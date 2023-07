Už i Britové kapitulují: Nová čínská auta jsou prostě dobrá, nezbývá než to přijmout jako fakt před 3 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky se zapomněly v minulosti a nevěří, že jim čínské značky v Evropě začnou přebírat zákazníky. I britští novináři už jim ale zvoní u uší - čínské novinky jsou prostě dobré a krok zpět stěží udělají.

Za celý svůj život jsem poznal slušnou řádku myček nádobí. Ty vůbec první stály majlant, i proto jimi nedisponovala každá domácnost. Nicméně během několika málo let došlo na výrazné zlevnění, i produkty prémiových značek tak rázem stály méně než cokoli od neznámých výrobců. Důvod byl prostý a plně ho osvětlovala malá plaketka na zádi. Na té již chyběl nápis Made in Germany, místo Němců se o výrobu postarali Číňané. S těmi byla spojena nejen nižší ceny, ale mnohdy i horší kvalita.

Postupem času nicméně většina lidí přestala řešit detaily. Ceny klesly až pod úroveň šesti tisíc korun, v případě poruchy se tak často ani nevyplatí volat opraváře. Místo toho se většina rodin jednoduše smířila s tím, že jednou za pár let zkrátka přijde investice do spotřebičů. A nezůstalo jen u myček nádobí, své produkty v Číně vyrábí i společnosti prodávající třeba pračky, sušičky, ledničky, mrazáky... vlastně v podstatě skoro všechno, co kolem sebe uvidíte doma.

Pokud předpokládáte, že se za tímto úvodem skrývá jakýsi oslí můstek, máte pravdu. Od myček se totiž snadno přesuneme k automobilům, které též stále častěji nesou nálepku Made in China. A přestože první útok výrobců z Říše středu na evropské trhy nebyl úspěšný, v případě toho druhého je stále pravděpodobnější, že dopadne opačně. Evropské automobilky se totiž začínají orientovat spíše na úřady než na zákazníka. Kromě toho jsou jejich vozy až příliš drahé, ostatně tuctová Škoda Karoq startující na 715 900 Kč mluví za vše.

České SUV přitom nezmiňujeme náhodou, právě tomuto modelu totiž hodlá konkurovat BYD Atto 3. Ten je vůbec prvním vozem čínské značky, jenž míří na britský trh. Tamní klientela si musí připravit 36 tisíc liber (cca 1 005 000 Kč), zavedené automobilky by se tedy na první pohled nemusely obávat. Jenže je třeba si uvědomit, že kde Karoq používá naštěstí alespoň jedna-pětku a ne trapný litrový tříválec, tam Atto 3 disponuje elektromotorem a lithium-železito-fosfátovými bateriemi.

Právě akumulátory jsou silná stránka této společnosti, která byla založena v roce 1995. Hlavně jimi se zpočátku zabývala, deset let po svém zrodu pak již ovládala více než polovinu světového trhu s bateriemi do mobilů. Následně se stala jejich největším čínským a čtvrtým největším světovým výrobcem. Jen u telefonů ovšem nezůstala, její záběr se neskutečně rozrostl. Stejně jako seznam zákazníků, mezi které aktuálně patří i Tesla či Toyota.

Zpět ale k Britům a modelu Atto 3. Aktuálně jsou totiž na světě první „ostrovní“ recenze, které vůbec nejsou špatné. Čínskému vozu jsou sice vytýkány některé vnitřní materiály, stejně jako diskutabilní vnitřní detaily, ovšem jinak tu máme chválu. Vzadu totiž můžete počítat s větším prostorem, než jaký nabízí VW ID.3 či Tesla Model 3. Vpředu pak BYD překonává i Škodu Enyaq. A vlastně kohokoliv, neboť jde o jediný vůz na světě s kytarovými strunami ve dveřích.

Jízda pak sice není na úrovni takové Cupry Born a lépe je na tom i MG4, nicméně řízení je správně vyvážené a padne vám do ruky. V zatáčkách se Atto 3 nenaklání, zatímco 204 koní pod kapotou zvládne docválat na stovku již za 7,3 sekundy. Dojezd 420 kilometrů pak není vyloženě tragický, jakkoli v reálu pochopitelně musíte počítat s nižší porcí. Suma sumárum tu tedy máme zajímavou alternativu, navíc výbavou napěchovanou od podlahy až po střechu, která může být prosklená.

Není tedy divu, že třeba kolegové z Car Throttlu - možná trochu neradostně - říkají, že „čínská auta jsou teď dobrá a všichni si na to musíme zvyknout”. Je navíc třeba dodat, že Atto 3 nebo MG4 jsou jen prvními vlaštovkami, které zahajují novou éru. Ostatně v druhém případě Číňané už začínají daleko více tlačit na pilu. Nově odhalené provedení Xpower totiž na britském trhu startuje stejně jako BYD. Ovšem pod kapotou se skrývají hned dva elektromotory a 435 koní. To už začíná vonět po konkurenceschopnosti. Nové čínské „myčky nádobí“ jsou zkrátka tady a dá se očekávat, že i na ně si lidé zvyknou. Mají zkrátka co nabídnout.

Atto 3 měří 4 455 milimetrů na délku a spojuje 204 koní a 60,5 kWh s opravdu bohatou výbavou. Britové si přitom toto elektrické SUV mohou koupit za milion korun, tedy v podstatě za stejnou částku, za jakou je k mání základní Volkswagen ID.3, který nabízí mimo jiné méně místa. Foto: BYD

