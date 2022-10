Už i Greta zmoudřela. Proč ale nebyli moudří ti, kteří na sebe nechali léta pořvávat od náctileté školačky? před 6 hodinami | Petr Prokopec

K životní moudrosti přijdete jen časem, proto také nelze volit v pěti letech nebo kandidovat na prezidenta ve dvaceti. Proč se to nevztahovalo na Gretu Thunberg, jejímž hysterickým výkřikům byl léta necháván prostor na nejvyšší politické úrovni, netušíme, ale je s tím konec, sama na to rezignovala.

Gretu Thunberg nejspíše znají i lidé, kteří posledních pár let strávili v kómatu. Z toho je totiž probudily právě hlasité, někdy až hysterické výlevy švédské školačky. Její boj za záchranu klimatu odstartoval v roce 2018, kdy začala protestovat před parlamentem. Co ale původně bylo aktem jedné osoby, vedlo ke vzniku hnutí Fridays for Future. Na školu tedy během pátečních dnů začalo kašlat stále více mladých, za což asi v budoucnu bude Gretě vděčný jen málokdo.

Je navíc třeba dodat, že až přílišná hysterie nakonec vedla k přesnému opaku toho, oč Greta usilovala. Jakkoli totiž minimálně politici dělali, že ji s velkým zájmem poslouchají, přičemž každý její projev byl ze strany zákonodárců odměňován potleskem, v případě veřejnosti podpora postupně klesala. Je totiž těžké poslouchat někoho, kdo vám spílá, že jste mu zničili mládí, ačkoli třeba sázíte stromy, třídíte odpad a střechu máte pokrytou solárními panely.

Její popularitě navíc neprospěla ani cesta jachtou do Spojených států, ke které došlo v roce 2019. Už jen výroba tohoto plavidla životnímu prostředí spíše ublížila, mimo to se posádka z Ameriky vrátila letecky. Na druhou stranu Atlantiku pak museli pro změnu letět další dva lidé, kteří loď přepravili zpět do Evropy. Samotná Greta se pak přepravila na starý kontinent na jiné jachtě. Její tým k tomu uvedl, že cílem cesty bylo upozornit na emise, nikoli je ušetřit - jak typické.

Známá aktivistka se tím jen přidala k lidem, kteří sice jiným kážou vodu, ovšem sami si užívají vína plnými doušky. Ztrátě popularity a důvěryhodnosti se tak Greta nemůže divit. Což ostatně nejspíše ani nedělá. Zdá se totiž, že zmoudřela a oznámila, že se hodlá stáhnout ze záře reflektorů a řečnický pultík přenechá jiným. Konkrétně přitom zmínila „Globální Jih“, čímž jsou míněny všechny země nacházející se pod rovníkem, ovšem s výjimkou Austrálie.

Chybět nám nebude, neberte ale naše slova jako snahu o podkopávání snah ochránit životní prostředí, k takové misi se naopak snažíme přispět. Ovšem právě proto se na věci díváme v širší perspektivě než aktivisté s Gretou v čele. V důsledku toho ovšem skutečně nevidíme spásu třeba v elektromobilech, jejichž výroba zatěžuje přírodu mnohem více než v případě konvenčních aut. A jejich ládování elektřinou je bezemisní leda v bruselských předpisech.

Zmoudření Grety Thunberg se projevuje i jinak, například se sama distancuje od pohledu hnutí Fridays for Future v případě jaderných elektráren. Podle Grety „je důležitý rozdíl mezi výstavbou nových jaderných elektráren a ponecháním stávajících v provozu“ a podle ní „je chybou je zastavovat, když je alternativou uhlí“. Kolik tříd základní školy na takové zjištění člověk potřebuje? Pár jich zjevně bude.

Jakkoli by nás ale odchod Grety do ústraní mohl těšit, spíše se jej obáváme. Je zjevné, že tato mladá dáma už poznala, že vše není tak jednoduché, jak si dříve myslela. To by samo o sobě nebylo na škodu, je to závan zdravého rozumu. Místo švédské aktivistky ale může snadno zaujmout někdo, kdo bude hlásat ještě větší nesmysly, než léta hlásala ona. Musíme se ale znovu ptát především na to, co dělali odpovědní, dospělí lidé v době, kdy si před nimi „ulevovala”? Tehdy měli být moudří oni a poslat ji zpátky do školy. Nestalo se to tehdy a pochybujeme, že se to stane v případě jakéhokoli jejího nástupce či nástupkyně. Dnes je zkrátka v módě naslouchat nejvíce ukřičeným menšinám - i proto se svět ocitá v chaosu, který léta nepoznal.

