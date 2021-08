V prodeji se objevilo 1 z 10 aut, které má Cristiano Ronaldo, je stejně brutální jako luxusní před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Novus Auto, publikováno se souhlasem

A taky trochu nesmyslné, právě v tom ale nakonec tkví jeho kouzlo. Ukažte nám jiný vůz, který se s tvary krabice od bot rozjede na 280 km/h - protože ho tam zastaví omezovač?

Cristiano Ronaldo je majitelem mnoha zajímavých aut. Při svých příjmech si může dovolit koupit prakticky cokoli a výjimečné automobily mu nikdy nebyly cizí. Během svých let na vrcholu sportovní slávy se tak stal váženým zákazníkem Bugatti, Ferrari nebo McLarenu, od těchto značek má často i několik těch nejlepších modelů, které je vůbec možné mít. Jedno velmi zajímavé auto si ale nekoupil, dostal jej.

Je otázkou, zda s ním do letošního srpna vůbec kdy jel, před dvěma týdny se ale právě tím pochlubil. Usedl za volant Brabusu G V12 900, v jehož jméně se snoubí prakticky všechny důležité údaje - jde o jedno z monster známého německého úpravce, který pod kapotu Mercedesu třídy G napěchoval vylepšené šestilitrové dvanáctiválcové biturbo s výkonem 900 koní a 1 500 Nm točivého momentu. Výsledkem je skutečně absurdní stroj - off-road s motorem o objemu 6,3 litru místo 6,0 a řadou dalších úprav, který německou krabici na kolech rozjede na stovku za 3,8 sekundy a se svou prací skončí až ve 280 km/h, jen kvůli omezovači.

Je jasné, že takový vůz není jen tak pro někoho - vznikne jich pouhých 10 a koupí jej jistě lidé jako Ronaldo, nadšenci s bezednými účty. Nyní se ale objevila vzácná šance si takový vůz koupit. Přímo Ronaldův to není, ale nabízí jinak prakticky to samé.

Objevil se v nabídce nizozemské firmy specializující se na prodej podobných exkluzivit a je v podstatě nový - na odometru má 209 km. Kombinace černého lakování se světle béžovým koženým čalouněním je lákavá, stejně jako výbava na palubě - je v ní pochopitelně absolutně vše, co si lze do Géčka pořídit. Ronaldo má velmi podobný, takže pokud vás láká představa, že si okolí bude alespoň chvíli myslet, že přijíždí on a pak ve skutečnosti vystoupíte vy, je to výjimečná šance, jak ji naplnit.

Nevyjde ovšem levně, prodejce za auto požaduje krutých 1 080 000 eur, tedy asi 27,5 milionu Kč. Tučná suma, ovšem mnoho výjimečnějších aut kombinujících tak absurdní schopnosti ale na světě neexistuje.

Kdo by nechtěl mít auto jako Cristiano Ronaldo, že? Jeden z dalších z pouhých 10 kusů jeho Brabusu G V12 900 se nyní objevil v prodeji. Foto: Novus Auto, publikováno se souhlasem

Zdroj: Novus Auto

Petr Miler