V lese byl nalezen skoro nejetý Range Rover, který tam do země zarůstal 18 let. Podívejte se, co z něj zbylo včera | Petr Prokopec

Zajímavá opuštěná auta lze zjevně najít nejen v garážích nebo stodolách, ale klidně i v lese. Člověk by čekal, že na takovém místě bude objeven leda vrak odstavený na samém konci své životní cesty, tohle auto ale v lese skončilo téměř nejeté. A s ohledem na svůj osud vypadá velmi zachovale.

Pokud bydlíte ve městě, pak vám tzv. stodolní nálezy musí vrtat hlavou. Ostatně není zrovna logické, když člověk zaplatí větší či menší sumu peněz za nějaké auto, které poté pomalu nechává hnít v nějaké hale. Stačí však zamířit na venkov a rázem zjistíte, že nejde o nic až tak neobvyklého. Řada zahrad či dvorků je totiž poseta vozy staršího data výroby, které jejich vlastníky vyšly na pár desítek tisíc korun. A protože oprava těch porouchaných by stála více než samotné pořízení, slouží třeba jako prolézačka pro děti.

Jde pouze o jeden z důvodů odložení staršího auta, který ale obvykle nevede zrovna k senzačním nálezům. Ten dnešní ale mezi senzační patří. Jeho středobodem je opuštěný Range Roveru z roku 1987, který byl nalezen v lesích ve Walesu ve stavu, v jakém snad auto v lese ještě nikdo nenašel. Britské SUV navíc na stejném místě nezarůstá do země samotné, hned před ním totiž trůní další z vozů Land Roveru, zatímco k jeho zádi je pomalu přilepeno Subaru Impreza. Jde nicméně jen o část „kolekce“ rozeseté po okolí.

Největší pozornost si ale zaslouží onen šestatřicet let starý Range Rover. Je sice pravdou, že karoserie je již porostlá mechem, zatímco z pneumatik ušel vzduch, a tak na veřejných komunikacích již asi sloužit nebudou. Samotné SUV by se na ně ale klidně vrátit mohlo. Pohled pod kapotu totiž odhaluje prostor i 3,5litrovou osmiválcovou jednotku, jenž se zdají být v působivé kondici. Z tachometru je navíc patrné, že majitel vozem najel pouhých 22 500 mil, což na tohle auto není skoro nic.

Z nálepek je patrné, že k obnovení registrace došlo naposledy v roce 2005, takže do země zarůstá skoro dvě dekády. Zda jej vlastník následně nahradil vozem jiným, jehož osud byl s největší pravděpodobností stejný, je ve hvězdách. Vůbec by nás to ale nepřekvapilo, někteří lidé mají zvláštní zvyky a tento člověk si dost možná našel zálibu v garážování aut v lesích...

Aktuálně už jen dodáme, že v roce 1987 Britové stále ještě používali vlastní verzi 3,5litrového motoru, za jehož vývojem původně stál americký koncern General Motors. Pohonná jednotka zpočátku produkovala 135 koní, než byl výkon o dalších třicet navýšen. S rokem 1989 pak došlo na zvětšení objemu na 3,9 l a o tři léta později dokonce na 4,2 l. Mimo to automobilka původně jedinou volbu, tedy čtyřstupňový manuál, v průběhu výroby doplnila také automatickou převodovkou.

Původní Range Rover se vyráběl v letech 1969 až 1996, kromě pětidveřové karoserie byla k mání i třídveřová. Proč přitom jeden z 326 070 exemplářů skončil v lesích ve Walesu skoro nejetý, kde už téměř dvě dekády zarůstá do země, je ovšem záhadou. Na auto je ovšem fascinující pohled, který si můžete dopřát na videu níže. Ilustrační foto: Land Rover

