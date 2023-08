V Německu dramaticky přibývá aut, která lidé provozují i po 30 letech vlastnictví, aktivisté s tím chtějí zatočit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Během posledních 10 let se jejich počet ztrojnásobil a brzy dosáhne 1 milionu kusů. Jejich majitelé se už vzhledem ke způsobu zacházení s nimi chovají velmi ekologicky, politikům je ale tento trend trnem v oku.

Úsloví „pro stromy nevidí les“ padne na politiky a aktivisty, kteří se snaží ozdravit klima s pomocí elektromobilů, jako ulité. Na jedné straně nelze zpochybnit, že jejich provozem nevznikají žádné přímé emise. Teoreticky by tedy skutečně bylo možné dosáhnout hlavně ve městech čistšího vzduchu. Jenže o ten politikům ani nejde, kvalita vzduchu problémem na naprosté většině míst dávno není (a pokud ne, není to způsobeno auty). Politici chtějí s elektromobily snížit hlavně emise CO2, které můžete v běžných koncentracích normálně dýchat (a také je dýcháte), ani si toho nevšimnete. A jestli něco neuznává hranice, jsou to právě ony.

Ví to každý soudný člověk, stejně jako je nemožné nevidět, že pro elektromobily není zajištěna infrastruktura, nejsou vyřešena úskalí s jejich výrobou, recyklací či likvidací, stejně jako bylo mnohokrát dokázáno, že pro mnoho využití jsou elektromobily naprosto nevhodné. Přesto odpor proti autům se spalovacím pohonem neustává. Aktuálně si jeho odpůrci v Německu zasedli na tzv. veterány, kterými se mohou stát 30 let staré vozy. Jejich počet totiž neustále narůstá, k 1. lednu letošního roku se jednalo o 793 589 kusů. Tedy o 8,4 procenta více než loni a třikrát více než v roce 2013.

Spolkový účetní dvůr, tedy nejvyšší orgán účetní a rozpočtové kontroly Německa, uvádí, že stát kvůli těmto vozům přichází o nemalé peníze na daních. A jelikož v případě mnoha dle jeho názoru nejde o kulturní dědictví (což je svérázný pohled), nic by nemělo bránit přesunu vyššímu zdanění takových aut na základě jejich emisí. A toho se s gustem chytli aktivisté, kteří by takto rádi přiměli majitele oněch 793 589 starších vozů, aby se jich zbavil a nahradili je... No elektromobily, o co jiného by mohlo jít.

To samozřejmě může fungovat, neboť každé umělé zvýšení nákladů úvahy majitelů nad vlastnictvím toho kterého vozu změní, německé státní kase to ale nepomůže ani omylem. Ta v roce 2021 vybrala na daních od majitelů osobních a jiných motorových aut na daních 9,55 miliardy Eur, tedy 230 miliard a 250 milionů korun. To není zrovna nízká suma, přičemž podíl z ní připadající na elektromobilitu je zanedbatelný. V tomto ohledu ostatně studie naopak zmiňují částku 20 tisíc Eur (asi 482 tisíc Kč) jakou je přímo či nepřímo v různých fázích výroby a provozu každý bateriový vůz celkově dotován. Ta ovšem pochází jen z daní placených majiteli majiteli spalovacích aut, žádný jiný zdroj nemá a mít ani nemůže.

Pokud by Němci věnovali stejnou energii a finance do syntetických paliv, nebylo by třeba oněch 793 589 veteránů a vlastně celkových zhruba 49 milionů vozů, které tamní vozový park čítá, vůbec řešit. Ke snížení emisí by došlo okamžitě, státní kasa by pak nezela prázdnotou, nýbrž doslova bobtnala. To je ovšem les, který skrze strom reprezentovaný absentujícím výfukem není vidět.

Mezi kritizované veterány patří nejen auta jako moderní Škoda Felicia... Foto: Škoda Auto



..., ale i mnohá Porsche 911. Majitelé takových vozů přitom nemají s tankováním syntetických pohonných hmot žádný problém, politici a aktivisté by však nejraději nechali taková auta sešrotovat a nahradili je elektromobily. Foto: Porsche

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.