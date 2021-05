Úřady našly cestu, jak se dostat k soukromým datům z vašeho mobilu, obrana ale existuje před 5 hodinami | Petr Prokopec

Výrobci mobilních telefonů dělají možné i nemožné, aby data z vašeho mobilu zůstala v bezpečí, i kdyby o ně usilovaly třeba tajné služby. Ani tak ale nemusí být v bezpečí, pokud telefon propojíte s autem.

Pro spoustu lidí mobilní telefon představuje pomalu celý jejich život. Uložené v něm nemají jen privátní fotky či videa, ale také velké množství hesel a dalších citlivých informací. Není tedy divu, že jej chrání jako oko v hlavě nejen oni, ale i výrobci. V případě takového iPhonu se tedy bez zadání správného kódu dovnitř nedostane ani policie, i kdyby měla k dispozici veškeré experty a soudní příkazy. Aktuálně se nicméně ukazuje, že takovými obstrukcemi se úřady ani nemusí zdržovat, začaly využívat kličky.

Tím slabým místem je auto a propojení s ním, přičemž upozornění na toto riziko zaznívají již hezky dlouho. Výrobci totiž pozvolna mění automobily na mobily na kolečkách, u nichž multimediální systémy dovedou stále více věcí, a to i díky propojení s mobilem. Z něj si palubní systémy berou stále více dat včetně kontaktů či SMS zpráv - zatímco s mobilu jsou ale tato data v relativním bezpečí, z auta je úřady dokážou dostat bez větších obtíží, stačí správné vybavení.

Už se provalilo, že američtí celníci za tímto účelem používají nástroj vyvinutého švédskou IT firmou MSAB a dá se předpokládat, že nebudou sami, kdo má podobnou věc k dispozici. Celníci navíc dle právnické firmy Latinx nepotřebují dokonce ani soudní příkaz. V podstatě jim jen stačí, že mají podezření a vůz. Získání nadmíru citlivých osobních dat už je pak otázkou okamžiků. Nově nabitých možností opravdu hojně využívají, neboť loni za přístup do aut zaplatili Švédům 456 073 dolarů (cca 9,8 mil. Kč).

K čemu se strážci zákona mohou takto dostat? Jsou to cílové či oblíbené destinace, výpis hovorů, seznam SMS zpráv i veškerých kontaktů, emaily, obrázky, videa nebo data ze sociálních sítí. Pokud by američtí celníci vyšetřovali třeba vraždy, člověk by se nad leccos povznesl, ale prolamování soukromí v souvislosti s ochranou hranic? Znamená to, že celníkům stačí podezření z relativní banality a už se jede. To již vzbuzuje kontroverzi, neboť získaná data mohou být snadno zneužita.

Chcete-li si tedy chránit soukromí, svůj mobil byste s autem neměli propojovat vůbec, jakkoliv vás výrobci ujišťují, že vše důkladně zabezpečili. Není to pravda a i když se pohybujete na správné straně zákona, je to jediná cesta, jak mít jistotu, že váš život zůstane skutečně jen váš.

