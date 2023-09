Úřad prodává legendární BMW M3 E30 zabavené zločinci, koupit ho bude chtít hromadu odvahy před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Byly doby, kdy by tento vůz mezi „smetánkou” kriminálníků platil za auto nejvyšší úrovně, to ale Sagvanu Tofimu ještě foukal vítr v kapse. Dnes je něco takového v prodeji touto cestou skutečně raritou.

Je to vlastně jediné skutečné BMW M3, všechny ostatní generace stejně pojmenovaného vozu žijí primárně z jeho pověsti. BMW v 80. letech chtělo závodit v třídě, do které nejlépe zapadla řada 3, a tak potřebovalo homologovat svůj speciál, pro což tehdy ještě muselo vyrobit adekvátní počet silničních aut. Díky tomu vznikla M3 s rozsáhlou faktickou spojitostí se závodním autem, která se dočkala i homologace pro běžný provoz. Že se díky tomu dobře prodávala a bavorská automobilka toho komerčně využila, je už jiný příběh.

Zkrátka jen tehdy M znamenalo Motorsport, dnes je to Marketing. Spojitost současné M3 se světem automobilových závodů je přesně nulová, malovat si může leda spojitost s pavilonem bobrů v trójské zoo. Proto je také původní M3 tou daleko nejvíce ceněnou a za méně než několik milionů dnes pěkný kousek nekoupíte ani omylem. Vůz na fotkách níže je M3 E30 a nevypadá zle, přesto může někoho snadno stát jen statisíce. Jen za jakou cenu, chce se dodat.

Jeho prodej totiž nemá na starosti žádný specialista přes výjimečná sportovní auta, vyhlášený aukční dům nebo renomovaný sběratel. Zajišťuje ho jakási nizozemská obdoba českého Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která si říká Domeinen Roerende Zaken, zkráceně Domeinen. V tomto případě zajišťuje prodej majetku, který byl získán z výnosů z trestné činnosti, takže před námi stojí vůz odsouzeného zločince. A vidět v takové pozici M3 E30 je dnes věru neobvyklé.

Jistě, v roce 1990 by takové auto patřilo ke králům podsvětí, v roce 2023 patří buď k němu, kdo toho od 90. let na poli zločinu moc nedokázal, nebo je to velký znalec a nepotřebuje jezdit poslední bobří M3, aby ukázal, že je pan někdo. V tomto konkrétním případě bychom si ale vsadili spíše na první možnost, neboť - byť auto na vůz získaný touto cestou nevypadá vůbec špatně - jde o značně neoriginální stroj, který prošel řadou modifikací. A jako takový má omezenou historickou hodnotu.

Přesto, pokud chcete M3 E30, je to cesta, jak se k ní dostat levně. Domeinen prodávají auta, jak stojí a leží, obvykle je není možné vidět osobně, není možné na nich cokoli zkoumat, aukce probíhá obálkovou metodou a jakmile nějakou nabídku podáte, už od ní nelze odstoupit. Takže prostě naslepo „vsadíte” a buď auto dostanete (Domeinen si z vás peníze vytáhnou, o tom nepochybujte) nebo ne. A co jste koupili, je vaše, i kdyby se vám to den po převzetí rozpadlo pod rukama. Tady jako zákazník nejste pánem ničeho.

Proto bývají nabídky nízké a na tento vůz budou velmi nízké. Proč? Odpověď nabízí už detaily prodeje: „Mechanismus okna dveří vpravo nefunguje, okno nelze zavřít. Zavěšení kol je upravené. Motor má upravené sací potrubí s karbonový airbox. Nebylo zjištěno, zda byl motor upraven. Lanko plynu je oddělené od mechanismu škrticí klapky, škrticí klapka je otevřená. Existují zprávy o tom, že motor kouří. Motor může být poškozený.”

Vybrali jsme jen to hlavní, je ale zjevné, že jde o rozsáhle upravený vůz. Navíc je podle všeho kompletně přelakovaný, pod lakem místy reznoucí, s díly verze Evo (podle VIN to ale není Evo, jde o standardní provedení s 215koňovým dvoulitrem) zvenčí i uvnitř, který může mít nefunkční motor. To nezní jako terno. Bude tedy chtít hromadu odvahy takový vůz koupit, zvlášť s jeho minulostí, na druhou stranu to nemusí být nevýhodný obchod.

Sázeli bychom na to, že pár set tisíc na jeho koupi bude stačit, přitom po pořádné renovaci a vrácení do původního stavu (nebo pečlivé a komplexní úpravě na tovární Evo) může jít znovu o skvost za miliony. Najetých 138 tisíc km, jejichž autenticitu podporuje i známá historie vozu z nizozemských registrů, takovou cestu podporuje. Berte nebo nechte být, na každý pád pozoruhodná nabídka.

Tahle M3 E30 vypadá jako Evo, ale není to tovární Evo, jde o standardní provedení vyrobené v roce 1990, které bylo poprvé registrováno o den později. Teď je prodáváno jako auto financované výnosy z trestné činnosti. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroj: Verkoop bij inschrijving 2023-0017, Domeinen Roerende Zaken

Petr Miler

