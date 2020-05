V prodeji se objevil vzácný velký průšvih Audi z 90. let, má najeto jen 218 km před 2 hodinami | Petr Prokopec

Audi za dobu své existence přišlo jen s pár modely, které by šlo označit za vyložený neúspěch. Na ten největší už se ale zapomíná, za pět let vzniklo jen 21 tisíc kusů modelu V8 a jeden je teď k mání ve stavu nového auta.

V roce 1969 se začala psát historie Audi ve Spojených státech. Německá automobilka zpočátku na americkém trhu nabízela pouze model Super 90, nicméně již o pár měsíců později přišla také s vlajkovou lodí zvanou jednoduše 100. Obrovský úspěch nicméně přišel až s Audi Fox, které bylo k mání od roku 1973. Následovala výraznější expanze, jenž nakonec v roce 1985 vyústila v představení třetí generace modelu 100. Ten byl v Americe znám pod označením 5000 a postaral se o velký skandál, který pomalu znamenal konec působení značky za velkou louží.

Problémem se ukázalo být nechtěné zrychlování vozů, za kterým stála špatná konstrukce pedálů. Kvůli tomu řidiči s většíma nohama šlapali na plyn i brzdu současně, což nakonec skončilo 700 haváriemi, během kterých přišlo o život 6 lidí. Audi tak namísto zvyšujících se registrací muselo řešit jeden soudní spor za druhým, z nichž některé nejsou dodnes ukončeny. Vede je přitom několik tisíc majitelů, jejich vozy vinou oné závady přišly o značnou část své hodnoty. Zatím se ovšem zdá, že jejich snaha úspěchem korunována nebude.

Audi 100 třetí generace v tuto chvíli můžeme opustit a místo toho se přesuneme k limuzíně V8, která byla světu představena v roce 1988. Pro německou automobilku šlo o jeden z vůbec nejdůležitějších vozů vůbec, neboť ji měl posunout do teritoria BMW a Mercedesu. Proto se jako první firemní model dočkal osmiválcového motoru. Mimo to pak poprvé došlo také na spárování pohonu všech kol quattro s automatickou převodovkou. A aby toho nebylo málo, šlo o první plnohodnotný luxusní model Audi. Velký úspěch se ale nedostavil.

Značka totiž velkou měrou sázela na zájem Američanů, ovšem ve Státech byla reputace Audi výše zmíněným skandálem výrazně otřesena. Ač tedy model V8 představoval obrovský technologický pokrok, a to nikoliv jen pro samotné čtyři pruhy, ale pro celou branži, dealeři vyhlíželi zákazníky marně. I proto nakonec od října 1988 do listopadu 1993 vzniklo celosvětově jen přibližně 21 tisíc exemplářů, z čehož ovšem většina byla prodána v Evropě. O ničem jiném než o průšvihu nelze hovořit, nakonec už pouhých 5 let trvající výroba hovoří za vše.

Jeden ze stále existujících kousků pak tvoří středobod našeho dnešního článku. Nizozemská společnost Bourguignon totiž nabízí k prodeji nejspíše nejméně jeté Audi V8 na světě. Vůz z roku 1990 má totiž na tachometru pouze 218 kilometrů, což v podstatě vychází na zhruba sedm kilometrů ročně. To je však pouze teorie, v praxi se vše odehrálo o trochu jinak. S prvním majitelem totiž vůz zůstal až do roku 2016, kdy měl najeto 157 km. Současný vlastník pak najel zbytek.

Je samozřejmě otázkou, proč dochází k prodeji nyní, tedy po pouhých 61 najetých kilometrech. Odpověď na to nicméně již nemáme, pročež se můžeme přesunout k samotnému vozu. Ten se pyšní perlově bílou karoserií, pod kterou vpředu zamířil 3,6litrový atmosférický osmiválec. Pohonná jednotka přitom produkovala 252 koní a mohla být spárována s pětistupňovým manuálem či čtyřstupňovým automatem.

Pohled na fotogalerii vás jasně utvrdí v tom, pro jakou možnost se původní majitel rozhodl. Dvojici pedálů přitom doprovodila vyhřívaná sedadla, z nichž to řidičovo se pyšní i pamětí. Dále dorazila automatická klimatizace, elektrické ovládání oken a zpětných zrcátek či tempomat a ABS. Zajímavé pak je, že majitel se rozhodl si připlatit za roletky na zadních oknech, ovšem zcela ignoroval koupi audio systému.

Stejně tak vás ovšem může překvapit i pohled na cenu. Stávající Audi A8, které je nástupcem modelu V8, totiž startuje na sumě 2 539 900 Kč. Za třicet let starého předchůdce ovšem dáte jen o chlup méně, a sice 74 950 Eur, tedy zhruba 2 060 000 Kč. Disponovat přitom budete horší dynamikou i spotřebou, stejně jako lze uvnitř počítat s menším prostorem. Na druhou stranu ale získáte auru výjimečnosti.

Lze přitom dodat, že nebýt onoho amerického skandálu, nejspíše byste tuto možnost volby mezi starým a novým modelem neměli. Kauza špatných pedálů pak Audi v zámoří vrátila v podstatě zpět na startovní čáru, zvláště ve vyšších patrech trhu. Když totiž značka představovala vůbec první generaci A8, dočkala se většina světa vozů již v roce 1994. Amerika si však musela ještě další dva roky počkat.

S tímto bílým Audi V8 si můžete užít návrat do minulosti v reálu, levné to ovšem rozhodně nebude

Zdroj: Bourguignon

