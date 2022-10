V Česku přehlížený harcovník koncernu VW je tip na velmi spolehlivý ojetý vůz za slušné peníze před 4 hodinami | Petr Prokopec

I když trh s ojetinami v poslední době povoluje, vyloženě skvělou koupi uděláte pořád těžko. Když ale někdo v České republice nabídne prakticky stejné auto, které nabízí i Škoda, zůstane nutně mimo hledáček většiny kupců. A to dává jistou šanci na dobrou koupi.

Seat Ateca je spoustou českých motoristů přehlížen. Stojí za tím hlavně jeho blízká příbuznost se Škodou Karoq, která má u většiny zákazníků automaticky přednost stejně jako Škoda Rapid před Seatem Toledo, Škoda Citigo před Seatem Mii apod. Jasně to potvrzují prodeje, neboť španělské SUV si za celý letošní rok pořídilo pouhých 440 zákazníků. To české jen v září zamířilo k více lidem (490), celkově jej pak za letošek koupilo 5 668 zákazníků. A když připočítáme výkonnou verzi Cupra Ateca, mnoho se nezmění - tu si letos koupilo jen 31 lidí.

Z celoevropského pohledu je situace vyrovnanější (43 vs. 29 tisíc aut), španělského SUV se ale celkově prodalo víc, neboť na svět přišlo jako první - již v roce 2016. Dostupných aut je tedy i s těmi dovezenými víc, navíc jsou průměrně starší, což tlačí ceny dolů. Je ovšem v případě koupě vozu z druhé ruky o co stát? A je čeho obávat?

V prvním případě zní odpověď ano, Ateca je mezi tříletými vozy dle aktuálních statistik TÜV 49. vůbec nejspolehlivějším autem a mezi srovnatelnými SUV se vejde do nejlepší pětky. Přesto při výběru toho správného kusu záleží na roku výroby, který zvolíte. Ateca totiž prošla několika svolávacími akcemi, kdy v roce 2018 došlo na nápravu elektronické parkovací brzdy, v roce 2019 na dosazení chybějícího zamykání zadní středové hlavové opěrky a loni na přeprogramování řídicí jednotky světel. Mimo to tu pak máme i verdikt z dlouhodobého testu německého Auto Bildu, který vyústil ve třetí místo v celkovém historickém pořadí a první mezi všemi kdy zkoušenými SUV. To už něco znamená.

I přes veškerou chválu to ovšem neznamená, že by Ateca byla bez chyb. Navzdory nápravě softwaru jsou menší problémy spojené právě se světly, větší pak můžete hledat u brzdových kotoučů, které odcházejí rychleji, než je obvyklé. To je ale v rámci neduhů prakticky vše, ostatně s ohledem na relativní mladost koroze ještě nestihla pořádně zaúřadovat a počítat lze také s neděravým výfukovým systémem. Suma sumárum vás tak žádné nepříjemné překvapení nečeká.

Pokud jde o ceny, stačit vám budou o dost menší peníze než na novou Fabii. Španělské SUV dnes v bazarech startuje okolo 270 tisíc korun, což je o dobrých 70 tisíc korun méně než za nejlevnější Karoq, v podstatě úplně stejné auto. Za nejnižší částky navíc pořídíte 1,6litrový turbodiesel se 115 koňmi, což není úplně špatná motorizace, třebaže bývá spojena s vyšším nájezdem. O chlup dražší jsou pak vozy s litrovým benzinovým tříválcem, u nichž budete postrádat výkon a spotřeba při vyšší zátěži je neúměrná, najeto ale mívají méně.

Ideálem je se tak zdá být dvoulitrový benzin nebo benzinová jedna-čtyřka, u níž můžete počítat se 150 koňmi. Ty lze přitom mít od pořád přijatelných 390 tisíc korun. V případě již zmiňované varianty Cupra Ateca pak obojí můžete skoro zdvojnásobit - pod kapotou totiž odvádí svou práci hned 300 benzinových koní, ovšem pod 730 tisíc korun toto provedení není k mání. Vše ale kompenzuje nejen oním výkonem, ale i nájezdem, který se obvykle pohybuje jen v desítkách tisíc kilometrů.

