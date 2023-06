Nejlevnější rodinné auto od Dacie uhranulo i Brity, během dekády obrátili o 180 stupňů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Je to paradox, který nejlépe ukazuje, jak moc a jak rychle se časy změnily. V době, kdy Dacie stály skoro polovinu současných cen, většina lidí na rumunské modely reagovala odmítavě. Dnes automobilka nestíhá ukojit zájem z celé Evropy.

Když jsem před deseti lety hledal, čím bych nahradil Hondu Civic, jejíž záď stojící před přechodem přehlédl nepozorný řidič, skončila mi nakonec v hledáčku Kia Cee'd SW. Jeden kamarád mi ovšem poněkud kousavě od rána do večera předhazoval některý z modelů Dacie. Jakkoli jsem ovšem rumunskou automobilku neodsuzoval, její tehdejší portfolio mě neoslovovalo. Bylo sice velmi levné, ovšem po stránce dynamické nebylo možné očekávat zázrak ani v při jízdě z kopce. S vyšším výkonem by ovšem byly spojené o poznání jiné ceny.

Dnes rumunská automobilka jako jedna z mála zůstává věrna svým původním hodnotám. Její vozy tedy stále nejsou zrovna výkonné, zároveň však zůstávají relativně levné. Slovo relativně je třeba si podtrhnout, neboť když v na trh přicházelo Sandero modelového roku 2013, stálo od 159 900 Kč. Dnes, o pouhých 10 let později, přijde nejméně na 296 400 Kč. Doba se ale změnila, a tak i to stačí k tomu, aby šlo o jeden z nejlevnějších vozů na trhu a výjimečnou nabídku v poměru výkonu a ceny.

Ještě snáze to lze říci o Dacii Jogger, která stojí od 417 500 Kč, z hlediska praktické využitelnosti ale snadno zastíní (pobere až 7 lidí) i Škodu Octavia Combi, která dnes začíná na docela bláznivých 659 900 Kč. A není to jen pohled spořivých Čechů. Nedávno právě tento model chválili Němci, kteří jej používají v rámci dlouhodobého testu. Po absolvování pětiny ze 100 tisíc kilometrů pak sice rovněž nekoukají na nízký výkon s nadšením a vadí jim i jistá úlitba láci uvnitř, celkově však palec míří nahoru.

Nově Joggeru podlehli i Britové, kteří též ještě před dekádou nad rumunským vozy ohrnovali nos. Mike Rutherford z Auto Expressu nyní Jogger označil dokonce za „vůz s nejlepší hodnotou na trhu a tečka“. Ani on sice nezůstává zaslepen nízkou cenou a poukazuje třeba na vyšší žíznivost. Zároveň však poukazuje na to, že třeba takový Volkswagen T-Roc, který je kvalitativně lepší a uvnitř i prostornější, stojí na tamním trhu o 219 tisíc korun víc. To je přitom částka, za jakou jste ještě nedávno mohli koupit už zmíněné základní Dacii Sandero.

Prakticky všem automobilkám kromě té rumunské je proto třeba připomenout, jakým směrem se řítí. Pokud totiž dnes většině lidí připadá drahá Octavia, která přitom stále ještě je vozem, jehož využitelnost je skoro nekonečná, jak asi budou smýšlet o dvakrát dražších a obtížně použitelných elektrických novinkách, které chce Škoda prodávat jako jedinou alternativu? O pozitivním vnímání si v Mladé Boleslavi mohou nechat jen snít, stejně jako o davech stojících před showroomy.

Za 440 tisíc korun si můžete pořídit Jogger v sedmimístné verzi. Jiné informace v podstatě ani nejsou potřeba, jde totiž o bezkonkurenční nabídku, které se nikdo ani nepřibližuje. Ostatně i taková Škoda Fabia stojí minimálně 369 900 Kč, přestože je kratší, pětimístná a méně výkonná. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Express

