„Už žádné benzínové motory od VW? Pak se podívejte na tyto čínské značky," říkají už zcela nepokrytě německá média

Petr Miler

Naivní představa, že je o něco nadále zájem, tradiční výrobce to přestane nabízet a lidé přesto půjdou dál s ním, se postupně hroutí. Ani německá média nejsou loajální k Volkswagenu při jeho pokusu vyřadit z nabídky nejžádanější způsob pohonu, Číňané s ním totiž nekončí.

Jsme dlouhodobě skeptičtí k tomu, že ohlášené konce té či oné značky se spalovacími motory budou reálně naplněny. Nakonec i poslední krok Volkswagenu nebo nedávné prohlášení šéfa Stellantisu ukazují, že firmy jsou připraveny něco takového přehodnotit prakticky kdykoli. Přesto pořád s vážnou tváří tvrdí, že to udělají.

Takový VW tedy dál uvádí, že spalovací motory bude z nabídky vyřazovat až do té míry, že v roce 2030 bude prodávat 80 procent aut se spalovacím pohonem a mezi roky 2033 a 2035 s nimi skončí úplně. Něco takového by znamenalo, že už během následujících dvou tří let budeme svědky představení pár úplně posledních spalovacích aut značky, která navíc - v souladu s tím, s čím přišly nedávné novinky - budou vesměs jen faceliftovanými provedeními existujících typů.

I čeští automobiloví harcovníci to označují za obrovský hazard a znovu řekneme, že nevěříme, že se to stane. Jistě existují trhy, kde si to VW může dovolit, obvykle jde ale jen o dotacemi zavalené země, kde jsou jakékoli jiné alternativy vytlačeny z trhu. Takové norské prodeje ale německý gigant nespasí, ani extrémní tlaky v Nizozemsku pak neznamenají dominanci elektrických pohonů a současnou situaci v domácím Německu známe dobře - tam lze letos čekat spíš opětovný příklon k vnitřnímu spalování. Co tu máme dál? Česko? Tady prodává VW 3,2 % všech aut s elektrickým pohonem, tak skoro 97 prodejů odepíše?

Je opravdu těžké uvěřit takovému vývoji, ale co když to opravdu udělá? Jindy loajální německá média už si s tím hlavu nelámou. Tamní Focus od svých čtenářů - jistě podobně jako my - cítí, že většina lidí o elektrický pohon z různých důvodů nestojí, a tak ve svém aktuálním článku už zcela nepokrytě konstatuje: „Už žádné benzínové motory od VW? Pak se podívejte na tyto čínské značky.”

Číňané jsou totiž těmi, kteří - navzdory faktu, že je tlaky na zavádění elektrických aut favorizují - se spalovacími motory nekončí a naopak jasně říkají, že místní výrobce zastoupí tam, kde s benziny a diesely skončí. Šéf místního zastoupení automobilky Chery dokonce nemá problém přiznat, že zejména pro východní trhy elektromobily prostě nejsou a jím řízené značky jako Omoda budou cíleně nabízet nové spalovací motory vyvinuté samotným Chery, aby poptávku po nich uspokojili.

Je to ve výsledku další hozená rukavice VW a spol., aby změnil své uvažování. Představa nejen Němců, že je o něco nadále zájem, oni to přestanou nabízet a lidé přesto půjdou dál s nimi, se postupně hroutí. A pokud už ani německá média nemají problém říkat, že když VW jim nenabídne, co chtějí, jiní to udělají místo něj, co lze reálně do budoucna čekat? Jak už jsme řekli mnohokrát, v dostatečně dlouhém období vždy vyhraje zdravý rozum, ekonomická racionalita. A s tou nařizování elektromobilů všem nemá společného zhola nic.

Taková Omoda S5 GT od Chery dál počítá jen se spalovacím pohonem a nabízí 150 koní z motoru 1,5 turbo ve spojení se spoustou výbavy za ceny od asi 570 tisíc Kč v přepočtu. To dnes platí v Rusku, kde jsou ceny aut kvůli kursu rublu relativně vysoké. Proč by si pak někdo měl kupovat VW ID.3 za skoro dvojnásobnou cenu se zlomkovou využitelností? Foto: Chery/Omoda

Zdroje: Focus, Volkswagen, Chery, SDA

