Už i Němci říkají, že VW nejsou lidová auta, ale drahé luxusní zboží. A ten pravý šok teprve přijde | Petr Prokopec

Za opravdu levná auta Volkswageny neplatí už dlouho, za rozumnou koupi v poměru hodnoty a ceny je ale šlo považovat až donedávna. Teď už to tak nevidí ani Němci, s Polem za půl milionu jsou VW i podle nich spíš drahým luxusním zbožím.

Včera jsme se podívali na srovnávací test tří německých kombíků. Zatímco BMW 3 Touring a Mercedes C Kombi jsou prémiovými vozy ve všech ohledech, Volkswagen Passat tuto partu doplnil prakticky jen kvůli ceně. Mnohem důstojnějším soupeřem zmíněné dvojici by totiž bylo Audi A4 Avant. To ale v případě některých motorizací může dokonce i hrát roli chudého příbuzného, což je stav, jaký jsme tu snad ještě neměli. Všímat si toho dokonce začínají už i německá média, dle který je Volkswagen lidovým vozem už jen názvem, ve skutečnosti jde o výrobce luxusních aut.

Kolegové poukazují třeba na Polo, které ještě před pár lety ve své domovině startovalo okolo 16 tisíc Eur (cca 377 000 Kč). Dnes si na něj nicméně musíte připravit 20 830 Eur (asi 492 000 Kč). To je ale ve finále ještě láce ve srovnání s tím, co nás čeká v blízké budoucnosti. Německá automobilka totiž hodlá plně přesedlat na elektromobilitu. A již naznačila, že nástupce Pola osazený bateriovým pohonem by měl startovat na 25 tisících Eur (cca 590 000 Kč). Za to ovšem dostanete dojezd dostačují maximálně na cesty po městě.

Stačí se totiž přesunout k základnímu elektrickému modelu ID.3, a člověk si rázem dokáže odvodit, co jej čeká. Verze s bateriemi o kapacitě 58 kWh, což má stačit na 426 bezemisních kilometrů, stojí minimálně 43 995 Eur (1 038 000 Kč). Aby se nicméně VW u základního elektromobilu dostal na proklamovaných 25 tisíc Eur, bude muset paket zásadním způsobem zmenšit. Počítat tak zřejmě budeme moci jen se 35 kWh a zhruba 300 km, což je o poznání horší, než nabízí stávající levnější Polo.

Ceny nových aut se zkrátka utrhly ze řetězu. Dle DAT jejich průměrná výše v loňském roce v Německu vzrostla na 42 790 Eur (1 010 000 Kč), což oproti předchozímu období představuje posun o 13 procent neboli o 5 000 Eur (118 000 Kč). Vůbec poprvé v historii tak byla překročena hranice 40 tisíc Eur (943 000 Kč). Ve srovnání s cenami, které platily před pouhými deseti lety, tu pak máme vzestup o téměř 60 procent. Nejvíce se přitom projevil během posledních tří čtyř let.

Jaký přesně má tento posun vliv na zákazníky, plně vykresluje právě zmíněný report. Hned 31 procent zájemců o nové vozy a 36 procent zájemců o ty ojeté totiž vypovědělo, že na letošek sice plánovali uzavřít kupní smlouvu, ovšem kvůli zdražování na to nedojde. Dalších 36 procent dotázaných pak uvedlo, že v důsledku inflace a rostoucích životních nákladů, zvláště pak těch energetických, jim rozpočet již neumožňuje, aby o obnově vozového parku vůbec přemýšleli.

Dochází tedy přesně na to, nač poukazujeme již nějaký ten pátek. Tedy že nové auto již opravdu není pro každého. Co je pak horší, nedostupná se pro velké množství lidí začíná stávat i zánovní ojetina. V důsledku toho opravdu hrozí, že se z Evropy stane jakási druhá Kuba. A to všechno pro co? Životnímu prostředí přece nepomůže, že motoristé budou svá letitá auta udržovat při životě zuby nehty.

Polo dnes v Německu koupíte za necelý půl milion korun. Přitom ještě poměrně nedávno startoval tento hatchback o 120 tisíc níž, přičemž za cenu aktuálního základu jste měli vrcholné GTI. Zakrátko vám však už ani takové peníze nebudou stačit. Lidový vůz? To jen stěží. Foto: Volkswagen

