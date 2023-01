Úřady prodávají zločinci zabavený vzácný rychlý kombík Mercedesu. Jako služebák mateřské školy jen vypadá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Na pohled byste to do něj neřekli, jde ale skoro o unikát, který se stejnou technikou vznikl v pouhých 774 kusech a nikdy dříve ani později nedostal srovnatelného sourozence. Tento exemplář se pořádně projel, také ale bude stát pakatel.

Aukce státních institucí majících na starost prodej majetku, který jim z toho či onoho důvodu uvízne mezi prsty, se vyplatí sledovat. Většinou je to nuda z jakéhokoli úhlu pohledu, někdy se jim ale dostanou do rukou věci, které stojí za pozornost, i když nemusí být drahé. A dnes tu máme jeden opravdu pozoruhodný vůz.

Neskončil ve spárech českého ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kdybyste nevěděli), ale u obdobné nizozemské instituce zvané Domeinen Roerende Zaken, která má na starosti prodej pouze movitých věcí. Tzv. Domeinen tak často prodávají auta, která - pakliže jsou jakkoli zajímavá - pochází obvykle z trestních kauz, ve kterých pachatelům propadne majetek státu. Jen zřídka to bude někdo jako Al Capone, nejčastější jsou daňové delikty, tak či onak jde obvykle o majetek pravomocně odsouzených lidí. A vůz vyobrazený na fotkách níže někomu takovému patřil.

Na první pohled vypadá jako zhuntovaný Mercedes třídy C generace W203, na který už i psi hlídající plochy bazarů koukají skrz prsty, na ten druhý to vypadá jako falešné AMG s nálepkami od pumpy. Však už barva mající blízko kojenecké modři ukazuje spíše na služební auto ředitelky mateřské školy. Ale ouha, tohle auto je pravé AMG a ne jen tak ledajaké. Je to historicky jediné dieselové AMG, navíc Céčko v provedení kombi, což je jedním slovem rarita.

Mnozí ani nebudou vědět, že takový vůz vznikl, vyráběl se totiž jen mezi léty 2002 a 2004 a byl to podobný hit jako projev Petra Fialy. Koupilo si jej za tu dobu jen 774 lidí, a to ve verzích sedan, kombi i jako podivnost zvanou Sportcoupe. Popravdě řečeno nevíme proč, diesely k Mercedesům patřily, v té době byly adorovány skoro ve všem a i tento vůz se chlubil zajímavými parametry, které by typickým kupcům Mercedesů či AMG mohly být blízké.

Jméno 30 CDI dělá dojem naftového šestiválce, AMG ale ve skutečnosti dostalo do péče verzi C 270 CDI s už tak mohutným řadovým pětiválcem, který dále převrtalo a posunulo na vyšší úroveň. Motor tak má objem 2 950 cm3 a na svou dobu disponoval mimořádnými parametry - výkon činil až 170 kW (231 koní) a točivý moment vrcholil na 540 Nm. Takové BMW tehdy z dieselu 3,0 R6 nedostalo víc než 150 kW... Naftové AMG tak zrychlovalo na stovku za 6,8 sekundy, dosáhlo elektronicky omezené maximální rychlosti 250 km/h a nemělo problém se se spotřebou držet okolo 7,5 litru na 100 km. To jsou hodnoty, které nezklamou ani dnes, u dieselu určitě ne.

Zákazníci to ale viděli jinak, třebaže zlí jazykové tvrdí, že někdo od AMG nechtěl, aby tohle auto příliš zářilo a nalajnovalo divizi cestu k naftové budoucnosti. Tak či onak se pár kousků prodalo a jeden z nich vidíte před sebou. Je docela na kaši a - jak to u úředních prodejů bývá - předprodejní péče byla naprosto nulová. Od pohledu tedy moc neláká, dva další zajímavé aspekty ale tato nabídka má, přičemž jeden pramení z druhého.

Jednak jde o nájezd 471 431 km, který je u strojů od AMG nevídaný. Inu, diesely prostě jezdí, zatímco ostatní prskají, jak jsou špatné. A díky najetým kilometrům a formě prodeje to snadno bude nejlevnější AMG široko daleko. Cenu vám nepovíme, Domeinen prodávají věci za cokoli, co kdo dá, přičemž aukce probíhá naslepo tzv. obálkovou metodou, dnes už ale bez obálek. Prostě pošlete cifru a když bude nejvyšší, auto je vaše. A pokud bude, musíte si ho odvézt, protože jde o jednu z aukcí, kde se předem vzdáváte práva na odstoupení od nabídky. Experti na AMG říkají, že jestli za tohle auto někdo nabídne víc než 2 000 Eur, bude to střelec, protože o voze nevíte v podstatě nic, nemusí ani jezdit a Domeinen to nezajímá, prodává auta jak stojí a leží k vaší tíži. A vzácné AMG za 48 tisíc? To zase nezní tak špatně, i když tento kousek bude chtít pořádně vypucovat...

Tohle auto vypadá všelijak, ale je to rarita. A bude hodně levná. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroj: Domeinen Roerende Zaken

Petr Miler

