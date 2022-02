V prodeji se objevilo vzácné BMW M3 kombi, je to šance pro nedočkavce či fandy klasiky před 8 hodinami | Petr Miler

Tohle auto existuje na celém světě jen v pár exemplářích a zdaleka ne každý vypadá stejně dobře jako tento. Vícero z nich ovšem vzniklo ve verzi s pravostranným řízením a dnešní kousek bohužel není výjimkou, i tak je zajímavý.

O BMW M3 sní prakticky založení fanoušci mnichovské automobilky již dekády, dosud ale mohli zůstat jen u toho. Ostrý Touring vznikl pod taktovkou automobilky jen v generaci E46, šlo ale o koncept, který se do sériové výroby nepropracoval. S aktuálním provedením G80 se to konečně změní, ještě před pár léty ale nebylo zbytí, než si odvěké přání splnit po svém. Chtělo to koupit standardní kombík řady 3 a pustit se do náročné přestavby, na jejímž konci vznikl vůz využívající všechny klíčové komponenty verze M3 včetně přeplňovaného třílitrového šestiválce

Nevíme, kolik takových aut mohlo vzniknout, slyšeli jsme ale jen o pár jednotkách. I kdyby jich ale bylo víc, jde o velkou vzácnost, na kterou nenarazíte v prodeji každý den. Teď se ovšem jedna objevila v nabídce už známého prodejce rozličných automobilových specialit z Velké Británie, což implikuje jednu nedokonalost - vůz má volant vpravo. To se ale překousnout či změnit, zbytek vypadá velmi lákavě.

Auto nemělo jednoduchý život a na svět přišlo ve velkých bolestech. Dárcem karoserie se stal bývalý policejní vůz s nájezdem asi 160 tisíc kilometrů, zbytek komponentů pochází z různých sedanů M3 a kupé M4, z nichž nejdůležitější části - motor a převodovka - měly najeto asi 74 tisíc km. Vůz původně vznikal v garáži nejmenovaného fandy, který ale v průběhu stavby ztratil odvahu a rozpracované aut nabídl jako nedokončený projekt. Ten koupil současný prodávající a věci vzal opravdu z gruntu.

Celé auto rozebral a dva roky pracovat na opětovné, podle svých slov nekompromisní kompletaci. Ačkoli jde tedy původně o vůz z roku 2013, díky novým dílům dostal dodatečně facelift zvenčí i zevnitř. Dočkal se také kompletního přeprogramování elektroniky, které se jednak postaralo o navýšení sériového výkonu 450 koní na výsledných 520, jednak odstranilo moderní funkce jako start-stop či pípání při nezapnutých pásech. A jednak zpřístupnilo pokročilé elektronické funkce jako přehrávání videí, dokonce i za jízdy. Výsledkem má být dokonalý vůz svého druhu. K tomu přibyla hromada výbavy včetně pro M3 nedostupného panoramatického okna.

Podle fotek vypadá vůz opravdu dobře, autoři si slušně poradili s neexistujícími věcmi, jako je zadní nárazník na M3 kombi, i s jakýmsi vizuálním doladěním, kdy stříbrný lak Hockenheim doplňují karbonové a oranžové doplňky uvnitř i v motorovém prostoru. K mání je za 49 995 liber, což je asi 1 457 000 Kč, na ceny M3, současné poměry na trhu a vzácnost tohoto stroje rozumná cena. Vše má ovšem svá „ale”.

Pomineme-li onen volant vpravo, je to prostě pořád domácí stavba, která se může okamžitě jevit bezproblémově, z dlouhodobého hlediska ale může přinést nespočet problémů. Pochybujeme, že vůz měl původně ono panoramatické okno, už to je potenciální problém. Ale co třeba drobná nehoda, při níž vám někdo poškodí zadní nárazník? Žádný takový u BMW nekoupíte. Co problémy s elektronikou? Pochybujeme, že oficiální servis BMW bude na podobný slepenec zvědavý. A nakonec i mechanicky se může pokazit kde co a může být těžší než jindy příčinu identifikovat, natož ji odstranit.

Přesto je výjimečnou šancí koupit něco takového a někteří by mohli mít problém jí odolat. Jednak nedočkavci, neboť tovární kombík M3 G81 může dorazit klidně až pro rok 2023. A jednak fandové klasiky, neboť ono chystané sériové auto bude mít jen pohon 4x4 jako Audi RS4, tady je možnost dostat se k zadokolce. A kdo měl možnost srovnat M3 F80 a G80, ví, že ta starší je citelně živelnější a do hry více vtahující.

Tato neoficiální M3 Touring není od BMW, vznikla vícero různých aut. Vypadá ale dobře a stojí rozumné peníze - kdo chce BMW M3 kombi hned, je to jedna z mála šancí. Foto: trade2trade1@eBay, publikováno se souhlasem

