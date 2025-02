Už i Britové říkají, že žádný zákaz spalovacích aut nebude, ani u nich, ani jinde. Otevřeně vyzývají k referendu včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Debata na toto téma se posouvá směrem k realismu velmi pomalu, ale buďme rádi aspoň za to. V Británii bylo donedávna nemyslitelné, aby s takovým postojem veřejně vystoupil zástupce široce sledovaného média, už to možné je.

Existuje jen velmi málo významnějších médií, které mají na nařizování elektrických aut dlouhodobě podobně racionální pohled, jaký zastáváme my. Nebavíme se nyní o autech samotných, o těch si může myslet každý, co chce, na základě svých preferencí, způsobu využití auta, životního stylu, čehokoli takového. Bavíme se o schvalování nařizování nebo zakazování čehokoli namísto podpory hledání palety komplexně nejlepších řešení, což podle nás nemůže dělat nikdo soudný.

Zvyklo se to zaměňovat, jistě ne náhodou. My už přes dekádu vehementně odporujeme výlučně snaze na tomto poli rozhodovat o technických či ekonomických ideálech od zeleného stolu, dostáváme ale nálepku odpůrců konkrétních řešení, pochopitelně hlavně elektromobilů. Ty nám nemusí vyhovovat, samozřejmě, pravdou ale je, že je nikomu nezakazujeme a nikoho neomezujeme v tom si je kupovat. To ostatní chtějí omezovat nás, což si pochopitelně nepřejeme a přijde nám naprosto přirozené a normální se tomu bránit. Jakmile ale dnes takový pohled zastáváte, najednou „hejtujete” skvělé věci a okolí kolem vás začne stavět zdi.

Podobná zjednodušení jsou odporná, nejen mediálnímu světu a nejen automobilovému světu se ale stala v posledních letech vlastní. Také proto si málokdo opovažuje vystupovat na tomto poli racionálně - myslí si klidně to samé co my, ale v lepším případě „vyvažuje”, v horším případě raději pochlebuje tomu, co se očekává. Jenže svět se v posledních měsících znovu mění a kritických hlasů přibývá.

V Česku revoluci nečekejme, tady se tradičně přidáváme k hlavnímu proudu až v momentě, kdy bezpečně víme, jaký to vlastně je. Jinde ale stěží mohou být slepí a hluší k tomu, co se děje - lidé kolem Ursuly von der Leyen a jí podobných si mohou říkat, co chtějí, nelze ale přehlížet, že donedávna tak zaručené plány na stoprocentní elektrifikaci nabízených aut opouští jedna automobilka za druhou, Mercedesem počínaje, Porsche pokračuje a Stellantisem konče. Proč? Protože se ukázaly být fakticky neschůdnými a do sebezničení se jich bude držet jen pár fundamentalistů. To platí na straně průmyslu, kdo soudný pak bude za takových okolností dál pochlebovat elektrické budoucnosti za jakoukoli cenu na straně médií?

Kritiky tedy přibývá, a to nejen četností, ale i intenzitou. A to klidně z míst, která byste opravdu nečekali. Ve Velké Británii sice čas od času pohnou s termínem výslovného zákazu spalovacích aut, jinak tam ale jede skrytá forma „elektrické totality”, která se o to samé má postarat nejpozději k roku 2030 tak či onak. A už v dřívějších letech by měly být prodeje elektromobilů tak vysoké, že cokoli jiného zůstane zcela okrajový. Vystoupit proti tomu se trestalo cejchem a hranicí, Mike Rutherford z Auto Expressu, spoluzakladatel tohoto magazínu a dnes šéf jeho sloupkařů, už se ale nebojí.

Připusťme, že on nikdy nebyl tím, kdo by za zákazy a příkazy horoval, nicméně vždy „vyvažoval”. Ve svém posledním sloupku ale už hovoří jasnou řečí, když říká vlastně to, co my - že je klidný, protože podobné zákazy jsou tak neuskutečnitelné u něj doma ani v jiných zemích, že na ne jednoduše nedojde. A připomíná, že krom od reality odtržených politiků (a pár jejich zaslepených nohsledů) už není nikdo, kdo by o ně vlastně stál.

„Jsem víc než kdy jindy přesvědčený, že navrhovaný zákaz prodeje nových aut poháněných spalovacími motorem od roku 2030 nemůže nastat a také nenastane. Myšlenka, že tyto žádané, v továrnách čerstvě vyrobené stroje zajišťující osobní mobilitu budou oficiálně klasifikovány jako nelegální úderem půlnoci 31. prosince 2029, je směšná,” říká naprosto jasně a podepsali bychom z toho každé slovo.

„Je to nedodělaný nápad, o který většina výrobců, prodejců a spotřebitelů nežádala a nechce ho. Ale pokud si dnešní vláda, která nemá nejmenší ponětí o automobilech a bije motoristy (nebo i ta, která je zatím neznámá, a bude zvolena do léta roku 2029), stále přesvědčena o opaku, vyzývám ji, aby uspořádala referendum. Má jména a adresy přibližně 40 milionů britských držitelů řidičských průkazů, takže jim stačí položit nejdůležitější otázku jejich řidičského života: Chtějí, aby nová auta se spalovacími motory byla v roce 2030 zakázána?,” provokuje dál. A připomíná, že se vlastně nemusí ptát, existuje tisíc a jeden průzkum, je známa tisíc a jedna prodejní statistika, která odpovídá předem.

Pokud si chcete přečíst vše, co říká, máte možnost, ale nemá smysl to dál rozebírat, psali jsme to v různých tisíckrát. Proč se o tom zmiňujeme, je jen ten fakt, že se to děje, že se nůžky mezi politicky vnímanou realitou - a opravdovou skutečností - dál rozevírají a lidí, kteří odmítají pochlebovat nahému císaři, přibývá. Snad je to předzvěst změny smýšlení, na kterou Evropa dlouho čeká. Že zaznívá i z tak „zelené” Velké Británie, je dobré znamení.

Britové už se nebojí ústy velkých médií ptát: Opravdu chcete zakázat spalovací auta jako Škodu Octavia? Tak jděte a zeptejte se lidí. Vlastně ani nemusíte, je to od začátku jasně nesmyslná věc, kterou všichni rozumní lidé vidí, ale spousta z nich se bála o tom mluvit. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.