V Londýně se před dražbou ukázala neskutečná sbírka 175 aut nalezených ve stodole před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: London Barn Finds

Auta po nalezená ve stodole po letech či dekádách stání se v posledních letech stala pomalu koloritem, vidět jich 175 najednou je ale mimořádné. Většinu navíc bude stačit přeleštit.

O nálezech aut ve stodolách nejspíše slyšel každý. Povětšinou jsou nejen ve starých stodolách, ale třeba také v garážích, halách či domech nalezeny jeden dva tři automobily. Či maximálně menší kolekce čítající něco kolem 10 kousků. Dnes vám ale ukážeme najednou 175 takto objevených aut, která buď byla nalezena najednou, nebo na více místech a poskládána v jedné průmyslové hale firmou, která si příznačně říká London Barn Finds.

Celou kolekci tvoří povětšinou různé letité modely Mercedesu, Land Roveru, Volkswagenu a BMW, najít zde ovšem můžete i různé exempláře Porsche, MG, Mazdy, Citroënu a dalších značek. Nadmíru působivé pak je, že ačkoliv auta vypadají zanedbaně, většina jich může zamířit do jiné garáže po vlastní ose. U zbytku pak stačí spíše jen omytí a jednoduchá renovace, než abyste dali práci spřátelenému servisu na několik let dopředu. Tedy za předpokladu, že nepřevezmete celou sbírku.

Nově nalezená kolekce je totiž na prodej, přičemž na vlastní oči si ji zájemci mohou prohlédnout právě dnes, a to do čtvrté hodiny odpolední v západní části Londýna. Tedy za předpokladu, že nedorazí příliš mnoho lidí, jenž by se následně srocovali na příjezdové cestě. V takové chvíli by prezentace byla kvůli koronavirové hrozbě zrušena. Ostatně již nyní společnost London Barn Finds kvůli velkému zájmu zredukovala prohlídku na pouhých 15 minut.

Jak vše dopadne, tedy zjistíme v následujících hodinách, v šest večer pak firma přijde s dodatečnými informacemi. Zatím zveřejnila předběžný seznam a základní popis aut. Spousta vozů nicméně stále čeká na dodatečnou bližší identifikaci, podle nabízející firmy u nich chybí nejen třeba štítky na karoserii, ale také veškerá dokumentace. Kromě renovace vás tak čeká i několik koleček na příslušných úřadech.

Lze už jen dodat, že kromě již zmíněných značek jsou součástí sbírky také vozy od Nissanu, Mitsubishi, Suzuki či Toyoty. Povětšinou ovšem mají volant na pravé straně. U letitých exemplářů Austinu či Morganu to asi nebude vadit ani zájemcům z kontinentální Evropy, modernější vozy ale díky tomu asi řadu nadšenců nechají chladnými. Což není až tak překvapivé, neboť jen málokdo chce investovat do modernizace a poté srazit hodnotu přesunutím volantu na správnou stranu.

V Londýně byla nalezena a je na prodej úchvatná sbírka 175 starých či postarších aut. Prakticky všechny vozy jsou provozuschopné, povětšinou tedy stačí jen lehká renovace zahrnující umytí karoserie a vypulírování interiéru. Foto: London Barn Finds

Zdroj: London Barn Finds

Petr Prokopec