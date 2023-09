Už navěky nejlepší Saab všech dob se dá koupit v překrásném stavu. Králem silnic můžete být za cenu tuctové Octavie před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oosterbaan - Saab, publikováno se souhlasem

Saab je mrtvý, tento vůz ale může klidně od zítřka žít ve vaší garáži. Pokud byste takový chtěli a přitom nemáte na vysloveně muzejní kusy za miliony, tento k nim navzdory vyššímu nájezdu nemá daleko za velmi přijatelnou cenu.

Není zase tak těžké podlehnout kouzlu švédských aut, jsou prostě svá. Tedy spíše taková byla, dnes už mezi novými vozy nemáte moc po čem sáhnout - Saab je po smrti, Volvo v čínských rukou míří ke sterilizaci a jeho odnože typu Polestar jsou sterilní od samého počátku. Nezbývá tedy, než se poohlédnout po něčem starším. A má-li to být vysloveně kultovní až ikonické, nemůže to být nic jiného než na Saab 900 turbo.

Model, jehož modernější inkarnace si říkaly 9-3 Aero, je ztělesněním ducha Saabu. A nejen pro nás je nejlepším autem značky, které kdy vzniklo - technicky i designově. Neváhali bychom jej označit ani za absolutní švédský automobilový vrchol, který stěží bude kdy překonán. Dlouhý přední převis a „hokejka” dolní linky oken na bocích mu dávají nezaměnitelný vzhled, jeho technika pak nezaměnitelný projev. Jenže je to už dekády staré auto, které v pěkném stavu není vůbec lehké pořídit. A když už se nějaké opravdu hezké objeví, bývá to od počátku skoro jen garážovaný stroj za miliony. Kdo z obyčejných fandů je na takové auto má?

Dnes před sebou ale máme opravdu pěkný kousek, který se vymyká obvykle dostupným vozům. A přesto nestojí majlant. Je to 900 turbo z roku 1993, tedy vůz už z posledních let výroby s podle nás atraktivnějším, poněkud uhlazenějším designem. Výbava je na svou dobu bohatá, jsou tu kromě elektrických bočních oken i elektrická zrcátka, kožené sportovní sedačky nebo ABS. Použitá 16" kola jsou pochopitelně také původní, však turbo na jiných discích by vypadalo snad až nepatřičně. Ono je originální prakticky vše, třeba včetně budíků v interiéru, ke kterým tradičně patří i plnicí tlak turbodmychadla.

Tenhle Saab má na rozdíl od mnoha jiných jasně zdokumentovanou historii. Byl jako nový prodán v Německu, později třikrát změnil majitele a přestěhoval se do Nizozemska, kde je dodnes. Tam je v rukou stále stejného vlastníka a není nemístné věřit tomu, že se o něj všichni (ne)zmínění dobře starali, vypadá opravdu mimořádně zachovale. Pokud si ho dnes koupíte, vůz převezmete s 231 tisíci km na tachometru, po technické stránce na tom ale bude líp, než se zdá - motor totiž ve 181 tisících km prošel generálkou a podle prodávajícího šlape jako hodinky.

Ani tak toho za sebou pochopitelně nemá málo, bavíme se ale o 30 let starém zboží. V minulých letech byl ale opakovaně občerstven nejen technicky, proto působí tak svěže. Prodávající říká, že auto je bez koroze a lak prakticky bez vady. U posledního majitele vůz jezdil prý jen za hezkého počasí a o víkendech (za posledních 10 let najel jen 50 tisíc km), mimo „aktivní čas” pak byl vždy skladován v garáži. Cena 28 500 euro, tedy asi 687 tisíc korun, je na dnešní ceny čehokoli staršího a obecně respektovaného nevelká, i když na poměry 900 turbo je pořád jednou z těch nejvyšších.

Není to tedy málo korunek, jde ale peníze, na které dohlédne ještě kde kdo z nás. Však za tuto sumu stále nekoupíte ani novou Octavii v jakkoli lepší specifikaci, na nic lepšího než základní kombík či liftback s pár příplatky nedosáhnete. Zde máme před sebou slavné auto v mimořádně dobrém stavu, které bude sloužit možná ještě dekády a na silnici s ním budete vypadat jako králové, ne jako jedni z davu. A stěží kdy ztratí na hodnotě, pokud s ním tedy neujedete dalších 231 tisíc km.

Takhle pěkná 900 turbo se v prodeji nevídá, přitom i po sběratelské mánii posledních let stojí ještě přijatelné peníze. Foto: Oosterbaan - Saab, publikováno se souhlasem

Zdroj: Saab 900 Turbo 16 S - GT - 1993 - Zwart@Marktplaats

Petr Miler

