil konec fiskálního roku 2024. Tehdy přitom Nissan neměl uhradit závazky vůči dodavatelům v Japonsku, což nicméně vedlo k porušení tamního zákona. Nejspíš i proto se značka v rámci nového kola pozdního placení faktur rozhodla zaměřit na Evropu a vše se pokusila ošetřit pomocí dohody s dodavateli, kteří se z pochopitelných důvodů budou zdráhat odmítnout.

Nissan přitom doufá, že s pomocí všech opatření, které zahrnují také propouštění, zavírání továren a škrty ve výrobě a vývoji, se mu již během fiskálního roku 2026, který končí 31. března 2027, povede dostat do černých čísel. To není zrovna zítra. A problém tkví i v tom, že všechny hlavní ratingové agentury označují Nissan za nepříliš věrohodného dlužníka. S takovým puncem se k dohodám s bankami přistupuje těžko a jen za pomocí vysokých úroků. I proto automobilka chce od dodavatelů nepřímo půjčit za méně.

Nissan ke spáse potřebuje hlavně zajímavé produkty. Toto je nový Leaf, ten asi směřování firmy k lepším zítřkům neobrátí. Foto: Nissan

Zdroj: Reuters

