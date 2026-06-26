USA zakázaly prodej nových Polestarů v zemi, dokonce i těch, které se tam vyrábí. Firma se ani nebrání a dobře ví proč
Petr MilerAutomobilka už nějaký ten pátek bojuje o přežití a tento krok jí pomůže leda do hrobu. Z reakce firmy se zdá, že je smířená se svým osudem - její auta se daří prodávat jen s pomocí peněz všech, kteří si je nekupují. A to je institut, který zrovna teď v Americe nefunguje.
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USA zakázaly prodej nových Polestarů v zemi, dokonce i těch, které se tam vyrábí. Firma se ani nebrání a dobře ví proč
před 4 hodinami | Petr Miler
Automobilka už nějaký ten pátek bojuje o přežití a tento krok jí pomůže leda do hrobu. Z reakce firmy se zdá, že je smířená se svým osudem - její auta se daří prodávat jen s pomocí peněz všech, kteří si je nekupují. A to je institut, který zrovna teď v Americe nefunguje.
Polestar zůstává i 9 let po svém osamostatnění bezvýznamnou automobilovou entitou, o které se u nás mluví obvykle jen tehdy, když vymyslí nějakou pitomost s nepřekvapivými dopady. Jinak u nás oficiálně nepůsobí, takže u jejích českých prodejů svítí 0 prodaných vozů, což má jednoduchý důvod - nabízí dnes jen elektromobily, které tu díky bohu uměle zvýhodňujeme jen okrajově. A ani mohutné eurounijní protežování nestačí k tomu, aby si značka věřila, že tu něco podstatného prodá.
Se stejným stavem se nyní bude muset smířit v USA, kde si svou existenci malovala docela jinak. Tam pořádné dotace na elektrická auta měli, to ale jen do loňského září, kdy je současné vedení země utnulo. Od té doby to jde s prodeji těchto vozů v Americe od pěti k nule a tušíme, že prodeje Polestarů nebyly výjimkou. Firma prodeje v USA samostatně nereportuje, ale vzhledem k tomu, že za první kvartál tohoto roku prodala pouhých 13 126 aut po celém světě a za své klíčové trhy v tomto období označuje Austrálii, Německo, Švédsko, Jižní Koreu a Spojené království, musí jít o naprosto zanedbatelné množství. A tuhle bilanci už nezlepší.
Automobilka totiž oznámila, že americký trh v roce 2027 opustí poté, co jí Spojené státy fakticky zakázaly prodej vozů modelového roku 2027. Podle Polestaru mu Úřad pro průmysl a bezpečnost amerického ministerstva obchodu odmítl udělit povolení, které potřebuje k pokračování prodeje nových vozů v zemi s odkazem na legislativu tykající se aut neustále připojených k internetu (Connected Vehicle Rule).
Problémem je, že automobilku ovládá čínské Geely, které pro Polestar vyrábí klíčové hardwarové i softwarové vybavení. A zmíněná legislativa zakazuje prodej automobilů s čínským software a hardware kvůli obavám z národní bezpečnosti - USA se tím snaží předejít jak riziku předávání citlivých dat do Číny, tak možnosti ovládat potenciálně zneužitelné automobily z Číny.
Pokud si nyní říkáte, že Donnie zase řádil, je třeba dodat, že toto pravidlo není dílem současné americké administrativy. Zmíněná legislativa byla finalizovaná už za Bidenovy éry, omezení prodeje ale vstoupí v platnost až s modelovým rokem 2027, pokud jde o software, v roce 2030 pak, pokud jde o hardware. Pikantní nicméně je, že sesterské Volvo, které též ovládá Geely, si povolení obstaralo, Polestar ne. Spíš než o zlotřilém kroku USA tedy hovořme o neochotě Polestar se přizpůsobit použitím jiných palubních systémů. Čímž se dostáváme na začátek tohoto článku.
Polestaru to v USA nejde a bez dotací, tedy peněz všech, kteří elektrická auta nekupují, mu to ani nepůjde. Jeho krok tedy berme spíš jako využití situace, možnosti se na Ameriku vykašlat bez nutnosti si přiznat, že za to může hlavně nezájem. Firma se zmíněnému omezení mohla bránit, ale nebrání se mu. A dobře ví proč - ví, že by s prodeji tak jako tak paběrkovala.
Jinak Polestar s USA zjevně počítal velmi, dokonce ho nemusí tolik trápit ani tamní cla - klíčový model Polestar 3 automobilka vyrábí v Jižní Karolíně už od roku 2024, ani to ale nestačí, aby zachovala americký prodej. Výroba nejspíš poběží dál, protože Polestary 3 z USA se prodávají i v Evropě, jinak ale automobilka doprodá jen skladové zásoby model 3 a 4 a Spojené státy opustí.
Generální ředitel firmy Michael Lohscheller to komentuje správně manažersky: „Automobilový průmysl vstupuje do nové fáze založené na regionální dynamice.” Tak ta americká je pro Polestar zjevně nulová, v Česku je to podobné a podobných „regionů” by se našlo... Tak aby další fází existence Polestaru nebyla „nulová globální dynamika”.
Polestar je ta legrační automobilka, který vyrábí auto bez zadního okna i spolehlivé parkovací kamery. V Americe už jí ale úsměv ztuhl - nezájem o její auta donutil firmu nereagovat kladně na nová nařízení tamní administrativy a od příštího roku jí tak stihne zákaz prodeje všech nových aut v zemi - dokonce i těch, která tam vyrábí. Foto: Polestar
Zdroj: Polestar
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