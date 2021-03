V 51 letech náhle zemřela závodnice, která zajela rekordní kolo Ringu i pro Škodu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Před lidmi, kteří se o auta příliš nezajímají, se v Česku blýskla hlavně svou prací pro největší místní automobilku. Pro nadšence z celého světa byla ale bohyní, jejíž velikost překonávala hranice zemí i kontinentů.

Je nesporné, že svět aut je především mužskou záležitostí, o to vzácnější je, když do něj úspěšně pronikne některá z žen. Pokud navíc své protějšky dokáže překonávat, snadno se stane královnou i jinak mužských společenství. Sabine Schmitz bezesporu takovou ženou byla, ostatně jako jediná byla součástí vítězné posádky 24hodinovky Nürburgringu. Podařilo se jí to hned dvakrát v letech 1996 a 1997. Na Severní smyčce pak odjezdila tisíce kol, mimo jiné i jako řidička BMW Taxi. Ne náhodou se jí proto přezdívalo Královna Ringu.

Sabine se známým okruhem byla spojena od malička, narodila se majitelům restaurace ležící těsně vedle okruhu. Po občasných projížďkách v rodinném voze začala ona i její dvě sestry závodit, což nakonec vyústilo ve výše zmíněné úspěchy. Ty dokázala zúročit různými způsoby, mnoho Čechů si jí tak bude pamatovat hlavně proto, že se v roce 2018 nechala najmout Škodou, aby překonala jeden z rekordů Ringu s Kodiaqem RS.

Dařilo se jí ale i mimo závodní trať, neboť Sabine postupně pronikla i do médií, nejviditelněji pak do televize. Zpočátku byla spojovaná hlavně s německým pořadem D Motor, nejvíce slávy jí však přinesl Top Gear, kde se objevila po boku starých i nových moderátorů. V tu chvíli se už skutečně stala světoznámou.

I z tohoto účinkování si lidé Sabine pamatují jako věčně usměvavou dámu, o to více museli být její fanoušci v šoku v červenci loňského roku, kdy přiznala, že již od roku 2017 trpí rakovinou. Její stav se sice díky mnoha terapiím začal zlepšovat, před pár měsíci se ale náhle zhoršil a včera bohužel došlo na nejhorší. Královna Ringu 16. března svůj nejdůležitější souboj prohrála. Zemřela v pouhých jednapadesáti letech.

Dodat pak už můžeme jen slova lítosti, kterými sociální sítě od rána zásobují její někdejší spolupracovníci. Kupříkladu Chris Harris jí popsal jako „báječnou, silnou a zábavnou osobnost“, zatímco Jeremy Clarkson vzpomněl na to, kterak „rozdávala úsměvy do všech stran jako sluníčko“. Svět bez ní už jistě nebude tak skvělý, jako býval, v našich vzpomínkách ale bude žít navěky.

Sabine Schmitz se u nás proslavila mimo jiné tím, že pro Škodu zajela rekord Nordschleife v dnes už neprodávaném Kodiaqu RS. Byl to sice rekord svérázný, dnes v něm ale vrtat skutečně nebudeme. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec