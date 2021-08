I Američané zjistili, že jedna z údajných velkých výhod elektromobilů je jen mýtus před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektrická auta mají ve srovnání s těmi spalovacími řadu výhod i nevýhod, ne všechny, o kterých se hovoří, ale reflektují realitu. I kolegové z Car and Driver zjistili, že údajný levnější servis a provoz je mýtus.

O elektromobilech se stále více mluví jako o vozech budoucnosti. A co více, mnohými jsou považovány za čistý druh dopravy, který kromě boje proti klimatickým změnám má i svá další pozitiva. Jedním z nich mají být minimální servisní a provozní náklady. Zrovna tohle už se ale ukázalo být mýtem, který někteří majitelé rádi podporují. Je sice pravdou, že u elektromotorů odpadají pravidelné výměny oleje, zrovna to je ovšem v rámci celkové péče nevýznamná záležitost.

Je totiž třeba zmínit, že olej vám v servisu vymění za zhruba dva tisíce korun, a to včetně filtru. Na tuto činnost by ideálně mělo docházet každý rok, ovšem pokud je váš nájezd relativně malý a navíc se ke spalovacímu ústrojí chováte citlivě, pak problémem není ani výměna po dvou letech. V té chvíli vás jeden takový servisní úkon nestojí ani 100 Kč měsíčně, pročež tu opravdu nemáme stěžejní argument, jenž by vás měl vehnat do náruče elektromobility. Ta má zase jiná úskalí.

Je sice pravdou, že u vozů s elektrickým pohonem motorový olej měnit nemusíte, nicméně zapotřebí jsou jiné úkony, o kterých majitelé spalovacích aut v životě neslyšeli. A jiné, známé jsou potřeba podstatně častěji. Jednou z nich je lubrikace brzdových třmenů, ke které musí docházet každý rok nebo po najetí 20 tisíc kilometrů. Klasické brzdy totiž u elektromobilů nejsou kvůli rekuperaci a možnému obrácenému chodu elektromotoru využívány tak často, hrozí proto jejich zareznutí či jiné poškození.

Americký magazín Car and Driver, který již dva roky používá Teslu Model 3, nyní přišel s částkami, jež musel zaplatit, aby zůstal mobilní. A též zjistil, že o úspoře nemůže být řeč. Jen ona lubrikace třmenů dokládá, že život s elektromobilem rozhodně není tak bezproblémovou záležitostí. Trojí promazání třmenů totiž po dvouletém provozu vyšlo na 432 dolarů (cca 9 300 Kč), což je vyšší suma, než jako byste zaplatili u auta s e spalovacím motorem, kdybyste olej měnili každoročně, a to i v drahém servisu.

Mimo to je třeba zmínit také pneumatiky, které se v důsledku vysoké hmotnosti elektrických aut a užšímu běhounu sjíždí dvakrát rychleji. Jelikož jde o specifické kousky jako Michelin Primacy MXM4, nelze se divit ani vyšší ceně. Američané za sadu zaplatili 1 157 dolarů (25 tisíc korun), přičemž na rozdíl od dosavadních celoročních zvolili ryze letní. Jejich dlouhodobý test totiž míří do finále a oni chtějí zjistit, nakolik obutí ovlivní dynamiku.

Již z těchto dvou sum přitom vyplývá, že údržba elektromobilu vůbec není levnou záležitostí. Elektrická auta potřebují servis jako kterákoli jiná a snadno může majitele finančně zasáhnout více, než by tomu bylo u vozu se spalovacím ústrojím. A s úsporami nelze počítat ani v případě pohonných hmot - elektřiny do budoucna nebude stát tak málo, jako nyní. Jakmile totiž vládám vypadne příjem ze spotřební daně, začnou lidem do kapes sahat jinde.

O elektromobilech se mluví jako o vozech, jenž prakticky nepotřebují servis. Jak ale v praxi velmi rychle zjistíte, servis potřebují a může být snadno o poznání dražší než u spalovacích aut. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec