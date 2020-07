V Německu lze koupit nové Škody Karoq se slevou až 260 tisíc Kč, trh se dál propadá před hodinou | Petr Prokopec

Zatímco u nás se lidé stále tváří, že se nic nestalo a prodejci aut mají spíše problém vozy sehnat než prodat, v Německu je situace přesně opačná. Kupce tak i na skladové Škody lákají velkými slevami.

Škoda Karoq zamířila do prodeje na sklonku roku 2017. Od té doby pochopitelně nedostala ani facelift, takže není nemístné ji stále považovat za relativní novinku. O to překvapivější je skutečnost, že vůz si aktuálně můžete pořídit se slevami blížícími se až 270 tisíc Kč, navíc u relativně skromných specifikací, u nichž představuje taková suma i vysoké procento. Musíme ovšem dodat, že slevy nejsou spojeny s českými showroomy. Tady si lidé z nevyhnutelných ekonomických dopadů koronavirové krize hlavu moc nedělají a prodeje Škod v červnu dokonce poslali vzhůru. V Německu, kde je situace i po otevření showroomů „drasticky špatná”, se i nyní potýkají s 40% poklesem prodejů a skladová auta chtějí dostat do světa stůj co stůj.

Tato situace pochopitelně zákazníky omezuje na možnostech, neboť s vysokými slevami lze vybírat pouze ze skladových vozů, tzv. jednodenních registrací či předváděček, které mohou mít i něco najeto. Ovšem i tak jde o svod, kterému bude snadné podlehnout.

Abychom nechodili dlouho okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že Karoq lze v Německu pořídit až o 10 tisíc Eur (cca 267 tisíc Kč) levněji ve srovnání s oficiálním ceníkem. Na Mobile.de se začala objevovat řada nabídek, vesměs vozů modelového roku 2019, které někdy dealeři drželi na skladě, jindy je používali k lákání zákazníků. Na sešlápnutí plynového pedálu tak došlo pouze v některých případech, kdy navíc nájezd dosáhl jen několika stovek kilometrů. Není ovšem problém narazit ani na exempláře s naprostou nulou na tachometru.

Povětšinou jde o méně atraktivní varianty 1,0 TSI se 115 koňmi a výbavou Ambition, což se ale dalo očekávat. Ač jde ovšem v případě motorizace o úplný základ, v rámci výbavy již obvykle nemáte tu čest s úplným „holobytem“. Jednak jsou tu rozdíly dané trhem - na tom německém v takové dostáváte třeba i 17palcová litá kola (u nás pouze šestnáctky), někdy vozy mají i pár příplatkových prvků.

Abychom byli konkrétní, například modré provedení na fotkách níže vyjde dle ceníku na 25 276 Eur (672 tisíc Kč), nyní je však k mání za 17 490 Eur (465 tisíc Kč). Jde samozřejmě jen o jeden příklad z mnoha, kdy tento je navíc obtěžkán nájezdem v podobě 950 kilometrů a jednodenní registrací. K dispozici je pak navíc v základní modré barvě. Pokud ale nicméně svůj rozpočet navýšíte na 17 619 Eur (468 tisíc Kč), rázem si můžete dopřát SUV s nulou na tachometru, které se navíc dočkalo černého laku, které ceníkově přišlo už na více jak 27 tisíc Eur (720 tisíc Kč). To už uspoříte nemalou sumičku.

Jak jsme již zmínili, ony slevy jsou spojené s německým trhem, kde Karoq startuje o něco výše než u nás (za Ambition se zde ve spojení s litrovým tříválcem a 115 koňmi platí 578 900 Kč), také ale dostanete o něco více výbavy. Část nabízených aut pak navíc disponuje prodlouženou zárukou na pět let, což má pochopitelně také svou hodnotu.

Začíná být tedy zjevné, že ekonomická nejistota spojené s koronavirem jen sílí a dealeři se hodlají zbavit skladových aut skoro za každou cenu. Nakonec, největší německý automobilový expert už v dubnu radil s nákupem auta počkat, neboť přijdou slevy až 50 procent. Těm jsme nyní o poznání blíže (slevy prezentované v tomto článku se pohybují mezi 30 a 40 procenty) a nemusíte nutně chtít jen základní Karoq. V Německu se pod laťku 18 tisíc Eur (479 tisíc Kč) dostala i verze s motorem 1,5 TSI, která s výbavou Ambition páruje 150 koní. Za ty byste přitom dle ceníku měli dát minimálně 27 420 Eur (730 tisíc Kč), jde tedy znovu o nejméně čtvrtmilionovou a skoro 35procentní slevu.

Tato Škoda Karoq s 950 najetými kilometry vás vyjde na 465 270 Kč. Foto: Mobile.de





Za černé provedení s nulou na tachometru dáte 468 700 Kč. Foto: Mobile.de





Pod 480 tisíc korun lze ovšem koupit i variantu 1,5 TSI, znovu s nulovým nájezdem. Foto: Mobile.de

Zdroj: Mobile.de poprvé, podruhé a potřetí, Inspirace: Auto Bild

Petr Prokopec