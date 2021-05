Ústup BMW ze slávy se stále zřetelněji projevuje i na trhu ojetých aut před 5 hodinami | Petr Miler

Zaměření BMW se za poslední dvě dekády změnilo u jako žádné jiná srovnatelně velké automobilky a k lepšímu to podle nás nebylo. Mnichovské vozy ztrácejí část své atraktivity a znát je to i mezi ojetinami.

„Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu,” zpívá jeden český bard ve své slavné písni. Podivili by se i dnes, v případě aut by ale jen o ohromení pokrokem nešlo. Spousta věcí se nepochybně posunula vpřed, s každým krokem tímto směrem ale přišel i přinejmenším jeden mířící do přesně opačných míst a na nabídce některých automobilek je to hodně znát.

Snad nejkřiklavějším případem je BMW, které se od přelomu milénia do dnešních dnů proměnilo z prémiového výrobce sportovně laděných sedanů, kupé a kombi ve výrobce sportovně se tvářících SUV. Dobře, to je trochu zjednodušující tvrzení, ústup z jakési faktické výjimečnosti a zaměření na náročného zákazníka je ale zcela nezpochybnitelný. Nikoho v BMW by v roce 2000 nenapadlo nabízet předokolku s turbem přeplňovaným tříválcem, ono by tehdy nikoho nenapadlo nabízet ani ono turbo. Dnes je takových aut v nabídce mnichovské značky hned několik.

Nejde tu ale jen o nové modely, které automobilce dovolují zvyšovat prodeje navzdory ztrátě přízně části tradiční klientely, jde tu i o změnu charakteru klasických řad. Třeba taková řada 3 platila do časů generací E46 a částečně ještě E90 za velmi kvalitní, trvanlivé, řidičsky velmi zajímavé a výjimečnou technikou (zejména pak atmosférickými řadovými šestiválci) obdařené auto. To z ní sice neudělalo nejprodávanější nový vůz, na to byla moc drahá, ale rychle ji to posunulo na pozici nejžádanější ojetiny. To trojce vydrželo až do roku 2018, od té doby už to neplatí.

Poprvé si trojka musela pakovat ze stupňů vítězů v roce 2020, a to po dlouhých 11 letech na výsluní. Že to byl efekt ohromné popularity generace E46, kterou si částečně udržela i generace E90, je nepochybné - právě tehdy se tyto vozy začaly stávat dostatečně starými na to, aby oslovovaly široké publikum (2008). Suverénní dominance platila ale jen do chvíli, než žádané generace začaly být příliš staré. Trůn tak loni dobyl zpět rival sice obecně ne až tak atraktivní, ale stabilní úroveň si držící - bavorský premiant byl z vedení sesazen Volkswagenem Golf.

Informuje o tom německý prodejní portál Autoscout24, jeden z největších v Evropě, který ve svých výročních zprávách zmiňuje těžko zpochybnitelná fakta - o BMW řady 3 mělo v roce 2018 zájem 4,1 % Evropanů, v roce 2019 trojka klesla na druhé místo s 3,5% zastoupením a loni se se zájmem propadla až na 3,14 %. Vedoucí VW Golf se může pochlubit 3,78% zájmem, naopak třetí pozici obsadil Mercedes-Benz třídy C s 2,55 %. Pětici nejlepších v Evropě doplňují iksková BMW (2,47 %) a Mercedes-Benz E (2,19 %).

Fascinující je, že BMW řady 3 loni neuhájilo první pozici v jediné zemi, ve které Autoscout24 působí, přitom ještě za rok 2019 existovalo alespoň několik ostrůvků popularity. Tohle je prostě odchod daný prostě a jednoduše tím, že řada 3 nepředstavuje tak výjimečný vůz jako dříve. Ne snad, že by v rámci generace F30 neexistovaly zajímavé typy, jde už ale jen o ty nejvýjimečnější modely v nabídce. Nemasné, neslané čtyřválcové modely 328i a 330i jsou vtip vedle toho, co bývali jejich šestiválcoví předchůdci.

