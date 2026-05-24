Už i v USA podlehli kouzlu kódu E46. O docela obyčejné BMW řady 3 z roku 2003 se 100 tkm se v aukci strhla mela

Je krajně neobvyklé, aby se podobná auta v Americe prodávala v aukcích za těžké peníze, pokud nejde o nikdy nejeté „uloženky” nebo cokoli podobného. Sportovní a jinak výjimečná provedení budiž, ale tohle je už dost jetá 330i bez paketu M nebo ZHP. Přesto ji najednou chce kdekdo.

včera | Petr Miler

Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Patříme mezi ty, kteří BMW řady 3 generace E46 obdivují jako jeden z absolutních vrcholů automobilové evoluce - nejen pouze mnichovské, nejen pouze německé, nejen pouze evropské, ale zcela absolutně. Jistě je to i trochu generační věc, neboť také my jsme tehdy byli v tom správném věku, aby na nás takové auto udělalo dojem. S ohledem na to, že většina redakce dobře poznala i bavoráky, které mu předcházely, a ještě lépe ty, které jej následovaly, to nejde jednoduše zahrát do autu jako náhodnou konstelaci hvězd.

Výjimečné je tu hlavně auto samo, které jistě bylo ve správný čas na správném místě, ale také s tou správnou technikou, designem i provedením vůbec. Nikdo není dokonalý krom našich drahých poloviček, trojka E46 k tomu má ale docela blízko - krom pár známých vad a přehmatů je to auto postavené kolem přání zákazníků s ideální technikou v podobě řadových šestiválců bez turba, zadním pohonem a manuálními převodovkami. Mohli jste mít sedan nebo kupé s takovou kombinací a získat skoro dokonalý řidičský stroj, těšil ale klidně i kombík 330d s automatem a pohonem xDrive.

Auto vždy laskalo velmi kvalitním a útulným interiérem, pakliže jste nesáhli po oholených verzích, a také vysokou technickou odolností. Možná to pro něj nikdy nevycházelo statisticky, protože spousta lidí s bavoráky jezdí jako... no jako prasata, ale i tak zvládala obsloužit statisíce kilometrů bez velkých neduhů a vysoké míry opotřebení čehokoli krásného. S E46 to BMW prostě zapadlo a když na jejích základech postavila M3 s legendárním motorem 3,2, byla dokonalost už vážně na dostřel.

E46 si získala širší obdiv, nejen náš. A M3 je ceněná legenda už nějakou chvíli, 2 miliony na krásný kus mohou dnes být málo. Ale běžnějších verzí si trh nikdy moc nevážil, tím spíš ne v Americe, kde na takové vozy pohlíží jako na spotřební zboží. „Ain't no more,” chce se říci po čerstvě skončené aukci Bring a Trailer, ve které si hlavní roli střihl orientálně (sic) modrý sedan 330 z roku 2003. A nabízel se bez rezervní ceny, takže nezájem by prodejní sumu nechal klidně hodně nízko.

Na první pohled auto vypadá dobře, zase taková pecka to ale není. Jistě, 330i je „v cajku”, manuál skóruje, ale jinak? Auto má najeto přes 70 tisíc mil, takže víc než 100 tisíc km. Z M paketu jsou tu jenom hezké sedačky se sympatickým „velbloudím” čalouněním, ale jinak? Je to docela obyčejná verze. Přesto se o ní strhla mela jak z děla a auto připadlo až tomu, který za něj dal 29 750 dolarů, tedy asi 625 tisíc Kč. Na USA extrém.

E46 se prostě umí prodat, vydobyla si renomé a M3 se stala pro běžné nadšence prakticky nedostupnou. Verze 330i je ta druhá nejlepší možnost a zachovalých kusů ubývá. A mimochodem, dobové materiály ukazují, že tohle auto stálo v roce 2003 plných 40 770 dolarů, přepočtem na dnešní „doláče” je 75 tisíc USD. To je spousta peněz a jen to ukazuje, o kolik výš s tímhle autem BMW mířilo.

Dnešní bídáckou 330i s dvoulitrovým čtyřválcem prodává od 48 tisíc USD a 75 tisíc za ni nejde dál, ani kdybyste si ji nechali vyvést v kostičkované růžové od divize Individual. „Bejvaly časy...” Zrovna BMW ale dnes pořád umí udělat žádoucí auto, ostatní musí zpytovat svědomí víc.


BMW 3 E46 je jedno z nejlepších aut, která kdy vznikla. A za nás tečka. V USA už to zjevně vědí též. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2003 BMW 330i Sedan 6-Speed@Bring a Trailer

Petr Miler

