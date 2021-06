Současný krok operátora elektrické sítě ukazuje, co čeká majitele elektromobilů před 6 hodinami | Petr Miler

Elektrická auta mají na celkovém počtu vozů v provozu stále zanedbatelný podíl a cílem mnohých politiků je, aby brzy byla prodávána pomalu jen ta. Jak je ale chtějí dobíjet, když současné sítě nezvládají „uživit” ani ono zanedbatelné množství?

Boj se spalováním fosilních paliv lze označit za ušlechtilou věc, nelze při něm ale ztrácet smysl pro realitu. Především je třeba si uvědomit, že tato paliva se nestala hybatelem moderní společnosti náhodou, jsou skutečně pozoruhodným rezervoárem energie, pro který v současné chvíli neexistuje smysluplná náhrada.

Zatímco energeticky méně náročné výdobytky, jako jsou mobilní telefony, notebooky či holicí strojky, není problém pohánět akumulátory, v případě aut to problém je. Automobilky rády operují kilowatthodinami akumulátorů moderních vozů, za kterými si normální člověk nepředstaví nic, a přidávají informace o dojezdu změřeném stylem jízdy, který na silnicích krom Gerharda Plattnera nepraktikuje skoro nikdo. Fyzika je ale neúprosná a nastavuje realitě zrcadlo s křišťálově čistým obrazem.

Srovnání kilowatthodin v akumulátorech a kilowatthodin ve fosilních palivech už jsme použili mnohokrát, v případě odkazovaného článku jsme jím vykreslili akumulátory Škody Enyaq iV 50 s 46kWh kapacitou jako ekvivalent 12litrové nádrže nafty. A to prosím po započtení odlišné a pro elektromobil spíš až „násilně výhodné” účinnosti přeměny uložené energie v pohybovou. Kdyby někdo uměl „z nafty udělat pohyb” se 100% účinností, bavíme se o 9,78 kWh v 1 litru nafty.

Něco takového ale není možné, nicméně i s dosažitelnou 40% účinností se bavíme o 3,9 KWh v každém litru. Jinými slovy, i ten starý, 25litrový plechový kanystr z vojenských přebytků za pár korun, který možná máte u sebe v garáži, pojme 97,5 kWh energie použitelné pro pohyb. Takový kanystr si můžete vzít do ruky klidně s ním jít kilometry k autu. Jeho ekvivalentem je mnohasetkilogramový paket akumulátorů nejlepších Tesel v ceně mnoha set tisíc korun, na který byste potřebovali náklaďák a menší jeřáb.

To jen pro srovnání, pro představu o tom, jak fascinujícím úložištěm energie fosilní paliva jsou. I kdyby ale akumulátory byly jakékoli a jednou třeba vznikly takové, které uloží 100 kWh do objektu vážícího 25 kilogramů a rozměrově odpovídajícímu onomu kanystru, pořád je to 100 kWh energie. A to je sakra hodně energie.

Průměrná spotřeba menšího českého rodinného domu se pohybuje okolo 2 000 kWh - ne za den nebo měsíc, ale za rok. Je to 20 takových kanystrů, méně než 10 plných 60litrových nádrží nafty, které by vystačily pro pohon celého domu s pomocí dieselagregátu. Pohyb 1,5tunových aut vysokými rychlostmi kopec nekopec je zkrátka energeticky velmi náročná disciplína a dodat jim tutéž potřebnou energii jinak než benzinem a naftou je prostě náročné. A bude třeba hodně nových zdrojů, aby to vůbec bylo možné.

Že elektrická auta představují vysokou zátěž navíc, se kterou se není snadné vypořádat, reflektuje současné dění v Kalifornii. Tam jezdí elektrických aut obecně hodně, ale ne zase tak hodně. Na trhu nově prodávaných vozů mají aktuálně 9% podíl a na všech vozech v provozu mají dle California Energy Comission 1,2% podíl. Jinými slovy - je to zcela okrajový druh pohonu, přesto se už nyní podílí na zátěži elektrické sítě takovým způsobem, že jsou majitelé elektromobilů operátorem žádáni, aby nenabíjeli své vozy v určitých časech.

V Kalifornii neexistuje možnost, jak k tomu kohokoli donutit, a tak tamní Independent System Operator (ISO) prostě požádal lidi, aby v časech nejprve mezi 5. a 10. hodinou večerní a později mezi 6. a 9. nenabíjeli svá elektrická auta, protože by jinak mohli napomoci kolapsu celé sítě. Žádost byla spojena i s intenzitou používání klimatizací a některými dalšími náročnými spotřebiči, vedle jednoho nabití elektromobilu je ale cokoli dalšího, co můžete provozovat v domě, okrajovou záležitostí, jak jsme si vylíčili výše.

Krizi se tak podařilo překlenout, s tolika hodinami bez dobíjení ale mohli snadno někteří přijít o možnost realizovat další cesty tak, jak si plánovali. Pořád šlo jen o žádost, takže bez špetky solidarity bylo možné dobíjet i tak, to se ale bavíme o Kalifornii. V Německu už se před pár měsíci probíral tzv. zákon o vyhlazení špiček, který by operátorům dovoloval právě dobíjení elektrických aut ve stejném případě na dálku vypnout. Z obojího si lze udělat obrázek o tom, co čeká ty, kteří si elektrické auto pořídí s vírou, že všechno ostatní je na to připraveno.

Problém s dostatkem elektřiny či kapacitou sítě evidentně může nastat už ve chvíli, kdy jde o plus minus procento aut v provozu. Jak vážně tedy lze brát slova o tom, že za pár let má jít o většinu nově prodávaných aut a současně se zdroje elektřiny mají stát hlavně obnovitelnými, aby to celé dávalo nějaký smysl? Je to utopie, nic více a nic méně.

