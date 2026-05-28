V hezkém stavu je jako sotva jeté auto k mání raritní Lada Niva, o jejíž existenci vědí jen znalci
včera | Petr Miler
Méně znalí si pomyslí cosi o podomácku vyrobené verzi, kterou autor zkrášlil nálepkou od pumpy, takoví se ale budou mýlit. Tohle je vzácná tovární záležitost, po které čas od času někteří zatouží, koupit si ji v jakkoli dobrém stavu ale bývá nemožné. Tento kousek je opravdu extra.
Dieselové motory se v posledních letech zrovna nevyhřívají na výsluní přízně, po skandálu Volkswagenu přestaly být evropskými politiky považovány za cestu k lepší budoucnosti. Místo toho začaly představovat problematickou minulost, což může do budoucna vyústit v mnohá omezení, zvlášť pak v případě starších motorů. Koupě víc než 20 let starého auta s dieselem tedy v tuto chvíli nepůsobí jako bůhvíjak moudré rozhodnutí, dnes vám představíme ukážeme starší naftové auto, které je na prodej a tuto podmínku splňuje. Přesto má hodně čím zaujmout.
Pochází z Ruska, tedy země dnes málokdy skloňované v pozitivních souvislostech, jako nový byl ale prodán v Itálii. K mání byl ovšem i ve své domovině, která svými klimatickými podmínkami dieselům historicky moc nefandí. Lada ale i tak na sklonku předchozího milénia s několika naftovými verzemi přišla a nedá se říci, že by jimi rozbila bank. Jedním z nich byla i legendární Niva.
Ta se v roce 1999 dočkala 1,9litrového naftového čtyřválce XUD9. Znalci už zavětřili, o jaký motor šlo, Rusové nakoupili i u nás velmi dobře známé atmosférické i přeplňované jednotky 1,9 od Peugeotu, která v případě dnes probíraného auta měla turbo a produkovala 75 koní výkonu. Při pohledu na tento výstup nepřekvapí neoslnivá jízdní dynamika, zrychlení z klidu na stovku SUV i přes nízkou hmotnost 1 285 kilogramů trvá tak dlouho, že ho automobilka ani neuvádí (odhadujeme dlouhých 23 sekund). S pětistupňovým manuálem je pak možné dosáhnout maximální rychlosti pouze 135 km/h. A spotřebou 9 litrů nafty na 100 kilometrů Lada taktéž neoslní.
S ohledem na vše zmíněné není překvapením, že se vůz nestal hitem zejména na domácím kolbišti, a tak z nabídky po pár letech zase vypadl. Na přelomu milénia byla vyrobena jen velmi omezená série dieselových aut (přesné číslo není známo), a tak většina lidí ani neví, že něco takového vůbec existovalo. Exemplář, který je na prodej, už proto obklopuje aura výjimečnosti, přičemž za uplynulých 25 let (jde tedy o auto z roku 2001, u Nivy to není snadné poznat...) najel jen 67 tisíc kilometrů. Na autě je tedy vidět, že nejezdilo jen po přehlídkách elegance, celkově malý nájezd a italský provoz se ale postaral o to, že vůz není viditelně zrezlý.
Právě sklony Lad k prorezavění jsou důvodem, proč výjimečnost tohoto vozu bude již v krátkodobém horizontu ještě větší než nyní. Servis na rozdíl od některých jiných dieselů Lady (1,5litrovým motor pro jiné modely brala od společnosti Barnaultransmash, která se specializuje hlavně na námořní a průmyslové agregáty) nebude problém, neboť XUD9 umí opravit snad každý dobrý mechanik.
Vlastnit tohle auto tak nebude zase takovým dobrodružstvím, i když jeho cena trochu dobrodružně zní - 7 999 Eur, tedy asi 195 tisíc Kč, je za 25 let starou Nivu hodně. Na druhou stranu, jakou jinou budou i holky koukat? Spatřit tovární dieselovou Nivu je něco jako vidět v Lurdech jistou paní M. S tímto autem nedostanete málo, ostatně i ten nápis 1,9 TD na zádi je originální. Akorát vám asi hned tak někdo neuvěří, že nejde jen o „hec” od pumpy...
Na prodej je vzácná Lada Niva s turbodieselovým motorem. Nejde o dodatečnou přestavbu, ale tovární stroj, který se vyráběl a prodával na přelomu milénia. Tento je opravdu hezký a málo jetý. Foto: Centro Riparazione Auto Tiberia, publikováno se souhlasem
Zdroj: Centro Riparazione Auto Tiberia@Mobile.de
