Uprchlý šéf Nissanu zareagoval na touhu akcionářů po jeho návratu do vedení. Je to jen projev zdravého rozumu, říká
Petr ProkopecAni samotnému Carlosi Ghosnovi neunikly nářky investorů nad současnou situací automobilky, které se změnily v otevřené volání po jeho návratu. On sám by s návratem problém neměl, jakkoli ví, že reálně na něj dojde jen stěží. Problém je to ale hlavně pro Nissan, ne pro něj.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Uprchlý šéf Nissanu zareagoval na touhu akcionářů po jeho návratu do vedení. Je to jen projev zdravého rozumu, říká
včera | Petr Prokopec
Ani samotnému Carlosi Ghosnovi neunikly nářky investorů nad současnou situací automobilky, které se změnily v otevřené volání po jeho návratu. On sám by s návratem problém neměl, jakkoli ví, že reálně na něj dojde jen stěží. Problém je to ale hlavně pro Nissan, ne pro něj.
Za posledních šest měsíců ztratily akcie Nissanu skoro o 22 procent, za posledních pět let je to víc než dvojnásobek. Dividendy jsou už nějakou chvíli nulové a naděje na rychlé zlepšení minimální. Není tedy ani trochu překvapivé, že akcionáři jsou s vedením automobilky značně nespokojeni, kvůli tomuhle do firmy neinvestovali.
Pochopitelně nezapomněli, jak jim bylo slibováno, že sázka na elektromobilitu je jistota a firmy vydělá majlant. Jenže reálně Nissan prodělal kalhoty a jeho majitelé mohou už jen vzpomínat třeba na rok 2015, kdy se jedna akcie prodávala za 1 310 JPY a firma vyplácela dividendu 42 jenů na akcii. Dnes jsme tisíc resp. 42 jenů níž, to je až brutální propad.
V půlce minulé dekády byl u kormidla firmy Carlos Ghosn a její hodnota firmy začala prudce propadat až po jeho vyštvání. Vážně se tedy nelze některým akcionářům divit, že začínají volat po jeho návratu. Na ten ale v nejbližší době dojde jen stěží, neboť Ghosn je v očích strážců zákona uprchlík před spravedlností. Nejprve by tedy bylo třeba, aby současné vedení firmy přehodnotilo jeho předchozí působení ve společnosti a přimělo japonskou justici stáhnout veškerá obvinění. Poté by se někdejší šéf mohl vrátit, s čímž by on sám problém neměl. Bral by ale jen pozici šéfa, poradce vedení - jak někteří též navrhují - dělat nechce.
„Jediným, kdo dokáže společnost zachránit, je její šéf. A tím musí být někdo, kdo skutečně dokáže rozhodovat. V současné době je Nissan v krizi, pročež je zapotřebí těžká rozhodnutí udělat,“ řekl Ghosn agentuře Reuters. A poněkud neskromně pokračoval. „Pokud přitom dnes existuje osoba, která něco takového zvládne, jsem to já. Neříkám to proto, že bych byl arogantní. Říkám to proto, že tomu tak je. Už jsem to dokázal. Znám tu společnost ze všech úhlů pohledu.“
Současný šéf značky Ivan Espinosa sice podobně jako před šestadvaceti lety Ghosn přistoupil k zavírání továren a vyhazování dělníků, jenže tím jen zredukoval výdaje. Zapotřebí je ovšem také nakopnout příjmy a v této oblasti tápe. Portfolio značky totiž kdysi bylo patřičně květnaté a vybrat si v něm dokázal kdekdo. Ba co víc, po vozech jako 350Z, Qashqai, Patrol či GT-R lidé pomalu šíleli. Jenže třeba Godzilla je minulostí, Zetko se prodává pouze někde, podobně jako Patrol, a Qashqai již dávno není lídr segmentu. Pokud tedy Espinosa chce něco změnit, musí taková auta vrátit do hry, a to co nejrychleji. Jenže pod jeho taktovkou automobilka pracuje na autech jako elektrický Juke, který vypadá jako origami. To asi firmu nespasí.
„V té reakci je spousta zdravého rozumu,” říká dále Ghosn na volání investorů po jeho návratu. „Je cítit hněv a frustraci akcionářů,” uvádí s odkazem na to, že pád firmy dramatický, dlouhodobý a nic jej nezpomaluje. Dokázal by Ghosn opak? Možné to je, ostatně před takovými Číňany, kteří jsou jedním z katalyzátorů krize Nissanu, varoval již někdy před deseti lety. A chystal se na ně.
Právě hrozící expanze výrobců z Říše středu stála za tím, proč se rozhodl daleko více upevnit a propojit alianci Renault-Nissan. Hlavně Japonci v tom ovšem viděli ohrožení své nezávislosti. Svého někdejšího spasitele se tedy promptně zbavili. Nyní tak vlastně mají, co chtěli. Jen jsou u toho znovu na dně. A zatím jim evidentně chybí někdo, kdo jim pomůže se od něj odrazit.
Na počátku milénia dokázal Ghosn vrátit značku do černých čísel během pouhých pár měsíců. Dnes by mu to asi trvalo déle, nejspíš by to ale dokázal znovu, opakovaně dokázal, že ví kam sáhnout. Jenže příležitost nejspíše už nedostane. Foto: Nissan
Zdroj: Reuters
Bleskovky
- Holku z Kelly Family, nebo sexbombu v bikinách? Srovnání BMW M5 s nepřiznanou novou „Alpinou B5” dává jasnou odpověď
25.6.2026
- „Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
23.6.2026
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
21.6.2026
Nejčtenější články
- Nissan své nesmyslné elektrické plány skrečuje i v Evropě, právě zrušil projekt za miliardu
28.5.2026
- V hezkém stavu je jako sotva jeté auto k mání raritní Lada Niva, o jejíž existenci vědí jen znalci
28.5.2026
- VW našel cestu, jak směšné nové Polo GTI vnucovat i těm, kteří ho nechtějí. Může se mu to vrátit jako bumerang
28.5.2026
- Spalovací Fabia měla rychle zemřít, nakonec ji bude Škoda mačkat jako citrón, sám šéf prozradil detaily
28.5.2026
- Bájný motor W16 měl skončit, Bugatti ale našlo cestu, jak ho napasovat i do nového Tourbillonu
29.5.2026
Živá témata na fóru
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 06.28. 16:07 - pavproch
- Ford obecně 06.28. 16:01 - Stepan
- Politický koutek 06.28. 13:17 - jerry
- BMW Divize 06.27. 11:30 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 06.26. 15:36 - řidičBOB
- Banky, peníze, finance, investice... 06.26. 15:16 - pavproch
- Letní 225(př) + 255(z) 18-19" - které? 06.26. 13:54 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 06.26. 13:53 - řidičBOB