V prodeji se objevil zapomenutý sporťák s motorem 4,4 V6 a manuálem, jeho přístrojovka nepřehání v ničem

/ Foto: Senna Cars, publikováno se souhlasem

V době, kdy koncerny Daimler a Chrysler byly jedno a to samé, vznikl pozoruhodný retro sporťák s technikou nejlepších Mercedesů a svérázným vzhledem. Sám o sobě byl a je výjimečný, jeho úprava od Brabusu je ale teprve něco mimořádného.

Na Chrysler Crossfire už si spousta lidí ani nevzpomene. A většina těch ostatních nad ním snadno ohrne nos, protože to je Mercedes SLK s americkou karoserií, jejíž záď vypadá jako záda psa, který vykonává potřebu. To nejsou naše slova, takto svérázně auto kdysi zhodnotil Jeremy Clarkson.

Nelze mu ale upřít, že je výjimečný a pro vše výše zmíněné také patřičně vzácný. Ostatně, kdy jste viděli Crossfire naposledy na ulici? Navíc nelze říci, že by nadšence nelákal, však co špatného je na převlečeném Mercedesu? Na to by se dalo odpovídat dlouho, i těch pozitivních aspektů by se ale našlo dost, hlavně v případě verze SRT-6.

Ta totiž není ničím jiným než Mercedesem SLK 32 AMG s logem Chrysleru, kterou hrne vpřed kompresorem dopovaný motor s objemem 3,2 litru od AMG. Nepříliš povedená pětistupňová převodovka s dlouhými převody mu sice nepřidává a SLK působil na silnici mnohem líp, jde ale manuální řazení. A musíme se ptát znovu - kdy naposledy jste viděli Mercedes-AMG s ručním řazením?

Ačkoli výše zmíněné zní jako raritní kombinace k pohledání, dnes tu máme ještě něco mnohem výjimečnějšího. Jde o Crossfire v úpravě od Brabusu, který si říkal Startech Crossfire, protože Brabus tehdy používal tuto značku pro upravené modely neněmeckých výrobců. Dnes by takové auto dostalo jiná kola, nárazníky a možná chiptuning, v roce 2004 panovaly jiné pořádky. Brabus dělal dokonce Startech Crossfire s V8, v tomto případě ale zvětšil objem motoru 3,2 V6 s kompresorem a na 4,4 litru a jelo se.

Auto tak má mohutných 400 koní výkonu, které míří na zadní kola přes manuální pětikvalt, který na možnosti motoru konečně nebude dlouhý. Na přístrojovce tak nepřehání vůbec nic - motor má skutečně objem 4 338 cm3, je to Startech 4,4S a maximální rychlost přesahuje 300 km/h. Vzhled se nakonec také trochu změnil - jsou tu upravené nárazníky, nové koncovky výfuku a nepřehlédnutelné jsou disky kol. Ráfky Monoblock V mají velikost 19 a 20 palců a v trochu jiných provedeních bývají k vidění i na Brabusech.

Nemáme tušení, kolik Crossfirů 4,4 S vzniklo, předpokládáme ale, že i prsty jedné ruky mohou být na jejich spočítání moc. Je to tedy rarita nad rarity, v Nizozemsku je nyní jedna se 133 416 km k mání za 21 950 Eur, tedy asi 513 tisíc Kč. Berete? Nebo necháte být?

Tohle auto je opravdu hodně velká vzácnost, Chrysler Crossfire v úpravě Brabus (pod značkou Startech) s motorem 4,4 V6 a manuální převodovkou. Vzniknout jich mohly maximálně jednotky. Foto: Senna Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Senna Cars@Marktplaats.nl

Petr Miler

