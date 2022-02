V Maďarsku dramaticky vzplála zánovní elektrická Kia, poukázala na další rizika bateriových aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Elektromobily jsou sice už díky svému menšímu stáří k požárům méně náchylné než spalovací auta či hybridy, pokud se ale plameny objeví, stojí to za to. Požáry jsou velmi intenzivní a jejich hašení mimořádně náročné.

Z nedávné analýzy dat pojišťoven vyšlo najevo, že riziko požáru u elektromobilů je dnes podstatně nižší než u spalovacích či hybridních aut. Je to dáno mimo jiné tím, že průměrné stáří elektrických aut je podobně podstatně nižší a některé pojišťovny očekávají, že bateriová auta budou hořet se stejnou četností. Ať už to ale bude jakkoli, ani dnes to není tak, že riziko neexistuje. Navíc platí, že u spalovacích aut navzdory hollywoodským filmům postupuje dílo zkázy relativně pomalým tempem i proto, že palivová nádrž je skutečně velmi dobře ochráněna a nějakou chvíli trvá, než palivo začne hořet. Exploze je navíc vyloučená, benzin ani nafta za normálních okolností neexplodují, toto riziko je spojené jen s plynovými nádržemi.

V případě elektromobilů je intenzita požáru mnohonásobně vyšší, jak ostatně dokládá incident, který se odehrál v Budapešti. Majitel Kie EV6 totiž narazil do betonové bariéry, načež jeho vůz zachvátily plameny. Již to samo o sobě je poněkud neobvyklé, neboť ze záběrů se nezdá, že by šlo o enormní náraz. Nadšenci do elektromobility vyjadřují pochybnosti nad tím, zda vzplála baterie, ale co by asi s takovou intenzitou na elektromobilu hořelo? Plameny šlehající zdánlivě z přední části jsou jen iluze daná silným větrem - inu, i v Maďarsku fouká.

Dostupné informace jsou prozatím velmi omezené, podle autora videa byl nicméně řidič vozu zraněn a transportován do nemocnice. To připouští možnost větší intenzity nárazu, nicméně ani tak by zde neměl být důvod ke vzplanutí - koneckonců více jsou poškozené vozy v rámci crash testů, kdy k požárům též nedochází.

Vítr by nicméně mohl vanout ještě z poněkud jiného směru. Hyundai a Kia totiž aktuálně oznámily další svolávací akci, která se týká takřka 485 tisíc aut. Ty musí do servisů právě kvůli riziku požáru, a to v důsledku defektního modulu ABS, u kterého může dojít na zkrat elektrického okruhu. Pokud si přitom uvědomíme, že tyto komponenty se nachází u kol, pak je dost možné, že v důsledku nárazu modelu EV6 do betonové bariéry došlo k poškození modulu a vzniku požáru, jenž se rozšířil i na elektrické ústrojí.

Vše je samozřejmě nyní ve fázi vyšetřování, příčina incidentu tak bude známa později. Můžeme tak už jen dodat, že jakkoliv tedy požáry jsou u elektrických aut spíše vzácnější, ve chvíli, kdy vypuknou, se vše odehrává daleko rychleji než u spalovacích aut, to je ostatně vidět i z přiložených záběrů. Samotné hašení je naopak náročnější, navíc je třeba elektromobily namočit na pár dní do vodní lázně, aby se baterie náhodou opětovně nevznítily, protože k vzplanutí lithia dojde velmi snadno. Ukáže vám to jeho reakce s obyčejnou vodou na druhém videu níže.

Kia EV6 může disponovat motorem vzadu či na obou nápravách. O jakou verzi šlo v případě incidentu, který se odehrál v Maďarsku, zatím nevíme. Nicméně intenzita požáru by měla být varováním. Foto: Kia

Zdroj: Villanyautósok

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.