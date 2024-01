Už odepsaný, drahý a v hrstce verzí dostupný Renault Mégane prodejně drtí elektrického nástupce, bude se prodávat dál před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

„Nejseš mrtvej, dokud nejseš mrtvej,” zní klasická poučka akčních filmových hrdinů. Tak nějak o sobě může přemýšlet starý Renault Mégane, který měl být dávno po smrti, jenže není. A jen jako kombík se dvěma motory a jednou převodovkou totálně válcuje čistě elektrického nástupce.

Otázka za milión, kterou si můžeme pokládat každý den, v automobilovém světě zní: Jak bystrý člověk musí být, aby pochopil, že elektromobily jako jediná alternativa nejsou tou správnou cestou, kterou se má tento obor ubírat? Podle nás velmi málo, přesto se zdá, že většině lidí, kteří dnes o podobě automobilismu rozhodují, chybí i tato nezbytná troška.

Není ani třeba pouštět se do složitých výpočtů, není třeba se hluboce orientovat ve vývoji techniky a jejích budoucích možnostech, nemusíte být ani ekonomové. Cokoli z toho by vám řeklo, že stoprocentní elektrifikace aut je cestou mimořádně neschůdnou, nakonec ale stačí jen obyčejný selský rozum a pohled na to, co a jak a za jakého úsilí se prodává.

Vezměme si takový Renault a jeho Mégane. Automobilka vrhla extrémní úsilí do toho, aby vyvinula a přivedla na trh elektrickou verzi tohoto modelu, muselo to stát miliardy na vývoji a stamiliony na marketingu. Nepropaguje téměř nic jiného, na svém webu vám vnucuje téměř jen to a auto vám naservíruje na zlatém (k čertu se stříbrem) podnose s nejmodernějšími vychytávkami v provedení, jaké si budete přát. Je to jeho hvězda, střed pozornosti, je to ta otylá rádoby princezna z Popelky, na kterou matka věší nejlepší šaty a leští ji prachovkou, když jen zdáli zavětří prince.

Vedle toho Renault zachoval v prodeji předchozí, dnes už osm let starou variantu Méganu jako kombík. To proto, že kombík se už nevrátí - kombíky nejsou „in”, frčí SUV a když z elektromobilu, který není SUV, uděláte kombík, vypadá stejně jako SUV kvůli půltuně baterek v podlaze. Tohle auto mělo skončit s loňským rokem, ještě v srpnu tomu vše nasvědčovalo, teď ho ale vidíme i v nových cenících pro rok 2024. A Renault k tomu říká, že „minimálně po část roku 2024” bude dál k dispozici. Důvod? No to se pomějete.

Tohle auto je takový automobilový renegát, po kterém musíte sami jít, když o něj stojíte. Nikdo ho nepropaguje, Renault si ho nevšímá. Je to 8 let starý, odepsaný vůz, který se v prachu válí někde na skladech a ráno na něj hlídač zařve leda: „Seber si hrách, šmejde!” Berte to s humorem, ale tak to je - starý Mégane je nemilovaný a nechtěný, je do počtu, je to jen kombík, má dvě úrovně výbavy a dva motory, z nichž jeden je o ničem (1,3 turbo se 140 koňmi) a druhý jen víc (1,5 diesel se 115 koňmi). Koupíte ho už jen s automatem a fór je, že ani není levný. Základní cena 585 000 Kč je na takovou nabídku docela krutá, však hádejte, kolik stálo to samé auto, když přišlo na trh. Bubny... Neuhodli jste, stálo od 369 900 Kč. Za 624 900 Kč jste mohli mít vrcholné GT s 205 koňmi, nic takového už dnes nekoupíte a za stejné peníze dostanete skoro jen holý základ. Základní diesel pak stojí 696 000 Kč, tak drahý Mégane dříve ani neexistoval, vrcholný 165koňový diesel stál 684 900 Kč.

Navzdory tomuhle všemu ale platí, že tenhle starý Popelák elektrického nástupce prodejně překonává napříč Evropou. Jen kombík, jen se dvěma motory, jen se dvěma výbavami, jen s jednou převodovkou, hotový doprodejový artikl, jehož biologické hodiny vesele tikaly dřív, než se vaše dnes školou povinné děcko narodilo, tvoří podle dat JATO Dynamics víc jak polovinu evropských prodejů tohoto modelu za loňský rok. A to je Evropa s mnoha pokřivenými velkými trhy, podívejme se na data SDA z Česka. Tady se loni prodalo 574 Méganů, což z auta dělá spolu s Astralem třetí nejžádanější model značky. A kolik z nich bylo elektrických? 61. Šedesát jedna. Skoro jen desetina, téměř 90 procent prodejů uzmula předražená panenka posedávající v koutě. Přesto si ji většina lidí našla a vzala domů.

Jaký další důkaz někdo chce o tom, že elektromobily hrají s neskutečně slabými kartami? Kdyby hra byly vyrovnaná, kdyby tu byl zbrusu nový spalovací a zbrusu nový elektrický Mégane, obojí s odpovídající šíří nabídek výbav, motorů, převodovek, obojí se stejnou obchodní podporou apod., jak by asi výsledky vypadaly? No jak, když za extrémního protežování elektrické verze dostává tento vůz nabančeno od dožívajícího kombíku v poměru skoro 10:1? Proč se pořád někdo snaží ohnout realitu a vnucovat lidem něco, co evidentně nechtějí? Je to skutečně absurdní stav věcí, okamžik bezprecedentní ignorace preferencí zákazníků na místě, které by mělo být trhem.

Posledním projevem racionality je tu jen to, že Renault původní Mégane nezařízne, když nutně nemusí, protože co by jinak prodával? Ale jak dlouho bude schopen v této pozici setrvat? Neustále bující požadavky na ten či onen povinný prvek ve výbavě Grandtour dříve nebo později zabijí a pak už automobilce - zejména pak v Česku - zůstane v rukou jen elektrická novinka zřetelně odmítaná téměř všemi. Nezbývá než dodat: Bonne chance, Renault.

Renault Mégane Grandtour měl být po smrti, ale není. Pořád se bez podpory prodává v hrstce verzí za docela vysoké ceny. Přesto to stačí, aby u nás prodejně totálně rozdrtil svého elektrického nástupce, proto také zůstává v nabídce. Foto: Renault

Zdroje: Renault, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

