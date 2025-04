Nová auta zkrachovalého Fiskeru nechali opuštěná u silnice, teď je rozprodávají v aukci za směšné sumy včera | Petr Miler

/ Foto: John Pye Auctions, tiskové materiály

Zatímco za oceánem se tato auta dočkala i po krachu výrobce alespoň nějak slušného zacházení a pozdější poprodejní podpory, v Evropě se jeví být prakticky nepoužitelnými vraky. Podle toho se s nimi zachází, podle toho také stojí.

Brzy 62letý Henrik Fisker už se splnění svého snu o vlastní úspěšné automobilce asi nedočká. Ke krachu přivedl už pět firem a jeho poslední zářez na tomto poli byl opravdu nehezký. Loni přivedl k likvidaci již druhého výrobce aut, který nesl jeho jméno, a zůstala po něm ještě větší spoušť než kdy dřív.

Pomineme-li samotnou firmu, její zaměstnance a obchodní partnery, obětmi jsou v prvé řadě její vlastní zákazníci. Nešťastným kupců,, jejichž vozy s původně milionovými cenami se staly téměř bezcennými auty prodávanými za pár set tisíc, zbyly do značné míry jen oči pro pláč. V USA ale byla aspoň dříve vyrobená auta patřící automobilce civilizovaně rozprodána a majitelé doufají v aspoň nějakou poprodejní podporu. Už proto, že zákazníků tam měl Fisker docela dost. V Evropě, kde byla automobilka též aktivní, je situace o dost tristnější.

O nejnovějším dění na tomto poli se dozvídáme z Velké Británie, kde se dříve vyrobené Fiskery staly prakticky bezprizorními. V zemi se dodnes nachází vozy vlastněné zkrachovalou automobilkou, se kterými nikdo nechce nic mít. Dosud s nimi nebylo možné legálně zacházet a ti, kterým byly svěřeny samotnou automobilkou, od nich dávají ruce pryč, neboť za jejich skladování jim nikdo nezaplatí ani haléř.

Tak dochází na kuriózní případy jako je ten, o kterém informuje Nottingham Post. Právě v Nottinghamu bylo 8 úplně nových Fiskerů ponecháno dealerem opuštěných na kraji silnice, neboť auta dál patřila zkrachovalému výrobci, nikoli dealerovi samotnému. Ten je tak nemohl ani prodat, ani pro něj nemělo smysl jej dál skladovat, a tak je nechal chátrat na veřejném prostranství.

Nebyl to zdaleka jediný takový případ, jak se dozvídáme díky firmě John Pye Auctions. Ta totiž po odstranění legálních překážek a stáhnutí vozů z různých koutů Británie dostala na starosti prodej mj. těchto vozů. V dražbách tak nyní postupně nabízí 52 nových Fiskerů Ocean z majetku výrobce - nejméně dalších 44 vozů tedy bylo podobným způsobem rozeseto po Velké Británii a velkou část z nich můžete vidět na záběrech níže.

Jsou to všechno úplně nová auta s nájezdy obvykle v řádu jednotek mil, to modré na přiložených fotkách má najeto 5 mil alias 8 km. John Pye je zkušený dražitel, takže neudělá tu chybu, aby zahltil trh všemi těmito vozy najednou, posílá je do aukcí postupně. Aktuálně vidíme na jeho webu čtyři živé dražby, ve kterých zbývají do konce čtyři dny, a přihazování se zastavilo na sumách okolo 1 500 liber, tedy asi 43 tisíc Kč. Nebude to nejspíš konečná cena, už proběhnuvší aukce skončily o něco lépe, přesto lze ceny okolo 10 000 liber, tedy asi 290 tisíc Kč, označit za směšné - jsou to auta původně i za víc než 1,6 milionu Kč, která nebyla nikdy prodána ani pořádně použita.

Je to bohužel velmi výmluvný konec jednoho automobilového snu, který si v minulosti prožil nejeden i úspěšný byznysmen. Obrovská kapitálová, technická i marketingová náročnost podnikání v tomto oboru v kombinaci s relativně malými maržemi a nutností dosahovat opravdu vysokých objemů produkce, aby došlo na patřičné úspory z rozsahu, už srazila vaz řadě ambiciózních podnikatelů. Henriku Fiskerovi, jinak velmi úspěšnému designérovi, se to v případě vlastních automobilek stalo už dvakrát, bohužel.

Toto jsou opuštěné vozy Fiskeru ve Velké Británii už po jejich svozu do prostor firmy, která je nyní draží. Foto: John Pye Auctions, tiskové materiály



Ceny v aukcích jsou směšné. Za tento modrý Ocean nyní nikdo nenabízí víc než 43 tisíc Kč, konečné ceny v jiných dražbách se pohybují okolo 290 tisíc korun. Foto: John Pye Auctions, tiskové materiály

Zdroje: Nottingham Post, John Pye Auctions

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.