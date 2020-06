Uniklé interní e-maily jasně ukazují, že zatčení šéfa Nissanu byl hanebný komplot před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ne každý někdejšímu šéfovi aliance Renault-Nissan věřil, když tvrdil, že je nevinný a je obětí firemního puče. Teď už je jasné, že tomu tak je, Japonci proti němu rozehráli nebývale špinavou hru.

Prakticky celý svět byl překvapen, když v listopadu 2018 došlo k zatčení Carlose Ghosna. Komu se však ústa neotevřela údivem, to byli vrcholní manažeři Nissanu. Právě ti za celým obviněním ze zpronevěry stáli. Až dosud to Ghosn pouze tvrdil, momentálně však díky rozsáhlé investigativní práci agentury Bloomberg vypluly na povrch interní emaily, ve kterých je spiknutí potvrzeno. Ukazuje se, že vše byla nebývale špinavá hra, která měla dokonce vyústit v převzetí Renaultu. Nic z toho se ovšem nestalo, místo světové dominance je tak Nissan nyní prakticky na pokraji bankrotu.

Vše odstartovalo na počátku roku 2018, kdy Ghosn začal pracovat na užším propojení Renaultu a Nissanu. Předvídal, že budoucnost nebude pro automobilový průmysl zrovna růžová, a proto je třeba v rámci aliance mnohem větší integrace. Toho se ale začala obávat japonská strana, která sice v Renaultu vlastnila 15procentní podíl, ovšem bez hlasovacích práv. Jedním z hlavních akcionářů francouzské automobilky je pak navíc francouzská vláda, která má pro změnu hlasovací práva dvojitá. A jelikož Renault Nissan z 43 % vlastní, francouzští politici tak mají přímý vliv na Nissan.

Šéf kanceláře ředitele japonské značky, malajsijský právník Hari Nada proto v polovině roku 2018 napsal email Hitoshi Kawaguchimu, který byl zodpovědný za vztahy s japonskou vládou, že je třeba „neutralizovat jeho iniciativu, než bude příliš pozdě“. Kromě toho v dubnu téhož roku upozornil tehdejšího šéfa Nissanu Hiroto Saikawu, že bližší propojení obou značek nepřinese žádný užitek. A co více, veškeré snahy by nakonec mohly vyústit v Saikawův pád. „Může způsobit zásadní rozkol, jehož se můžete stát obětí,“ stojí uvedeno v dalším z interních emailů.

Nada následně rozjel interní vyšetřování, v jehož rámci navštívil i Brazílii a Libanon, aby zjistil, jak je to s firemními rezidencemi, které měl Ghosn využívat. Zároveň Saikawovi naznačil, že je třeba vyrukovat s mnohem závažnějšími obviněními, než původně plánovaný problém s neuvedením Ghosnových kompenzací v materiálech pro burzu cenných papírů. Dle něj by bylo poměrně těžké vysvětlit veřejnosti, že tohle stálo šéfa aliance místo. Odstartovat tak měla „mediální kampaň jako ujištění, že dojde k dostatečnému zničení reputace CG,“ napsal Nada, který stejně jako v předchozí komunikaci použil iniciály šéfa aliance.

Jen u Ghosna se ovšem Nada nezastavil. Cílem jím spuštěného spiknutí byl rovněž Greg Kelly, který se sice ničeho nedopustil, podle Nady ale mohl svědčit v Ghosnův prospěch, a tak bylo třeba „neutralizovat” i jeho. „Greg chce doma strávit Díkůvzdání,“ napsal Nada Saikawovi s tím, že kdyby měl dorazit v jiný moment než Ghosn, do Japonska již nepřicestoval nikdy. Nada tak informoval Kellyho o tom, že jeho přítomnost v Japonsku je nutná a zařídil mu vlastní letadlo s tím, že bude hned zpět. Že to byla lež, která měla Kellyho jen vylákat ve správný čas do Japonska - kde je dodnes zadržován - nemusíme dodávat.

„Greg Kelly je obětí snahy Nissanu odstranit Ghosna a vymanit se z nadvlády Renaultu,“ uvedl k případu James Wareham, Kellyho právník. Jak jsme již zmínili, Kelly je dodnes zadržován v Japonsku a v Tokiu čeká na soud. Ghosnovi se sice podařilo uprchnout, nicméně je otázkou, zda domácí vězení v Japonsku nevyměnil za omezenou svobodu v Libanonu. Ten navíc potřebuje finanční injekci od Mezinárodního měnového fondu, což ovšem Japonsko hodlá vetovat, pokud Ghosn nebude vydán.

Saikawa v mezičase odstoupil z pozice šéfa Nissanu, neboť v rámci interního vyšetřování se zjistilo, že byl přeplácen. Stejně tak dostával nadměrnou kompenzaci i Nada, ten však zůstává u automobilky zaměstnán, byť již na nižší pozici. Nissan pak před pár týdny oznámil bližší propojení s Renaultem, jež pomůže celé alianci lépe čelit době pokoronavirové. Obě značky přitom mohly mít ještě podporu koncernu FCA, jenž měl zájem o sloučení, ovšem kvůli snahám Nissanu o vymanění se z francouzského područí na toto propojení nedošlo.

Veškeré japonské snahy o případné ovládnutí Renaultu tak definitivně selhaly. Celý případ navíc nemá jediného vítěze, pouze poražené. Patří mezi ně i bývalý Zelený baret Michael Taylor a jeho syn Peter, kteří Ghosnovi napomáhali v odvážném útěku z Japonska. Ti totiž byli na žádost Japonska zatčeni a nyní se jedná o jejich vydání z USA. Oba popírají, že by spáchali jakýkoliv trestný čin. S tím lze ve stínu nových zjištění z morálního hlediska souhlasit, stíhaní mají být úplně jiní lidé, zejména pak Nada. Ovšem justice to může vidět jinak.

Otázkou samozřejmě je, jak celý případ ovlivní uniknuvší emaily. K těm se zatím nikdo ze zúčastněných nevyjádřil, ovšem ve výsledku mohou prospět hlavně Ghosnovi a jeho straně. Oproti tomu Nissan může klesnout ještě níže než dosud, neboť lidé v něm nyní budou vidět značku, která v roce 1999 stála před bankrotem. A poté, co ji Ghosn zachránil, se rozhodla, že mu vrazí nůž do zad. Podivit se závěrem můžeme jen nad tím, že že i když Ghosnovi blízcí spolupracovníci celý komplot chystali nejméně měsíce a vědět o něm musela řada lidí, ke Ghosnovi se žádná informace nedostala. Přece jen bychom čekali, že mu někdo ze zasvěcených bude nakloněn.

Carlos Ghosn má důvod k radosti, uniklé emaily totiž jen prokazují, že za jeho pádem a zatčením stojí minimálně měsíce chystaný firemní puč v Nissanu

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec