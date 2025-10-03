Už i odboráři chápou, že nařizování elektromobilů nebude fungovat, šéf odborů v Boschi po masivním propouštění volá po změně
Petr ProkopecZbývá už jen, aby to pochopil i management některých automobilek, ostatní před realitou oči zjevně dál nezavírají. Dokonce ani dříve nadšení odboráři nemohou ignorovat, že jejich „ovečky” trpí pod tlačením neprosaditelných agend.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Už i odboráři chápou, že nařizování elektromobilů nebude fungovat, šéf odborů v Boschi po masivním propouštění volá po změně
včera | Petr Prokopec
Zbývá už jen, aby to pochopil i management některých automobilek, ostatní před realitou oči zjevně dál nezavírají. Dokonce ani dříve nadšení odboráři nemohou ignorovat, že jejich „ovečky” trpí pod tlačením neprosaditelných agend.
Budeme se opakovat už po milionté, ale znovu musíme zdůraznit, že proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. A pokud jsou vaším šálkem kávy, klidně si jej vychutnávejte od rána do večera. Vadí nám snaha je nařídit všem, i když je to vzhledem k jejich přetrvávajícím limitům zcela nekompatibilní s tím, k čemu někteří potřebují auta používat, jaký na jejich provoz mají rozpočet apod. Problémem zůstávají baterie, které pojmou jen velmi malé množství energie do velký, těžkých a drahých paketů s omezenou využitelností. Je pak celkem jedno, že auta zvládají využít vstupní energii efektivněji než spalovací ústrojí, pro většinu lidí tahle kombinace nefunguje dost dobře.
Něco takového si ovšem zejména evropští politici neuvědomili a ve svých vzdušných zámcích místo toho dospěli k názoru, že když něco nařídí, zákazníci zavalí výrobce takovým množstvím objednávek, že starý kontinent bude vzkvétat. A vedení automobilek jim nadšeně přitakávalo. Klientela ovšem má vždy ještě jednu možnost - nekupovat nic a tuto volbu spolu s přežívajícími alternativami preferuje stále víc lidí. Kvůli nevratným investicím do elektromobility došlo i na umělé zdražení či zhoršení (a možná ještě častěji obojí dohromady...) spalovacích aut, a tak se lidé začali odklánět také od nich.
Problém by to byl vždy, protože je ale automobilový průmysl jedním z nosných pilířů evropské ekonomiky, který je spojen s osudy milionů lidí, ať už jde o zaměstnance automobilek, dodavatelů nebo těch, kteří jsou na tento průmysl napojeni nepřímo, znamená umělá devastace tohoto oboru ještě větší ekonomický a společenský problém.
Nově se přitom k celé záležitosti vyjádřil pro Frankfurter Allgemeine Zeitung Stefan Grosch ze společnosti Bosch, která je vůbec největším dodavatelem automobilek na světě. Nejde nicméně o technického šéfa či obchodního ředitele, Grosch má na povel firemní odbory. Ty ještě donedávna po přechod na elektromobilitu volaly, jenže protože se začíná tnout i do jejich, rázem vykazují neposlušnost. Bosch totiž kvůli Bruselu bude muset jen v Německu propustit 22 tisíc zaměstnanců.
„Na výrobu dieselu potřebujete deset lidí, na výrobu benzinového motoru však jen tři a na výrobu elektromobilu pouze jednoho. O něčem takovém se mluví již delší dobu, ovšem v poslední době se daný vývoj ještě zrychlil.“ uvádí Grosch. Souběžně s tím ovšem dodává v podstatě to, co shrnujeme my: „Poptávka po elektrických vozech pro změnu poklesla, dokonce o poznání víc, než se očekávalo. Souběžně s tím ovšem na stejný vývoj došlo také na poli tradičních spalovacích motorů.“
Bosch ovšem do elektromobility - jako kdekdo - slepě nainvestoval miliardy. Očekávaný zájem o tyto vozy se ale nekoná a z očekávaných zisků jsou ztráty, což má vliv i na další probíhající vývoj. Společnost tak hodlá do roku 2030 snižovat náklady o zhruba 60 miliard korun ročně. Nejsnazší cestou k tomuto cíli je hromadné rozdávání výpovědí, nicméně k úsporám bude muset dojít i jinak.
Brusel tak dovedl Evropu do začarovaného kruhu, který je zároveň spirálou potápějící se stále hlouběji. Proto už i Grosch volá po odložení konce spalovacích motorů, podle něj by Evropská unie měla být víc otevřená k veškerým dalším technickým alternativám. „Očekávaná poptávka se nedostavila. Je tedy správné, že požadujeme změny v pravidlech a větší technologickou otevřenost, aby hybridní pohony, prodlužovače dojezdu a pohony využívající obnovitelné zdroje mohly být používány i po roce 2035,” říká šéf Bosche s tím, že hrozba nenapravitelných škod „je akutní a není nač čekat”. Už i odboráři tedy chápou. Kdo bude další?
Jen v Německu bude muset Bosch kvůli nesmyslným tlakům na rozmach elektromobility propustit 22 tisíc lidí. Protože ovšem i tato společnost má své dodavatele, nakonec o práci přijde daleko víc zaměstnanců. Tento stav probral i odboráře. Foto: Bosch
Zdroj: FAZ
Bleskovky
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
před 8 hodinami
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
2.10.2025
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
30.9.2025
Nejnovější články
- Sympatické kompaktní Hyundai si jako ojetina velmi dobře drží cenu, navzdory jeho velikosti ho totiž hned tak něco nerozhází
před 2 hodinami
- Dnes nadpozemský Koenigsegg zvažuje nabídnout také dostupný model, motor pro něj má už hotový
před 3 hodinami
- Německý gigant propustí 7 600 lidí z „elektrické divize”. Už teď ví, že je nebude potřebovat ani za 5 let
před 5 hodinami
- Nadšenec ukázal, proč je „Sennova” Honda taková ikona. Se supersportem najel 21 tisíc km jako nic, byl až za Polárním kruhem
před 6 hodinami
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva