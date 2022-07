V prodeji se objevilo dodnes zcela nové BMW 323i E30. Nikdy nejelo po silnici a je překrásné, stojí ale majlant před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud někdy litujete, že jste před několika dekádami nežili v ten správný moment na správném místě a nemohli si naživo užívat zbrusu nových legend, které definovaly bavorskou automobilku, tohle je šance vrátit čas.

Tohle je skutečně jedinečná příležitost a prodávající o ní zřejmě realisticky hovoří o jako pravděpodobně úplně poslední na celém světě. Co nabízí, je úplně nové BMW 3 generace E30 vyrobené z dnešního pohledu v automobilovém dávnověku - v roce 1985. Trojek E30 se pořád dá koupit docela dost, mají dnes kultovní statut a nejvíce jako M3. U nich není až takový div, že je někdo na konci výroby koupil, aby je „sušil” a dnes je nabízí na neskutečné ceny s pár tisíci najetými kilometry. Případ tohoto auta je ale jiný.

Je to verze 323i, tedy svého času vrcholné šestiválcové provedení, jen stupínek pod pozdější M3. V roce 1985, pouhé tři roky po začátku výroby, nikdo nemohl vědět, že tento vůz „udělá” trojkovou řadu a dnes se k němu bude vzhlížet s úctou. Přesto jej jeden Němec z nějakého důvodu toho roku koupil a hned poté „ustájil”. Celých dalších 37 let se pak nenašel nikdo, kdo by tento vůz byť jen přihlásil do provozu, natož aby se s ním v provozu objevil - i když má na tachometru „přejezdových” 260 km, prodávající říká, že silniční provoz nikdy nepoznalo.

Je to s podivem o to více, že jeho specifikace fandí ježdění. Na komfort se v ní příliš nehledí, pomineme-li prvky jako kazetový přehrávač se čtyřmi reproduktory. Na jízdu ale ano - je tu jednak respektovaný šestiválec MB20 (zde M20B23) o objemu 2,3 litru a výkonu 110 kW (150 koní). K tomu si kupující přibral kratší sportovní převodovku, samosvor a sportovní sedačky Recaro. Co takovému autu chybí?

Můžete pochopitelně pochybovat o tom, zda realita odpovídá udávanému, ale podívejte se na fotky. Tohle auto je zjevně netknuté, nenajdete na něm nejen rez, ale ani špínu, celý spodek má ještě pokrytý ochranným voskem z fabriky. A interiér? Nenajdete prakticky ani žádný prach v přístrojové desce, tahle 323i je zkrátka nová. Ne jako, ne skoro, je nová.

Stačí ji osedlat, vyrazit a užívat si její nízké hmotnosti, elegantní stavby s nizoučkými přesahy předních blatníků nad koly, krátkého pětikvaltu s jedničkou k sobě dolů, samosvoru a dostupné dynamiky - stovka za 7,7 sekundy a maximální rychlost 205 km/h, s tím v provozu nezapadnete ani dnes. Koupit si ji můžete v rakouském Klagenfurtu (i když vůz měl jediného majitele v Německu) a asi už tušíte jediný háček, cenu. Stojí - podržte se, ale pořádně - 119 000 Eur, tedy více jak 2,9 milionu Kč. To už chce fandu, na druhou stranu za tuto cenu dostane naprostý unikát.

