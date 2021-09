V Německu jdou dál po krku SUV, starosta by chtěl, aby majitelé platili stokrát víc než jiní před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Nastalou situaci nelze v širším kontextu a ve stínu starostova vyjádření vnímat jinak než jako tragikomickou ztrátu smyslu pro realitu. Německo je ale dnes zkrátka takové.

Upřímně řečeno, nemáme rádi SUV, nechápeme je a dokud budeme jezdit téměř výlučně po silnicích, nikdy si je nekoupíme. Osobně jsem poznal SUV spoustu, momentálně mám půjčené jedno opravdu špičkové (Audi SQ5 TDI), v jediném z nich jsem ale ve výsledku necítil nic jiného než zmar. Nevidím žádný přínos v ježdění autem, které je nesmyslně vysoké a těžké, kvůli tomu pomalejší, užranější a hůře ovladatelné. Kdyby výměnou za to nabízelo nějakou podstatnou výhodu, dalo by se to snést, ale žádná taková neexistuje.

Zrovna Q5 a její deriváty (čímž je míněno i Porsche Macan) jsou možná nejlepší SUV vůbec a je třeba uznat, že jsou na poměry své třídy opravdu povedená a vypiplaná. Ale stejně se při jízdě v nich nemůžete zbavit otázky, o kolik lepší auto byste řídili, kdyby se stejnou pílí byl vyroben kombík nebo hatchback stejné třídy. A co byste výměnou za to museli obětovat. Terénní schopnosti, které jsou zejména u verzí se vzduchovým podvozkem značné? To je fakt. Ale kolikrát jste někoho v těchto autech viděli jet místem, kterým by neprojel onen kombík nebo hatchback? Osobně vám to řeknu hned: Nikdy. Tedy ano, jednou jsem jsem viděl sám sebe, to ale jen proto, že jsem zkoušel, jestli tato auta nějaký terén zvládnou, ne že bych někam reálně potřeboval dojet.

Podle nás jsou SUV zbytečná a hloupá móda, nikdo nám to po všech těch letech nevymluví. Ale nejsme z těch, kteří by jiným vnucovali svou vůli - pokud SUV chcete, je to vaše věc. Vybrali jste si svého životního partnera, vybrali jste si místo, kde budete bydlet, tak si vyberte i auto, se kterým budete jezdit. Je to zkrátka vaše rozhodnutí a nehodláme kvůli tomu volat po vzniku „Komise pro posuzování oprávněnosti vlastnictví SUV”. Líbí se vám Porsche Macan, koupili jste si ho jen proto a jste s tím spokojeni, i když žere 20 litrů po městě a jede hůř než Golf R? Prima, aspoň máte dobrý pocit, je to prostě vaše věc.

Takhle ale dnešní Evropa neuvažuje, tedy alespoň ne z velké části. S odvoláním na jakési vyšší, obvykle nehmatatelné, neměřitelné, nekvantifikovatelné, a tedy nedosažitelné cíle ubíjíme svobodu jednotlivce ve stále větším množství případů. Něco zakazovat, to se moc nenosí, i když nejnovější pokusy zakázat jiná než elektrická auta už si servítky neberou. Ale něco zatížit takovými peněžními sankcemi, že to začnete vytlačovat na okraj společnosti, to už ano. Nakonec i zde by jiná než ta elektrická auta mohla vyprávět.

O ta ale dnes nejde, naši pozornost si získal krok německého Tübingenu, který se rozhodl vytáhnout do boje proti SUV. Městská komise pro ochranu klimatu (to není vtip, i když jde o město s 91 tisíci obyvateli) navrhla, aby pro velká a těžká SUV byl zaveden vyšší poplatek za rezidenční parkování. Přijde nám v prvé řadě drzé, že město chce vůbec nějaký poplatek za takovou věc, neboť jej chce po občanech města, kteří je vybudovali, vytváří a platí v něm daně. Ale budiž, takový přístup je dnes běžný a byť je v principu vadný, dosavadních 30 euro (762 Kč) za rok za oprávnění používat místa pro rezidenty asi nikoho nezruinuje. Nově ale budou majitelé aut vážících více jak 1 800 kg platit šestkrát víc, tedy 180 euro, asi 4 572 Kč. Skoro 400 za měsíc? To už zabolí.

„Zelený” starosta města Boris Palmer chtěl oficiálně ještě dvakrát tolik (tedy 360 euro, přes 9 tisíc), neoficiálně pak volal po ještě vyšších, stonásobných platbách: „Nezaplatili jste stavbu silnic. Nezaplatili jste dost daní. Vaše oblíbené auto je masivně subvencováno všemi daňovými poplatníky a dalšími generacemi. Kdyby cena parkovacího místa měla odpovídat realitě, nestálo by 30 euro, ale 3 000 euro,” řekl plamenně Palmer. Asi 76 200 Kč za rok, to už by bylo něco.

Ale žerty stranou - je fascinující, že se najdou byť jen dva svéprávní Němci, kteří takovému člověku dají jakoukoli funkci, jeho vyjádření je naprosto absurdní. Chování politiků ve stylu, že jimi spravovaná (spravovaná!) věc je dílem nějaké nadlidské entity, za kterou musí prostý lid platit, je nebezpečnou nemocí doby. Město nevzniklo samo, postavili jej jeho obyvatelé a jejich předci - stalo se tak dílem nich a jejich daní, ničím jiným, radnice přibyla jako poslední. Chtít další peníze za cokoli jako oprávnění parkovat je nemravné, obyvatelé města chtějí jen používat to, co sami vytvořili. Starosta je nanejvýš jedním z nich, nic víc.

Stejně fascinující je očerňovat takto SUV. Pokud víme, přinejmenším ta se spalovacími motory nejsou subvencována nijak, naopak spousta peněz (skutečně i těch od budoucích generací) se sype do elektromobilů, které Zelení podporují všemi deseti. A hádejte, kolik váží i nejlehčí Tesla Model 3 s pohonem všech kol? Měně než 1 800 kg to není nikdy.

Toto už je obracení logiky a reality naruby - Zelení cpou peníze všech do těžkých elektrických aut a současně bojují proti těm, kteří si za vlastní peníze koupili třeba BMW X7. A byli (a budou, kvůli zdanění benzinu a nafty) to hlavně oni, kdo účet za to všechno zaplatí. Ostatně, někdo musí vydělat a zdanit pořádný balík, aby si něco jako X7 mohl dovolit, není to levný rozmar. Nyní to mají být tito lidé, kteří budou očerňování a penalizováni? Jak absurdní, mít SUV, sbalím si v Tübingenu kufry a odejdu, dokud majitele těchto aut nezačnou střílet na hranici okresu.

Pokud někdo chce bojovat proti SUV, může jejich kupcům vysvětlovat jejich nevýhody, to je tak vše. Kam zašli v Tübingenu, navíc jakým způsobem a za jakých řečí okolo, je možná už jen tragické. I černý humor tomuto přístupu začíná chybět.

V hledáčku Němců se ocitla i taková Škoda Kodiaq RS, i ta váží přes 1 800 kg. Foto: Škoda Auto



Že jakákoli Tesla Model 3 AWD váží přes 1 800 kg též, Zeleným asi uniká. A to je jeden z nejlehčích elektromobilů na trhu. Foto: Tesla

Zdroj: FAZ

Petr Miler