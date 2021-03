V prodeji se objevilo omšelé staré Volvo za 440 milionů, na první pohled to nedává smysl před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

První generace Volva V70 přišla na svět v roce 1996 a nejlevnější ojeté kousky lze dnes pořídit klidně za 15 tisíc Kč. Tohle auto ale stojí skoro půl miliardy a úplný nesmysl to není.

Uplynulo již pětadvacet let od chvíle, kdy Volvo přišlo s první generací kombíku V70. Ta hned od počátku zaznamenala slušné prodejní úspěchy, které pokračovaly i po představení nástupců. Vůbec poprvé se tak Švédové v Evropě pod metu 50 tisíc prodaných aut za rok dostali až v roce 2011, kdy už lidé stále více sahali po SUV. Na trhu s ojetinami díky tomu můžeme najít ohromné množství aut, jejichž ceny začínají opravdu nízko, za 15 tisíc Kč už si můžete vybírat.

Nyní se ale nechceme věnovat nejlevnějším exemplářům, ale naopak tomu úplně nejdražšímu, který se objevil v prodeji ve Spojených státech. Konkrétně pak ve státě New York, kde za něj jeho dosavadní majitel požaduje - podržte se - neskutečných 20 milionů dolarů, tedy asi 440 milionů korun. To je zdánlivě absurdní suma na omšelý vůz, který někdo před podáním inzerátu ani pořádně neumyl a nedohustil mu pneumatiky. Nabídla ale přesto není nesmysl ani překlep.

S autem je totiž spojená registrační značka, kterou v tomto státě USA není možné prodat samostatně, s autem ale ano. A protože pak je možné dělat si se značkou cokoli, je Volvo skoro za půl miliardy tou jedinou cestou, jak ji nabídnout k prodeji. Značka je přitom ve výsledku docela prostá - je na ni napsáno NEW YORK. Poprvé o ní zažádal na sklonku 70. let jeden z obyvatel americké metropole hned poté, co si bylo možné o značky na přání zažádat. A jelikož je možné ji dále přenášet na jiné vozy, rodina původního žadatele ji vlastní dodnes.

„V závěru 70. let, kdy jsem navrhl svému otci, aby značku objednal, jsem věděl, že to bude něco zvláštního... jen jsem nevěděl, jak moc,“ uvádí stávající vlastník světového unikátu, který nepochybně má svou cenu, třebaže nevíme, zda až takovou. Ona značka se tak trochu nezúčastněně stala legendou, neboť úplně stejné fiktivní značky se v New Yorku prodávají jako suvenýry, které mají dnes doma či za skly aut miliony lidí z celého světa. Ti ale mají jen plastovou napodobeninu, originál použitelný na voze je jen jeden a teď je k dispozici.

Ono Volvo je tedy jen součástí větší transakce a krom toho, že podle fotek jde zjevně o jeho první generaci, nemáme ke kombíku žádné další podstatné informace. Jakkoliv se dá předpokládat, že pod kapotou bude s ohledem na americkou verzi benzinový motor. Zda jde ale o dvoulitr, dva-pětku či pozdější dva-čtyřku, si již bude muset dohledat nový vlastník. Byť ten s vozem nejspíše jezdit nebude - asi nedáte stovky milionů, abyste pak jezdili autem za pár desítek tisíc...

Pokud toužíte po podobném Volvu V70 za takřka půl miliardy korun, aktuálně máte šanci. Spolu s ním pak získáte i unikátní registrační značku - zda za ni někdo opravdu dá takové peníze, je ovšem otázkou. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: DuPont Registry

