Úplně nové Ferrari utrpělo totální škodu, i když mu není skoro nic a ujelo stovky km

/ Foto: Ferrari

Jako totální škodu si běžně představíme auto rozsáhle poškozené při nehodě, zjevně za hranicí opravitelnosti. Svět superaut je ale trochu jiný.

Totálně zničené auto je z pohledu běžného smrtelníka vůz těžce poškozený při nehodě, který už se ani nedá opravit. Pro likvidátora pojišťovny jde ale o auto, které utrpělo škodu za hranicí ekonomické ospravedlnitelnosti její opravy. Dost často se tyto dva pohledy překrývají, neboť právě vážná a obtížně opravitelná poškození bývají drahá, nemusí tomu tak ale být.

I když selský rozum velí, že z hlediska pojišťovny má smysl opravovat jakoukoli škodu až do výše aktuální hodnoty vozu, protože tu případně bude muset pojištěnému uhradit, není to tak úplně pravda. Pojišťovna jednak prodá použitelné zbytky vozu, což mohou být dost drahé díly, zvlášť u zánovního auta. Navíc předem nikdo není schopen dokonale odhadnout, kolik bude oprava stát - v jejím průběhu se mohou objevit další vážná poškození a účet ze servisu může přijít pojišťovnu dráže než auto prostě odepsat. Je to zkrátka proces řízení rizika, který může mít lecjaké výsledky.

Pojišťovny tak zejména v posledních letech volí raději bezpečnější postup a auta označují za totálně zničená, i když jsou stále rozumně opravitelná - stačí škoda na úrovni 50 % procent vozu nebo i nižší. To ale pořád znamená dost vážnou nehodu. U auta, které můžete vidět na videu níže v čase od asi 5:40 (náhledový obrázek videa jej skutečně nezachycuje), stačilo méně než to.

Jde o červené Ferrari F8 Tributo půjčovny Royalty Exotic Car Rentals, která se - jak i její jméno naznačuje - zabývá půjčováním výjimečných luxusní a sportovních aut. F8 byla novým přírůstkem a půjčena byla prvnímu klientovi hned po zajetí, měla tedy najeto jen několik stovek km. Přesto je zralá na odpis, i když došlo k relativně banálnímu incidentu a na videu uvidíte, že na pohled autu není skoro nic.

Řidiči se nějakým způsobem podařilo na jedné z lasvegaských silnic levým kolem trefit obrubník. Vysvětloval to snahou vyhnout se kameni na silnici, což může a nemusí být pravda, nakonec je to ale jedno - výsledkem bylo, že F8 najela kolem na obrubník, což lehce pošramotilo aerodynamické prvky na přídi, ohnulo ráfek kola a ten následně vytrhl plastový podběh. Nepříjemné, bolavé, ale vymění se kolo, podběh, přední splitter a jede se dál. A nebo také ne.

Po zavezení auta do dílny Royalty Exotic Car Rentals se ukázal celý rozsah poškození. Rána od obrubníku musela být tak velká, že doslova roztrhla část karoserie s uložením přední nápravy. Technik tak po uzření tohoto dopadu hned říká: „Totálka!” A nepřehání, tohle si žádná pojišťovna „nelajzne” řešit jinak.

Jde o strukturální škodu, která by znamenala kompletní odstrojení přídě a sundání celé levé části karoserie a navaření nového nosníku. Technicky to jde, ale kdo ví, jestli se to u Ferrari vůbec dělá, takové operace obvykle nedovolují autu zcela vrátit jeho původní vlastnosti. A i kdyby ano, půjde o operaci za miliony, na jejímž konci bude stejně auto nižší hodnoty - po takové opravě už bude vždy obtížně prodejné. U vozu s pořizovací cenou okolo 5,8 milionu Kč (v amerických cenách) nemá smysl pochybovat o tom, jakou cestou se pojišťovna vydá.

Zbytky vozu se následně budou prodávat v aukci a jsme zvědavi, zda po nich někdo sáhne skutečně jako po náhradních dílech, nebo se vůz pokusí opravit - amatérská záchrana vozu bude pochopitelně mnohem levnější. Tak či onak je na případu vidět, jak málo stačí k totální škodě. Šlo o jedno vjetí na obrubník, které by nějaké SUV dost možná přežilo i bez jakékoli větší úhony.

I takhle nějak může vypadat totálně zničené auto, pokud se „správně” poškodí. To na videu níže nevypadá hůře, přesto je to naprosto jasná totálka, přejetí obrubníku způsobilo strukturální poškození. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Royalty Exotic Cars@Youtube

Petr Miler