V Německu se otevřela jedna z mála levných cest k autu s výkonem 650 koní před 3 hodinami | Mirek Mazal

Tak silná auta jsou obvykle supersporty s adekvátními cenovkami, tohle nikoli. Nelze říci, že stojí absolutně málo, o moc levněji ale tak vysoký výkon ve využitelné podobě moderního vozu s malým nájezdem nekoupíte.

BMW M3 generace E92 se v době uvedení na trh zdálo být po velmi podařeném předchůdci generace E46 krokem zpět. Jako nové to mělo u nadšenců těžké, ale s odstupem času se na něj můžeme stále ještě dívat jako na auto, kde je vše ještě v pořádku. Mělo atmosférický osmiválec, manuální převodovku nebo náhon na zadní kola a po přiostření podvozku a brzd šlo (a stále jde) o velice schopný vůz. Když se na něj podíváme perspektivou současných produktů mnichovské značky, je E92 parádním náčiním na každodenní ježdění s občasným zavítáním na okruh.

Sériově vůz disponoval výkonem 309 kW (420 koní) při 8 300 ot./min a točivým momentem 400 Nm po dosažení 3 900 ot./min. Velmi vysoko položená maxima nutila řidiče držet přirozeně plněný agregát v plném nasazení doprovázeném líbivým zvukem čtyř koncovek výfukové soustavy. Čtyřlitrový vidlicový osmiválec měl omezovač nastaven až při 8 400 otáčkách, to se dnes už nevidí a vlastně ani neslyší, přesto lákal k úpravám.

Jednu z těch nejzajímavějších pro M3 E92 vyvinula firma G-Power, která skvělé atmosféře dodala agresivitu a nálož koňských sil s pomocí přeplňování nedevastujícím přirozený charakter motoru. Balíček za 8 tisíc Eur (210 tisíc Kč) obsahuje nový kompresor ASA T1-523, větší mezichladič vzduchu, speciální vstřikovače, lepší zapalovací svíčky a další detaily umožňující z ústrojí S65 V8 vydolovat 650 koní (478 kW). To je i na dnešní poměry extrémní výkon vyhrazený segmentu nejlepších supersportů.

Změny pod kapotou nepokračovaly do exteriéru či interiéru. Dobrá volba ponechala vzhled M3 víceméně v továrním stavu. Jeden takto upravený stroj se s černým lakem, členitými disky kol typu M359 a karbonovými doplňky objevil v prodeji jako jedna z nejlevnějších cest k tak silnému modernímu autu, jehož výkonu můžete reálně využít - zbytek techniky M3 E92 na to má. Oficiální dealer Hondy z Bingenu nad Rýnem auto nabízí za 48 500 Eur (1,27 milionu Kč), navíc lze odečíst DPH a dostat se až k cifře 41 810 Eur (1,09 milionu Kč). V absolutní rovině to pořád není málo, vedle tohoto stroje ale někdo bude muset mít něco jako Bugatti za desítky milionů, aby byl podstatě rychlejší.

Auto navíc není těsně před smrtí, udržovaná kabina s hnědým koženým čalouněním odpovídá cifru jen 30 152 najetých kilometrů na tachometru. První registrace vozidla proběhla v listopadu 2011, takže jde o 9 let staré auto s doposavad dvěma majiteli. Zajímavá nabídka, uvážíme-li, že současná či budoucí M4 vás s cca o 200 koní nižším výkonem budou stát ve srovnatelné specifikaci dvojnásobek a na tachometru bude mít jen o 30 tisíc km méně.

BMW M3 E92 umí už v sérii, tento kus má ale 650koňový motor a s velmi malým nájezdem je na prodej za zajímavou cenu. Foto: APAN, Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal