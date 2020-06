V prodeji se objevilo nejlevnější zánovní auto se 750 koňmi, jede až 367 km/h před 7 hodinami | Petr Miler

I když se výkony aut posouvají stále výš, 750 koní je pořád něco. Tak silné auto nepůjde nikdy koupit vyloženě levně, v případě sotva zajetého stroje pro pět lidí s cenou okolo 2 milionů Kč ale o relativní láci mluvit lze.

Výkony aut se posouvají stále výš, zejména pak v posledních letech. VW Golf dnes může mít 300 koní, Audi A3 se dostane až 400 kobylám a Mercedes třídy A dokonce ještě dál. Sedany, kupé či dokonce kombíky střední třídy nemají problém s hranicí 500 koní a pro cokoli většího nebo dražšího je limitem zřejmě jen nekonečno.

Přesto je i za této situace 750 koní hodně vysoký výkon. Nemá ho ani McLaren 720S, protože ten má - uhádli jste - 720 koní, nemá jej ani většina Ferrari, Lamborghini, natož pak Porsche. A to se obvykle bavíme o supersportovních kupé, jejichž praktičnost obvykle končí u toho, že je lze zaparkovat u supermarketu. Dnes vám ukážeme auto v prodeji, které má 750 koní, sveze až pět lidí v relativně slušném komfortu, dlouho platilo za nejrychlejší sedan světa, nikdo s ním nikdy pořádně nejezdil a ke všemu nestojí majlant.

Je to příliš dobré na to, aby to byla pravda? Ano, ale je to pravda. U nizozemského prodejce s výjimečnými auty se objevilo v nabídce BMW M5 generace E60 z roku 2010. Takové auto jde dnes koupit už za statisíce, rozhodně ale nepůjde o verzi v úpravě G-Power Hurricane RS, která za 10 let najela pouhých 1 559 km. V tomto případě jde o stroj ze soukromé kolekce, jehož majitel si s ním zjevně moc neužil, tedy alespoň ne na silnici.

Je to škoda, protože užívat si tady je co. Už tak výjimečná M5 dostala od G-Poweru přepracovaný motor s kompresorem, který finální výkon vyšponoval až k 750 koním, prodejce uvádí dokonce 765. To tehdy stačilo na certifikovanou maximálku 367,6 km/h, která byla po nějaký čas vůbec nejvyšší ověřenou rychlostí u komerčně dostupného sedanu. Ani dnes se neztratí vedle supersportů všeho druhu, o sedanech či jiných praktičtějších autech ani nemluvě.

Auto je navíc velice dobře vybaveno a jak jsme již řekli, je prakticky nejeté. Za takových okolností se cena 79 500 Eur, tedy asi 2,1 milionu Kč, jeví být docela výhodnou, třebaže o láci v absolutním smyslu slova nejde. Ostatně, ukažte nám jiné 750koňové auto pro pět v prodeji, které ve stavu nového přijde na takové peníze. Nemusíte se obtěžovat, neexistuje, nic podobného v nabídce jsme neviděli už nějaký ten pátek.

Zdroj: Autoleitner

