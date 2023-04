V Česku koupené Ferrari, které tu jako ojeté roky nikdo nechtěl, se teď prodá za víc jak 15 milionů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Že o nějaké provedení vozu nebyl zájem v momentě, kdy se prodával jako nový, a dokonce o něj byl zájem ani v momentě, kdy se později prodával jako ojetý, ještě neznamená, že se jednou neprodá za majlant.

Ferrari už léta považuje manuální převodovky za mrtvou záležitost. Podle tehdejšího technického šéfa značky Michaela Leiterse podstatou existence italské automobilky byly a jsou „design, výkon a přelomové technologie”. K něčemu takovému se prý ruční řazení nehodí, neboť podle dnes už odejitého Leiterse (teď mimochodem šéfuje McLarenu, předtím dělal pro Porsche) „neexistuje manuál, který by dokázal překonat automaty”.

Jeho slova mají svou váhu, Leiters je ostatně technické eso, jakých v celém automobilovém průmyslu najdeme jednotky. Současně je ale třeba říci, že existují případy, kdy to tak úplně neplatí. A také musíme dodat, že jen o rychlost přece nejde. Spojení člověka a stroje, kterému ruční řazení fandí více než co jiného, v srdcích mnoha nadšených řidičů převažuje nad hezkým časem na stopkách. A pokud takoví lidé nemají hluboko do kapsy, jsou ochotni si za manuál připlatit až nekřesťanské peníze.

Těmto slovům dává váhu dražba vozu, kterou dostala na starosti slavná aukční síň RM Sotheby's. Té upělo na nehty Ferrari 599 GTB Fiorano, které mělo tu čest stát se vůbec posledním dvanáctiválcovým modelem značky, který byl s manuální převodovkou k mání. Zájemci po ní zrovna netoužili, nakonec v Maranellu vyrobili jen 29 exemplářů a pouze 10 z nich zamířilo do Evropy, zbytek skonči v USA. Jeden z těch evropských je nyní na prodej.

Pro nás je pozoruhodnější o to víc, že byl jako nový prodán v Česku v roce 2007 tehdejším pražským dealerem Ferrari, firmou HP Exclusiv. Registrováno tu bylo dalších 10 let a možná si vzpomenete, že snad několik roků viselo v nabídce Scuderie Praha s cenovkou 10,6 milionu Kč. Nechtěl ho nikdo, až se jej za blíže neupřesněnou sumu zmocnit švýcarský sběratel. Nevíme, zda si jej ponechal dodnes, ale kdyby ano - a svého času zaplatil klidně oněch 10,6 „mega” -, udělal dobrý kšeft.

Vůz má stále najeto jen 9 990 km a je jedním z nejvíce zachovalých Ferrari 599 GTB s manuálem na celém světě. Cenu jistě nekazí obvyklá barevná kombinace (rudý lak, béžový interiér) spolu s 20palcovými litými koly, za kterými prosvítají černě lakované třmeny brzd zakusující se do karbon-keramických kotoučů. Ty se budou hodit, však krotit musí šestilitrový dvanáctiválec Tipo F140, který byl naladěn na 620 koní výkonu a 608 Nm točivého momentu. Zrychlení na stovku se odehraje za 3,7 sekundy, na dvoustovku za 11 sekund a maximálka je přes 330 km/h.

To jsou přesvědčivé parametry i dnes, natož pak v roce 2007. Není tedy vlastně divu, že manuální převodovkou osazené Ferrari 599 GTB Fiorano si cenu nejen drží, prodává se stále dráž. Na posledních dvou aukcích RM Sotheby's se jiné manuální 599 prodaly za 830 000 USD a 623 750 Eur, tedy asi 17,6 resp. 14,7 milionu Kč. I tady aukční dům čeká cenu okolo 650 tisíc Eur, tedy přes 15 milionů Kč. To je násobně více, než kolik stálo jako nové, o 4,4 milionu více, než kolik stálo ojeté v roce 2017, a je to i vyšší suma, než jaká byla donedávna třeba na zcela nové a rychlejší Ferrari 812 Superfast.

Nepochybujeme tedy o tom, že o tento výjimečný kousek se strhne mela a výsledná cena v aukci, která se odehraje 20. května u italské Villy Erba, bude nakonec ještě vyšší. Už proto, že jde o jedno z posledních vyrobených Ferrari s manuálem vůbec. To úplně poslední bylo kdysi prodáno za více jak 10 milionů Kč. Šlo o jinak nepříliš ceněnou Californii, přesto by dnes pravděpodobně změnilo majitele za ještě mnohem vyšší sumu.

Na prodej je poslední dvanáctiválcové Ferrari s manuálem, dokonce to prodané a později prodávané v Česku. Celkově mělo vzniknout jen 29 exemplářů takto vybaveného kupé 599 GTB Fiorano, z nichž jen 10 zamířilo do Evropy. Jeho cena tomu bude odpovídat. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.