Už žádný pořad o autech. Clarkson je na to prý moc starý a tlustý, navíc nedává elektromobily: „Tento týden v Top Mrazáku!” žertuje před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Je to škoda, ale popravdě řečeno tomu rozumíme. Jezza má pocit, že před kamerou udělal vše, co se udělat dalo, navíc si nedokáže představit, že by někoho zajímal pořad o elektromobilech. Raději si tak dá od aut oraz a bude se věnovat hlavně farmaření.

Na sklonku roku pustili Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May do světa slušnou bombu. Populární trojice se totiž rozhodla skončit v show The Grand Tour, kterou před několika lety stvořila. Stalo se tak navíc krátce poté, co bylo oznámeno, že utrum má také Top Gear. Rázem se tak začalo spekulovat o návratu ztracených synů do stáje BBC. Něco takového bylo ale skutečně jen přáním fanoušků, reálně nepočítejme s tím, že by ona trojice pokračovala s jakoukoli motoristickou show - ať už pod taktovkou Amazonu nebo britské veřejnoprávní televize.

„Řídil jsem lepší auta než kdokoli jiný. A řídil jsem je tak, jak se nikdo jiný neodvážil. S auty jsme udělali všechno, co se s nimi udělat dá. Když jsme měli schůzky kolem toho, co udělat příště, všichni šli od toho,“ svěřil se Clarkson v v rozhovoru pro The Times. Čím jen potvrdil, co naznačujeme již nějaký ten pátek. Aby totiž pořad typu The Grand Tour či Top Gear mohl být úspěšný, je třeba, aby byl originální a aby tvůrci nevykrádali sami sebe. Něco takového ale bylo po 22 letech práce před kamerou stále obtížnější.

Kromě toho nesmíme zapomínat ani na elektromobilitu, která zejména Clarksona příliš nenadchla. „James May má pocit, že v případě toho, jak se kam dopravujeme, nikdy nenastaly zajímavější časy, ale já si nemyslím, že pro televizi je to to pravé ořechové. Elektromobil se nijak neliší od mrazáku nebo mikrovlnné trouby. Nemá žádné osobní kouzlo, ani není vzrušující,” říká a glosuje, jak si nedokáže představit upoutávku na takový pořad: „Tento týden v Top Mrazáku!” Znovu vážně ale dodává: „Myslím si, že tištěná média jsou pro tato auta mnohem lepší volbou.”

To ale není výčet všech důvodů, proč The Grand Tour a Top Gear rozhodně nebude s původním obsazením pokračovat. Clarkson totiž dále dodal, že natáčení motoristických pořadů bylo po fyzické stránce „nesmírně náročné“. Příprava takových pořadů prý představuje velkou výzvu „pro někoho, kdo je příliš nezdravý, příliš tlustý a příliš starý, což já jsem. Pokud jste Bear Grylls (britský dobrodruh a bývalý člen jednotek SAS, který má svůj pořad o přežití v divočině - pozn. red.), jdete do hotelu. Jenže na Sahaře žádné hotely nejsou,“ řekl Jezza a utáhl si i sám ze sebe: „A nikdo vám tam neudělá steak, dodávám.”

Skutečně tedy nezbývá nic jiného, než slavným show zamávat na rozloučenou. Jakkoli zástupci Amazonu naznačují, že The Grand Tour může pokračovat i s novým obsazením, zatímco BBC nikdy přímo neoznámila definitivní konec Top Gearu, pouze potvrdila pauzu. Nicméně chce někdo vidět první zmíněný pořad s někým jiným než s Clarksonem a spol.? Nejspíše nikoli, stejně jako je málokdo mimo Británii zvědavý na druhou show. A vlastně ani na samotných ostrovech sledovanost není ohromující.

Zlatá éra automobilových televizních pořadů je tak zřejmě u konce, to ale zejména Clarksonovi nevadí. V současné době totiž uvádí britskou verzi show „Chcete být milionářem?”, stejně jako se připravuje na natáčení již čtvrté série Clarksonovy farmy. Té se pochopitelně věnuje nejvíc, nezapomíná však ani na svoje novinářské povinnosti - hned třikrát týdně totiž sepisuje své sloupky. Nedostatkem práce tedy netrpí, jeho priority jsou ale jiné než v roce 2002.

Clarkson, Hammond a May takto pohromadě a před kamerami jsou minulostí, očekávat máme prý už opravdu jen dvě epizody The Grand Tour. A poté trojice přepřáhne na sólovou dráhu. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: The Times

Petr Prokopec

