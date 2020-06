USA zasáhla vlna protestů a násilí, lidé už rabují a ničí i automobilová dealerství dnes | Petr Prokopec

Američané se po posledním tragickém projevu policejní zvůle postavili na zadní a velmi hlasitě dávají najevo, že takhle to dál nejde. Někde ale protesty přechází v rabování a auta jej nejsou ušetřena.

Spojené státy se v současné době ocitly v nelehké situaci. Největším problémem země už není koronavirus, nýbrž občanské nepokoje. Ty odstartovala smrt George Floyda, za níž je bezesporu odpovědný dnes již bývalý policista Derek Chauvin. Pokud by šlo o ojedinělý incident, nejspíše by reakce na něj nebyly až tak živelné. Ovšem ve Státech začínají být konflikty, při kterých umírají zejména černoši po zákrocích policistů, stále četnější. A právě to vyústilo v ohromnou vlnu protestů.

Nejde tu tedy o jediný případ, ten byl spíše poslední kapkou a skutečně absurdní ukázkou toho, kam až může policejní zvůle zajít - klečet na krku ve spoutanému člověku i minuty poté, co přestal dýchat, je skutečně brutální. Průvody protestujících lidí jsou tedy plně pochopitelné, demonstrace se v ale mezičase vymkly kontrole.

Někteří lidé tak v návalu emocí začínají ničit i soukromý majetek, a to je pochopitelné o poznání méně, třebaže lze rozumět tomu, že tuto situaci nelze řešit zcela poklidně. Guvernéři jednotlivých států i starostové měst tak již začínají povolávat jednotky Národní gardy. Jejich přítomnost bohužel příliš nepomáhá, zatím si umí „vyšlápnout” spíše na poklidně protestující, čímž jen dál jitří emoce. K rabování tedy dochází ve stále větší míře, přičemž výtržníci se nezastavili ani před automobilovými dealerstvími.

Aktuálně je nejznámější případ spojený s dealerstvím koncernu FCA v San Leandru. Zde se z demonstrantů bojujících za obyčejných lidí stali obyčejní zloději, neboť ze showroomu bylo ukradeno okolo padesáti vozidel. Mezi ně patřily především modely Dodge Charger Hellcat a Dodge Challenger Hellcat, s nimiž jejích „noví majitelé” následně tropili povyk na silnicích. Zatím není přesně jasné, kolik aut následně skončilo opuštěno bez pohonných hmot, podle dosavadních zjištění jich ale byla většina.

„Aktuálně si myslíme, že zmizela zhruba padesátka aut. Jsou osazená sledovacím zařízením, takže je můžeme pozorovat. A jezdí se s nimi naprosto všude. Zkoušeli jsme volat policii, ale byla příliš zaneprázdněná. Nikdo nám neodpověděl,“ popisuje události Carlos Hidalgo, majitel dealerství. Zloději se podle něj dostali ke klíčkům od vozů, jež byly ukryté v sejfu, ovšem již se neobtěžovali s otevíráním dveří showroomu, a ven vyjeli skrze výlohy.

Hidalgo kromě toho dodává, že tímto způsobem protestující nikomu nepomohou, právě naopak. Dealerství bylo stejně jako všechna ostatní zasaženo restriktivními opatřeními vůči koronaviru. Nyní se ale bude vracet do normálu ještě hůře než dříve. To je špatná zpráva pro sto zaměstnanců, které dost možná čeká návrat na pracovní úřady. Je tak více než jisté, že napětí, které by se již nyní dalo ve Státech krájet, se bude stupňovat ještě více.

To ostatně jen umocňuje skutečnost, že zasaženo nebylo pouze dealerství s americkými muscle cars. Demonstranti se vyřádili rovněž na showroomu Mercedesu v Bay Area, kde sice nedošlo na krádeže, nicméně škoda ve výsledku může být ještě vyšší. Z protestujících se totiž v tomto případě stali pustí vandalové, kteří vystaveným vozům rozbíjeli okna a sprejovali karoserie. Minimálně jeden Mercedes-AMG GT pak skončil v plamenech.

Prezident Donald Trump tak už hovoří o tom, že pošle do ulic armádu, pokud si guvernéři s demonstranty neporadí. Trump se nicméně v tomto ohledu chová spíše než jako správný lídr jako slon v porcelánu, což situaci stěží uklidní. Bude tak otázkou, jak se celá záležitost dále vyvine, neboť po koronaviru (a někde ani ne po něm) mají všichni, a to nejen Američané, nervy na pochodu. Zažehnout další vlnu násilí tak bude snadnější než kdy jindy.

Ve Státech se zvedla nemalá vlna násilí, jenž vyústila v krádež mnoha vozů značky Dodge...



...a rovněž vedla k poškození a zapálení dealerství Mercedesu

Zdroj: Carscoops poprvé a podruhé

