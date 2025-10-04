V Německu po nehodě vzplála Tesla a uhořely v ní dvě malé děti. Tragédie píše tečku za jedním velkým nesmyslem
Petr ProkopecJe znakem inteligence problémům předcházet, tady mnohé automobilky - nejen Tesla - šly problémům hloupě naproti. A dělaly to tak dlouho, než došlo na tragédii, která za celým hloupým řešením otevírání dveří nejspíš udělá smutnou tečku nejen v Německu.
4.10.2025 | Petr Prokopec
Na počátku září došlo u města Schwerte v německém Severním Porýní-Vestfálsku k mimořádně tragické nehodě. Řidič Tesly tam ze zatím nezjištěných příčin dostal smyk, po kterém narazil do stromu. Vůz začal po solném nárazu okamžitě hořet, přičemž uvnitř něj zůstaly krom řidiče uvězněné také tři děti. Z auta se ale dostalo jen jedno z nich, zbylé dvě včetně řidiče uhořely k smrti, jak smutně shrnuje Focus.
Stalo se tak přesto, že se nehoda neodehrála mimo pozornost okolí a řada kolemjedoucích řidičů se pokusila posádku zachránit. Jenže autu nešly otevřít dveře. Nikoli proto, že by byly nárazem zaklíněné, to se stává, stejně jako u podobně nesmyslně řešených Audi bylo fungování zapuštěných klik dveří podmíněno dodávkou elektrické energie, která se po nehodě nekonala. Dveře nikdo neotevřel zvenčí a děti toho nebyly schopné zevnitř, všichni tři lidé tak zůstali uvězněni uvnitř ohnivé pasti.
Tragédie tak velmi krutě poukázala na jeden z největších a překvapivě dosud naprosto přehlížených nesmyslů moderních aut. Je sice pravdou, že zapuštěné kliky či jinak skryté kliky dveří mohou vypadat „cool” bez ohledu na pohon, stejně tak lze připustit, že sice zanedbatelným způsobem, ale přece jen nějak přispívají ke snížení větrného odporu. Jenže za jakou cenu?
Na jedné straně máme možná pár desetin gramu emisí CO2 na kilometr, ať už jakoukoli cestou. A na druhé co? Řadu negativ, která za to podle nás nestojí ani v nejmenším. Případ onoho Audi ukázal i značná omezení pro uživatele, klíčový je ale onen bezpečnostní aspekt. Však na různě elektronicky ovládané otevírání dveří si hasiči stěžují prakticky od chvíle, kdy se poprvé objevily. Jak už padlo, aby mohly fungovat, vyžadují přísun energie, jejíž dodávka je obvykle z bezpečnostních důvodů přerušena. A to znamená, že ve chvíli, kdy potřebujete dveře otevřít ze všeho nejvíc, to standardní cestou není možné.
Výrobci sice na něco takového pamatovali, a proto dovnitř instalovali nouzová řešení v podobě různých táhel, kterými lze dveře zevnitř otevřít. Jenže jsou nešikovná a spousta lidí je nedokáže použít vůbec. A pokud v panice bojujete o život, opravdu nemáte čas zkoumat, že je třeba oddělat speciální krytku, na kterou u mnohých aut potřebujete dokonce šroubovák, a následně lovili někde v zákoutí ukryté táhlo, za které navíc musíte zatáhnout velkou silou. Podobně jsou řešeny nouzové alternativy Tesly.
Tím se navíc řeší pouze únik osob zevnitř, ovšem pokud ty po nárazu upadnou do bezvědomí, stěží mohou sáhnout jak na kliku, tak na ono táhlo. A pokud jsou to malé děti, nezvládnou to z podstaty. Zachránit je tedy mohou pouze osoby zvenčí, ovšem pokud ty nemají zač zasáhnout, nezbývá jim pomalu nic jiného, než zkusit rozbít okénko. To ale znamená, že třeba musí vyházet napěchovaný zavazadelník svého vozu, než se dostanou k takovému heveru, který následně použijí jako kladivo na sklo. Rozbít boční sklo je u některých aut velmi složité.
Něco takového pochopitelně netrvá pár vteřin, nýbrž několik minut. A v té chvíli přichází ke slovu další neduh elektrických aut. Jakmile totiž ta začnou hořet, děje se tak velmi rychle a navíc s neskutečnou intenzitou. Stačí tedy jen pár desítek sekund, a posádce již nelze pomoci, i kdybyste v danou chvíli byl lékař-hasič v ochranném obleku. Pokud jí totiž nezabije obrovský žár, postarají se o to toxické výpary z baterií či případný výbuch paketu.
„Vůz se okamžitě vznítil a došlo na přerušení dodávky elektřiny, takže s výsuvnými elektrickými klikami dveří nešlo dále operovat,“ uvedl k incidentu německý magazín Auto Motor und Sport citovaný znovu Focusem. Ten rovněž vyzpovídal Jörga Hecka z německé asociace hasičů DFV, dle kterého „záchranáři musí být schopni rychle otevřít dveře, a to i bez nástrojů. Musí zde tedy být něco mechanického. V případě nutnosti musí jít intuitivně otevřít dveře zvenčí i zevnitř.“
Protože nejde o první neštěstí svého druhu, začíná docházet ke změnám i na vládní úrovni. Jen ne v Německu či kdekoli v Evropě, která sama sebe pasovala na zeleného lídra maximálně tlačícího elektromobilitu. Víc rozšířené jsou ovšem bateriové vozy v Číně, a právě ta se rozhodla, že elektricky výsuvné kliky dveří zakáže úplně. V Říši středu tak bude nutné zvolit zvenčí mechanické řešení umožňující okamžitý přístup dovnitř, tak jako zevnitř ven.
Pokud se tímto směrem ubírá země s největšími prodeji elektrických aut na světě, je velmi pravděpodobné, že na to zareaguje i zbytek planety. Už jen proto, že v čele průvodu bude muset kvůli svému nejdůležitějšímu trhu kráčet Tesla. Situace se tedy časem vyřeší, musíme se ale ptát: Bylo vůbec nutné nechat zemřít bůhvíkolik lidí, abychom na to přišli? Nebylo od začátku jasné, že nové řešení klik a otevírání dveří vůbec znamená minimální přínos výměnou za obrovské riziko? Stačilo myslet, zrovna to ale automobilkám v posledních letech moc nejde.
Pro vozy Tesly se zapuštěné kliky jedním z poznávacích znamení, u Modelu S vyjíždí jen elektronicky, stejně tak se primárně otevírají dveře zevnitř. Mechanická alternativa existuje, ale je skrytá a zvlášť pro děti v panické situaci zcela nepoužitelná. Foto: Tesla
